Kredi çekmeyi düşünenlere üzücü haber! Kamu bankaları faiz oranlarını yükseltti! Güncel Konut ve İhtiyaç Kredisi faiz oranları

Kamu Bankaları Faiz Oranları Son Durum

Enflasyon oranları açıklandıktan sonra vatandaş krediler için uygulanan faiz oranlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Salgın döneminde vatandaşa destek sağlamak için kredilerin faiz oranlarını düşüren kamu bankaları faiz oranlarını arttırdı.

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank verdikleri krediler için uygulanan faiz oranlarını güncelledi. İkinci el konut alımları için verilen kredilere uygulanan faiz oranı %0,74 oldu. Taşıt kredisine uygulanan %0,49 faiz oranı kaldırıldı ve destek paketleri de kaldırıldı. Kamu bankaları bu krediler için uygulanan %0,79 faiz oranını güncelledi ve %0,88 olarak değiştirdi. Ziraat Katılım Bankası sıfır araç kampanyasını kaldırdı ve uygulanan faiz oranını %0,79 oranına yükseltti.

Kamu bankaları indirimlerle dolu kredi kampanyalarını sonlandırmaya başladı. Sadece kamu değil özel bankaların birçoğunda da aynı durum söz konusu. Bu durum kredi çekmek isteyen vatandaşları üzdü. Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından başlatılan ekonomik destek paketleri için uygulanan faiz oranlarında da güncelleme yaşandı ve %0,74 olarak uygulanan konut kredisi %0,84’e yükseldi. Taşıt kredisi için uygulanan faiz oranı %0,89 oldu.

3 kamu bankası krediler için uygulanan faiz oranlarını yükseltti. Salgın sürecinde yaşanan zorluklarda vatandaşa destek sağlamak için kredi faiz oranlarını düşüren bankalar enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından faiz oranlarını arttırdı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası birçok bankaya göre yine düşük faiz oranlı kredi vermeye devam etmektedir. Sıfır konutlar için %0,74 faiz oranı, ikinci el konutlar için %0,79 faiz oranı uygulamaktadır. Taşıt kredisi için uygulanan faiz oranı %0,82 olmuştur.