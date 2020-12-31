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Kredi kartı borcu kaç gün gecikirse kara listeye girilir?

Kredi kartı sahipleri borçlarını ödemedikleri durumlarda neler ile karşılaşacaklarını merak etmektedir. Pek çok kişi, kredi kartı borcu kaç gün gecikirse kara listeye girilir? sorularını araştırmaktadır.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:08
Kredi kartı borcu kaç gün gecikirse kara listeye girilir?
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Kredi borcu olan vatandaşlar özellikle pandemi döneminde araştırmalarına hız verdi. Kredi kartı veya kredi borcu olan pek çok kişi borçlar ne kadar süre ödenmezse kara listeye alınır sorusunu araştırmaya başladı.

Kara liste ve kredi notunun düşmesi nedir?

Konu uzmanları kara listeye girmekten çok kredi notunun düşmesinin daha önemli olduğunu vurgularken kredi notunun düşmesi kredi kartı borcunun sadece asgarisinin yatırıldığı veya hiç yatırılmadığı dönemlerde etkili olmaktadır.

Kara listeye giren kişiler 5 yıl boyunca bankalardan kredi alamaz ve kredi çekmek istediklerinde ret cevabı alırlar.

Kredi kartı borcu kaç gün ödenmezse kara listeye girilir?

Kredi kartının belirlenen son ödeme tarihi geçirildikten sonra ki 10 gün işlem yapılmaz. 10 gün sonrasında banka tarafından aranarak borcunuz olduğu belirtilir. Kredi kartı borcu 30 gün ödenmezse herhangi bir kredi notu düşümü olmadan sadece gecikme faizleri uygulanır. 30 günlük süre sonrasında ise idari takibe alınırsınız. İdari takip sürecinde kredi notu belirli oranlarda düşürülse de kişi kara listeye alınmaz. İdari takip sürecinde banka borçlu olan kişiyi sürekli arayarak yasal işlemin başlatılacağı ve borcun bir an önce ödenmesi konusunda taleplerde bulunur. 90 günlük süre zarfında borç ödenmezse bankanın avukatı tarafından yasal işlem başlatılır ve kara listeye alınırsınız. Kara listeye alınan kişiler borçlarını kaparsa dahi 5 yıl süre ile bankalardan kredi alamazlar. 5 yıl sonunda ise kredi notu çok düşük olduğu için bankalar kredi ve kredi kartı işlemlerine yine ret verecektir. Kredi notu yükseltildikten sonra bankadan kredi alınabilir.

Kredi kartı borcunun asgari ödemesi yapılırsa ne olur?

Kredi kartı borcunun ödemelerinde son ödeme tarihine kadar en az asgari tutarın yatırılması beklenir. Asgari tutar yatırıldığında herhangi bir işlem uygulanmaz.

Asgari tutar ödemeleri sonrasında kalan borca faiz uygulanır mı?

Kredi kartı borcunun asgari tutar ödemesi yapıldığında gelecek ay Merkez Bankası tarafından belirlenen oranlarda faiz kalan borca uygulanmaktadır. Kredi kartı borcunun sadece asgari tutarı ödendiğinde ise yasal takip başlar.

Kredi kartı borcunun 3 kez asgari tutarı ödenirse ne olur?

Kart ekstresinde belirlenen son ödeme tarihi kaçırıldığı durumlarda asgari ödense dahi kredi notunda düşüşler yaşanır. Kredi borçları bir günlük gecikmelerde bile düşüş yaşadığı için borcun kısa sürede ödenmesi gerekmektedir.

Kredi kartı gecikme faizi nedir?

Kredi kartının belirlenen son ödeme tarihi geçirildiği anda kredi gecikme faizi uygulanmaya başlar. Merkez Bankası tarafından yılda 4 kez gecikme faizlerinin ne kadar olacağı ile ilgili belirlemeler yapılır ve 3 ayda bir değişen faiz oranları kredi kartı sahiplerinin borçlarına uygulanır.

Kredi kart borcu ödenmezse ne olur?

Kredi kartı ödemeleri için belirlenen şartlar yukarıda belirtildiği gibidir. İlk olarak banka tarafından uyarılar yapılır. Daha sonrasında borç sahipleri ödeme yapmazsa banka avukatları tarafından yasal işlem başlatılarak kişiler kara listeye alınır. Bu süre zarfında kredi notları çok düşük olacağı için bankalar tarafından kredi verilmez.



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:08
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Kredi KartıBorçKara ListeGecikme
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