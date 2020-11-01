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Kredi kartı borç kapatma kredisi veren bankalar

Birden çok kredi kartı olan ve kredi kartı borcunu kapatamayan kişiler borç kapatma kredisine başvuruyor. Kredi kartı borcu olan vatandaşlar kredi kartı borç birleştirme ve kapatma kredi veren bankaları araştırıyor.

01 Kasım 2020 Pazar 15:08
Kredi kartı borç kapatma kredisi veren bankalar
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Çok sayıda kredi kartı olan ve bu kartlara ayrı ayrı ödeme yaparak hepsine faiz ödeyen vatandaşları bu borç yükünden kurtulmak istiyor. Bankalar birden çok kredi kartı olan vatandaşlara borç kapatma kredi veriyor.

Bu kredi birden çok kredi kartı olan kişinin tüm kartlarını kapatarak tek bir bankaya ödeme yapmasını sağlamaktadır. Borç kapatma kredisinin avantajı ise tek bir bankaya ödeyebileceğiz şekilde taksit yaptırabilmeniz ve birçok bankaya faiz ödemektense bir bankaya faiz ödemektir.

Kredi kartı borç kapatma kredisi

Birçok banka kredi kartı borç kapatma kredisi veriyor. Bu kredide uygulanacak faiz oranları bankaya göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak borç kapatma kredisinde 12 aydan 36 aya kadar vade yapılabiliyor.

Borç kapatma kredisi veren bankalar

Çok sayıda banka borç kapatma kredi vermektedir. Kamu bankaları müşterilerine borç kapatma kredisi olarak hizmet vermez. Kamu bankaları genel olarak ihtiyaç kredisi adı altında kredi vermektedir. Borç kapatma kredisi veren bankalar aşağıda yer almaktadır;


Akbank

İNG Bank

QNB Finansbank

TEB

Garanti BBVA

Kredi başvuruları nasıl yapılır?

Kredi başvuruları genel olarak bankların intenet siteleri üzerinden, banka şubelerinden, mobil bankacılık uygulaması üzerinden veya SMS yoluyla yapılabiliyor. Ancak borç kapatma kredisi alacak kişilerin banka şubelerine giderek detaylı bilgi alması daha doğru olacaktır.



Son Güncelleme: 01.11.2020 15:08
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBanka
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