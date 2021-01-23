Kredi çekmek için en az kaç ay sigorta süresi isteniyor?

Bilindiği gibi bankalar kredi verirken gelir belgesi talep eder. Gelir belgesi sigortalı olarak çalışan kişinin aylık gelirinin olduğun gösteren belgedir.

Kredi çekmek için ise belli bir gün sayısına ulaşmış sigortalılık süresi gerekir. İşe yeni giren ve nakit ihtiyacı olan binlerce kişi 2-3 aylık çalışan kişi kredi alabilir mi sorusunu araştırıyor. Genel olarak bir kişinin kredi alabilmesi için en az 6 ay sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Ancak bankalar bazı durumlarda daha erken de kredi verebiliyor. 2-3 aylık çalışma süresi olan ancak kredi notu yüksek olan kişiler bankalardan kredi alabilir. Ancak kredi notu düşük olan kişilere kredi çok zor verilir. Bunun için ilk olarak kredi notunun yüksek olması gerekir. İşe yeni girmiş birisi bir bankadan düşük limitli kredi kartı alıp bu kartın borçlarını düzenli olarak ödeyerek kredi notunu yükseltebilir. Kredi notu yükseldikten sonra bankadan kolayca kredi alabilirsiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi

Genel olarak bankalar işe yeni girmiş ve ilk üç ayı dolmamış kişilere kredi vermez. Ancak 3 aylık sürenin ardından kredi alınabilir. Ancak ilk 3 aylık sigortası olan kişilere yüksek miktarda kredi verilmez. Genel olarak ihtiyaç kredisi verilir.

Denizbank 10 bin lira ihtiyaç kredisinde 36 ay vade imkanı sağlar. Bu kredilerde banka aylık %1,71 faiz oranı uygularken kredi tahsis ücreti olarak 52,50 TL keser. 36 ay vade imkanının yanı sıra isteğe göre 12 ay ve 24 ay vadede yapılmaktadır. 12 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisinde aylık ödenecek tutar 948,62 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 11. 383,37 TL olur.

24 ay vadeli kredide aylık 531,83 TL taksit ödemesi yapılırken, toplamda 12.763,92 TL geri ödenir. 36 ay vadeli kredide aylık 395,61 TL taksit ödemesi yapılırken toplamda 14.242,04 TL geri ödeme yapılır.