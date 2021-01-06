İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Kredi kartı bloke sebepleri nelerdir? Kredi katına koyulan blokeler nasıl kaldırılır?

Kredi kartına bloke koyulması durumu kişinin kendisinin yapabileceği ve banka tarafından yapılabilecek bir durumdur. Bankalar güvenlik nedeni ile kart şifresinin yanlış girilmesi gibi durumlarda bloke koyabilirler.

06 Ocak 2021 Çarşamba 03:10
Kredi kartı bloke sebepleri nelerdir? Kredi katına koyulan blokeler nasıl kaldırılır?
Takip Et:

Günlük hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi olan kredi kartı kullanımı pek çok insanın tercih ettiği bir ödeme yöntemidir. Bazı durumlarda bankalar da kişiler de kredi kartına bloke koyabilmektedir. Bu durumda kartla işlem yapılamamaktadır.

Kredi Kartı Neden Bloke Olur?

Kredi kartının bloke olma nedeni genellikle güvenlik nedenleriyle olmaktadır. Bunlardan bazıları banka tarafından konulurken bazıları ise kartın sahibi tarafından konulmaktadır. Bankalar tarafından koyulan blokelerde kredi kartı borcunuz bulunduğunda, kartınızın bankamatikte unutulmasında ve şifrenin üst üste yanlış girilmesi ile bloke koyulmaktadır. Kendiniz de kartınızın çalınması ya da kopyalanması durumunda kartınıza bloke koyabilirsiniz.

Kart Blokesi Nasıl Kaldırılır?

Kredi kartınızın şifresini arka arkaya üç kez yanlış girdiğiniz durumlarda kredi kartınıza bloke işlemi uygulanır. Kredi kartınıza uygulanan bloke işleminin nedeni kartınızın olası durumlara karşın güvenliğini sağlamaktır. Kartınızın bloke işlemini kaldırmak için bankanızı aramanız gerekmektedir. Bankanın sorduğu güvenlik sorularının doğru yanıtlarını verdiğiniz takdirde bloke işlemi açılmaktadır.

Kartınızın kaybolması ya da çalınması durumunda kendinizin koyduğu blokeyi kendiniz kaldırabilirsiniz.  Bu durumlarda yeni kart talep ederek hem yeni kart sahibi olabilir hem de eski kartınızın kapatılmasını sağlayabilirsiniz.

Borç nedeniyle kredi kartınızın bloke olması durumunda müşteri hizmetleri ile kartınızın açılması mümkün değildir. Eğer ki borcunuzu ödemeniz 3 ayı geçer ise bloke kalkamamaktadır. Kartınıza bloke işleminin konulması halinde banka yasal işlem başlatmaktadır.

Eğer bloke koyulması kart şifresinin yanlış girilmesi gibi geçici bir durumsa müşteri hizmetleri ile kolaylıkla kaldırılabilmektedir. Ancak borç nedeni ile koyulan blokelerde bloke işlemi kaldırılamamaktadır.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 03:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KredikartıBloke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!

Popüler Haberler

Kredi kartı bloke sebepleri nelerdir? Kredi katına koyulan blokeler nasıl kaldırılır?
Göz kapağı estetiği ameliyat ücreti ne kadardır? 2021
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri
Exxen Zehirli Çiçekler konusu ve dizi oyuncuları
6199 Nitelik kodu nedir? 6199 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2021
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Yavuz dizisi oyuncuları kimlerdir? Exxen Yavuz dizisi konusu ve oyuncuları
Ehliyet ile hangi sınavlara girilir? Ehliyet kimlik yerine geçer mi?
Tövbeler Olsun dizisi oyuncuları ? TRT1 Tövbeler Olsun dizisi konusu ve oyuncuları
Konut kredisi başvurusunda istenen belge ve evraklar nelerdir? Ev kredisi nasıl çekilir?
Tozkoparan dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Dizi final mi yaptı? Yeni sezonda devam edecek mi?
Rüyada beyaz araba görmenin anlamı nedir? Rüyada beyaz araba gördüm neye yorumlanır?
Zemheri Safiye kimdir? Gerçek adı nedir? Nihal Koldaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
6 Ocak 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 6 Ocak 2021 Çarşamba
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2021 yılı burs miktarı
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Ocak 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.