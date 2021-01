Kredi kartı başvurusu olumsuz olanlar ne yapmalı?

Alışveriş gibi günlük aktivitelerde sık sık kredi kartı kullanıyoruz. Kredi kartlarını bazen gönüllü olarak kullanıyoruz, bazen de kredi kartlarını kullanmamız gerekiyor çünkü bunları günlük işimizin bir parçası olarak kullanmalıyız. Ödeme yaparken veya alışveriş yaparken kullandığımız kredi kartları, insanların onları cazip taksit seçenekleriyle birleştirmek istemesine neden oluyor. Bu nedenle, sıklıkla kredi kartı başvurusu yapıyoruz.

Kredi kartını bilinçli kullanırsanız birçok işi kolay ve zamanında yapabilirsiniz. İşletmenizi yönetmek için bankaya kredi kartı başvurusunda bulundunuz ve banka kredi kartı başvurunuzu onaylamadı. Bankanız kredi kartı başvurunuzu onaylamazsa, bu koşullardan en az birini ihlal ettiğiniz anlamına gelir.

Kredi kartı almak için gerekli şartlar nelerdir?

Kredi kartı alabilmek için bazı gerekli koşulları da yerine getirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kredi kartı başvurunuz onaylanmayacak ve size kredi kartı düzenlenmeyecektir. Öncelikle tüm bankaların ortak olmasını istediği genel koşulları kontrol edelim. Aynı zamanda bu yazıda belirtilen şartlara uymuyorsanız, çözümünü bu yazıda sizin için derledik.

Kredi kartı vermiyorlar ne yapmalıyım

Bir bankadan kredi kartı alamıyorsanız ve banka bir kredi kartı vermiyorsa, yapmanız gereken sınırlı sayıda işlem vardır.

Kredi Kartı Almak İçin 19 Yaşını Doldurmalısınız

Bankaların dikkat etmesi gereken ilk koşul yaş sınırlamasıdır. Yasal yaşınız 18 yaşın üzerinde ve kredi kartı başvurunuz onaylanmazsa 18 yaş sınırına takılmış olma ihtimaliniz vardır. BDDK kanun gereği 18 yaşın altındaki kişilere kredi kartı verilmesini yasaklamış ve kamuoyuna açıklamıştır.

Öğrenciyseniz ve nasıl kredi kartı alacağınızı düşünüyorsanız size bir çözüm sunacağız. 18 yaşın üzerindeyseniz ve kredi kartı başvurunuz onaylanmadıysa, yalnızca ailenizin imzasıyla bir kredi kartı düzenleyebilirsiniz. Yasa ile yaşı kısıtlanan insanlar için geçerli olan tek çözüm budur.

Kredi kartı almak için gelir belgesi ya da maaş bordrosu sahibi olmalısınız

18 yaşın üzerindeyseniz ve bankanız kredi kartı başvurunuzu onaylamadıysa, bankanızın dikkat edeceği başka bir koşula bakalım. Bankaların genellikle talep ettiği koşullardan biri, gelirinizin kanıtıdır. Gelir belgeniz yoksa, bankanız kredi kartı başvurunuzu onaylamayabilir. Her ay sabit bir maaş aldığınızı veya çalışmadığınızı kanıtlayamazsanız, banka kredi kartı başvurunuzu onaylamayacaktır.

Kredi Kartı Almak İçin Kredi Puanınızı Yükseltin

Bankanın gelir belgesi istemesinin nedeni, kredi kartıyla ödeme yapıp yapamayacağınızı belirlemek isteyip istemediğinizi tahmin edebilmenizdir. Bu durumda banka kendisini ve mülkünüzü korumaya çalışır. Bu durumda banka genel olarak kredi kartı başvurunuzu onaylamasa da intenet üzerinden başvurarak şansınızı deneyebilirsiniz.

18 yaşın üzerindeyseniz ve gelir kanıtınız varsa, banka ile zayıf bir kredi geçmişiniz olduğu için kredi kartı başvurunuz onaylanmamış olabilir. Kredi geçmişiniz kredi puanınıza göre işlenecek ve bankalar bunu birbirleriyle paylaşacak.

Kredi notunuz riskli veya düşük ise maalesef banka kredi geçmişinizi düzeltmeden kredi kartı başvurunuzu onaylamayacaktır. Elbette çözümler bulunmaktadır. Tahmin edebileceğiniz gibi kredi geçmişinizdeki borç nedeniyle kredi notunuz düştü ve bankanın "risk" bölümünde yerini aldı. Bu durumdan kurtulmak için yapmanız gereken tek şey kredi geçmişinizdeki borcu ödemek.

Kredi notunuz otomatik olarak yükselecek ve kredi kartı satın almanız sizin için kolaylaşacaktır. Kredi geçmişinizde düzenli kredi kartı taksitlerini ödemediyseniz, düzenli taksit ödemelerine başlamalısınız. Ayrıca kredi kartı kullanıyorsanız faturanız için otomatik ödeme talimatı vermeniz kredi notunuzu kademeli olarak artıracaktır.

Maaş aldığım banka kredi kartı vermiyor

Diğer bankalarla karşılaştırıldığında, maaş bankanızdan kredi kartı almak sandığınızdan çok daha kolay. Çünkü maaş bankanıza gelir belgenizi belirtmek gibi bir durum olmayacaktır. Öte yandan bankalar, sözleşmeli işyerlerinde çalışanlarına kredi kartı vermekle yükümlüdür. Hala maaş bankanıza kredi kartı başvurusu yapıyorsanız ve kredi kartı olumsuzsa, nedenleri aşağıdaki gibi olabilir.

Her aylık gelirin BDDK tarafından belirlenen bir kredi kartı harcama limiti vardır. Öneğin; aylık maaşınız 4.000 Türk lirası ise banka size değerinin dört katı değerinde bir kredi kartı verebilir. Dolayısıyla toplam kredi kartı harcama limitiniz 16.000 Türk Lirası'dır. Her bankadan 16.000 TL'lik kredi kartı alabilirsiniz gibi bir durum söz konusu değildir. Önemli olan tüm kredi kartlarınızın toplam limiti. Daha doğrusu, 1 kredi kartınız veya 10 kredi kartınız olması fark etmez. 1 kredi kartı harcama limitiniz 16.000 TL'dir. Ancak 10 kredi kartınız varsa, her kartın aynı harcama limitine sahip olduğunu varsayarak, 1 kart için maksimum limit 1.600 Türk Lirası'dır. Bu şartı yerine getirmezseniz, maaş bankanız dahil hiçbir banka size kredi kartı veremez.

Diğer bir gereklilik de kredi notunuzdur. Kredi notunuzun neden yukarıdaki seviyeye düştüğünü ve nasıl iyileştirilebileceğini konuştuk. Sizi sıkmamak ve aynı şeyi bir daha tekrar etmemek için bu yazıda kredi derecelendirme ayrıntılarına yer vermeyeceğiz. Ancak, kredi notunuz düşük veya riskli ise maaş bankanızın kredi kartı başvurunuzu onaylamayacağını bilmelisiniz.

Yukarıdaki 2 koşuldan herhangi birini ihlal etmiyorsanız, çalıştığınız şirketle iletişime geçmelisiniz. Vardıkları anlaşmaya göre, size imzalanan sözleşmeyi gösterecek ve bir kredi kartı almanıza izin vereceklerdir.