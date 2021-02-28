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Kredi faizi ev fiyatını geçti! Konut satışına dev faiz!

Kredi faizlerinin artması ile vatandaşlar mağdur. Konut sektörünü olumsuz etkileyen faiz oranları giderek artıyor. Konut satışına çarptırılan yüksek faizler vatandaşın ev sahibi olmasını engelliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri son durumu açıkladı. Konut satışlarında büyük oranda azalma yaşanıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 17:11
Kredi faizi ev fiyatını geçti! Konut satışına dev faiz!
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre konut satışlarında azalma yaşandığını açıkladı. Faiz oranlarının artması sebebiyle kredi alacak vatandaşlar artık bankalardan değil inşaat firmaları ya da senet veya borçlanmayı tercih ediyor.  İlk dört ayda 340 bin konut değişirken bunların sadece 49 bini konut kredisiyle alındığı söyleniyor.

Geçen yıllara göre kredi satışlarında ocak ayında 77.2 Şubat ayında 68,2 olarak belirlendi. Pandemi nedeniyle son zamanlarda faiz oranlarının artması sebebiyle vatandaş bankalardan kredi alma taraftarı değil. 250 bin liralık birikimi olan bir aile 500 bin liralık ev almak istediği zaman bankaya 777 bin civarında kredi ödemesi gerekiyor. Kredi bu sayede ev fiyatını geçmiş oluyor. Bu oranların zamanla yükselmesi ve değişiklik göstermesi ise vatandaşların bankalardan uzak durmasına olanak sağlıyor.



Son Güncelleme: 28.02.2021 17:11
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Anahtar Kelimeler:
Kredi FaiziKonut FaiziBankaFaiz
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