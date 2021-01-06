Kredi kartı bloke sebepleri nelerdir? Kredi katına koyulan blokeler nasıl kaldırılır?

Günlük hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi olan kredi kartı kullanımı pek çok insanın tercih ettiği bir ödeme yöntemidir. Bazı durumlarda bankalar da kişiler de kredi kartına bloke koyabilmektedir. Bu durumda kartla işlem yapılamamaktadır.

Kredi Kartı Neden Bloke Olur?

Kredi kartının bloke olma nedeni genellikle güvenlik nedenleriyle olmaktadır. Bunlardan bazıları banka tarafından konulurken bazıları ise kartın sahibi tarafından konulmaktadır. Bankalar tarafından koyulan blokelerde kredi kartı borcunuz bulunduğunda, kartınızın bankamatikte unutulmasında ve şifrenin üst üste yanlış girilmesi ile bloke koyulmaktadır. Kendiniz de kartınızın çalınması ya da kopyalanması durumunda kartınıza bloke koyabilirsiniz.

Kart Blokesi Nasıl Kaldırılır?

Kredi kartınızın şifresini arka arkaya üç kez yanlış girdiğiniz durumlarda kredi kartınıza bloke işlemi uygulanır. Kredi kartınıza uygulanan bloke işleminin nedeni kartınızın olası durumlara karşın güvenliğini sağlamaktır. Kartınızın bloke işlemini kaldırmak için bankanızı aramanız gerekmektedir. Bankanın sorduğu güvenlik sorularının doğru yanıtlarını verdiğiniz takdirde bloke işlemi açılmaktadır.

Kartınızın kaybolması ya da çalınması durumunda kendinizin koyduğu blokeyi kendiniz kaldırabilirsiniz. Bu durumlarda yeni kart talep ederek hem yeni kart sahibi olabilir hem de eski kartınızın kapatılmasını sağlayabilirsiniz.

Borç nedeniyle kredi kartınızın bloke olması durumunda müşteri hizmetleri ile kartınızın açılması mümkün değildir. Eğer ki borcunuzu ödemeniz 3 ayı geçer ise bloke kalkamamaktadır. Kartınıza bloke işleminin konulması halinde banka yasal işlem başlatmaktadır.

Eğer bloke koyulması kart şifresinin yanlış girilmesi gibi geçici bir durumsa müşteri hizmetleri ile kolaylıkla kaldırılabilmektedir. Ancak borç nedeni ile koyulan blokelerde bloke işlemi kaldırılamamaktadır.