Kredi çekmeyi düşünenlere üzücü haber! Kamu bankaları faiz oranlarını yükseltti! Güncel Konut ve İhtiyaç Kredisi faiz oranları

Kamu Bankaları Faiz Oranları Son Durum
Enflasyon oranları açıklandıktan sonra vatandaş krediler için uygulanan faiz oranlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Salgın döneminde vatandaşa destek sağlamak için kredilerin faiz oranlarını düşüren kamu bankaları faiz oranlarını arttırdı.
Kamu bankaları indirimlerle dolu kredi kampanyalarını sonlandırmaya başladı. Sadece kamu değil özel bankaların birçoğunda da aynı durum söz konusu. Bu durum kredi çekmek isteyen vatandaşları üzdü. Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından başlatılan ekonomik destek paketleri için uygulanan faiz oranlarında da güncelleme yaşandı ve %0,74 olarak uygulanan konut kredisi %0,84’e yükseldi. Taşıt kredisi için uygulanan faiz oranı %0,89 oldu.
3 kamu bankası krediler için uygulanan faiz oranlarını yükseltti. Salgın sürecinde yaşanan zorluklarda vatandaşa destek sağlamak için kredi faiz oranlarını düşüren bankalar enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından faiz oranlarını arttırdı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası birçok bankaya göre yine düşük faiz oranlı kredi vermeye devam etmektedir. Sıfır konutlar için %0,74 faiz oranı, ikinci el konutlar için %0,79 faiz oranı uygulamaktadır. Taşıt kredisi için uygulanan faiz oranı %0,82 olmuştur.