Kredi dosya masrafı nedir ve neden ödenir? Dosya masrafsız kredi veren bankalar

Bankalara gelen faiz indirimi ile ihtiyaç duyan kişiler kredi talebinde bulunmaya başladı. Konut ve ihtiyaç kredilerinde ki faiz oranlarının düşüşü sebebiyle kişiler banka araştırmalarına başladı. Çekilen kredilerde ortaya çıkan dosya masrafının en uygun olduğu bankalar da gündeme gelmektedir.

DOSYA MASRAFI NEDİR?

Çekilen kredinin binde 5 i oranında alınan dosya masrafı, kredi masraf türündendir. Kredi işlemleri için bankanın sizden talep ettiği ücrete denmektedir. Sigorta, ipotek ve ekspertiz gibi masraflar bu ücrete dahil değildir. Bankalar, dosya masrafı dışındaki tahsis edilen ödemelerden kar etmemektedir. 100.000 TL kredi çeken kişiler için dosya masrafı maksimum 500 TL olmaktadır. Kredi verme sürecinde, evrak, kırtasiye ve kağıt masrafları ve banka çalışanının harcadığı emek katılarak, çekilen kredi miktarına ek olarak ödemeniz istenen ücrettir.

DOSYA MASRAFI NE KADAR?

Çekilen kredi miktarına göre dosya masrafı ücreti değişmektedir. Maksimum binde 5 oranında bir ücret çıkarılmaktadır. Öneğin 20.000 TL kredi için dosya masrafı 100 TL olmaktadır.

Çekilen kredilerin binde 5 oranında dosya masrafları aşağıdaki gibidir.

10.000 TL- 50 TL

20.000- 100 TL

30.000- 150 TL

60.000- 300 TL

80.000- 400 TL

100.000- 500 TL

2021 DOSYA MASRAFI %0,05 ORANI

50.000- 250 TL

125.000-625 TL

150.000- 750 TL

175.000- 875 TL

200.000- 1.000 TL

MASRAF İADESİ 2021

Dosya masrafı geri alınabilmektedir. İstenen iade için kişi kaymakam hakem heyetine itiraz dilekçesi vermesi gerekmektedir. Kredi çekilen bankaya da itiraz dilekçesi verilebilmektedir. Yapılan itiraz sonrasında 5-6 ay süre içerisinde hakem heyeti geri dönüş yapmaktadır. İntenet üzerinden veya kaymakamlık üzerinden takip edilebilmektedir. Verilen karar sonrasında kişiye ve yetkili bankaya haber verilmektedir. Kişinin hesabına iade ücreti banka tarafından yatırılmaktadır. Zaman aşım ücreti 10 yıldır.

DİĞER KREDİ MASRAFLARI

Sigorta. ipotek ve ekspertiz ücretleri ile dosya masrafı ücreti birbirinden farklı olmaktadır. İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri için dosya masrafı haricinde ücret istenmektedir. Her bankada farklı masraf miktarı istenmektedir. Bankaların bazıları hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası olduğu sürece kredi vermektedir. Konut kredisinde ekspertiz ücreti, DASK, taşınmaz rehin ücreti ve konut sigortası masraflar arasında yer almaktadır. Taşıt kredilerinde ise araca kasko zorunluluğu bulunmaktadır.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat %1,69

Halkbank %1,77

Vakıfbank %1,52

İş Bankası % 1,50

Yapı Kredi %1,74

Garanti %1,49

QNB Finansbank %1,35

ING %1,54

TEB %1,35

Denizbank %1,62

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat %1,50

Halkbank %1,52

Vakıfbank %1,49

Yapı Kredi %1,51

Garanti %1,49

QNB Finansbank %1,58

ING %1,34

TEB %1,49

Denizbank %1,79

DOSYA MASRAFI EN AZ OLAN BANKALAR 2021

Enpara

Vakıfbank

Ziraat

Akbank

İş Bankası

Halkbank

Denizbank

Yapı Kredi Bankası

QNB Finansbank

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2021

Ziraat %1,75

Halkbank %1,77

Vakıfbank %1,75

İş Bankası %1,45

Yapı Kredi %1,52

Garanti %1,64

QNB Finansbank %1,61

ING %1,54

TEB %1,50

Akbank %1,79

Denizbank %1,59