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Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir? Kredi kartı borcu ödenmezse uygulanacak prosedürler nelerdir?

Bankalar kart borçlarının ödenmemesi halinde standart prosedürler uygulayacaktır. Kredi kartı asgari ödeme tutarı ve kredi kartı borcu ödenmemesi halinde uygulanacak prosedürler ile ilgili merak edilenleri içeriğimizde derledik.

02 Eylül 2020 Çarşamba 15:15
Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir? Kredi kartı borcu ödenmezse uygulanacak prosedürler nelerdir?
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Kredi kartı asgari ödeme tutarlarının zamanında ödenmesi konusuna dair merak edilenler ortaya çıktı. Kredi kartı borçlarının ödenmemesi halinde olabilecekler ve ne kadar süre ödeme yapılmazsa işlem yapılmaya başlanacağına dair detaylar belli oldu.

Kredi kartı asgari ödeme tutarı


Kredi kartlarında ödeme zorluklarının hafifletilebilmesi için asgari ödeme tutarı ortaya çıktı. İnsanların daha rahat koşullar altında ödeme yapabilmesine katkı sağlayabilmek ve ödeyememe durumunun ortadan kaldırılabilmesi için bankalar tarafından çözüm yöntemleri geliştirilmektedir. Borcunuzu ödeyemediğiniz her borç için faiz alınır ve borcunuz katlanarak büyüyebilmektedir.

Asgari ödeme ödenmezse ne olur?

Asgari ödeme tutarının ödenmemesi halinde banka standart prosedür uygular. İlk olarak kredi kartı borcuyla ilgili bilgilendirme yapılır ve borcun ödenmemesi halinde hukuki işlemler başlatılır. Avukat borçluyla iletişime geçerek konu avukata devredilir. Avukat borçlu kişiyle iletişime geçip uyarılarda bulunur. Avukat ile borçlunun anlaşılması halinde taahhütname imzalanır ve borç ödenmeye başlayacaktır.

Avukatla anlaşamayıp taahhütname imzalamamanız halinde konu mahkemeye gider ve hakkınızda dava açılacaktır. Bu dava sonucunda haciz işlemleri başlatılacak ve haciz gelecektir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 15:15
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıAsgari ödeme
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