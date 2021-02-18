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Kredi çekmeden önce nelere dikkat edilmeli?

Birçok kişi ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekme yoluna başvuruyor. Kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlara yazımızda yer verdik.

18 Şubat 2021 Perşembe 10:14
Kredi çekmeden önce nelere dikkat edilmeli?
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Kredi, ihtiyaçların karşılanması için ideal yöntemler arasında yer alıyor. Kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgilerden yararlanarak kredi çekmek fazlaca önem taşımaktadır. Bu bilgilerin en önemli olduğu hususa, kredi aldıktan sonra yaşanacak zorluklar hakkında önceden bilgi sahibi olmak ve bunlara göre hareket edilmelidir.

Bankaların intenet adreslerinde bulunan bilgiler yalnız genel bilgiler olmakta, kişinin kendi durumunu ve çekeceği kredi tutarını değişiklik gösterir. Bu sebeple intenet sitesinde bulunan bilgilerden haricinde, daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

-Çekeceğiniz kredi tutarı için belirlenen faiz tutarının net bir şekilde ayrı olarak bildirilmesini isteyin. Yani net faiz tutarı hakkında, kesin bilgi sahibi olmakta fayda var.

-Kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gereken arasında bulunan bir diğer önemli husussa, bankaları birbiriyle kıyaslamaktır. Çekmek istediğiniz kredi tutarını aynı limitler ve vadelerle farklı bankalarla kıyaslayın. Bu kıyaslama sonucunda en düşük faiz oranı ile sizlere geri ödeme imkanı veren bankalar üzerinden başvuru yapmanız,  daha az geri ödeme yapmanızı sağlayacaktır.

-Bütün masrafların neler olduğunu ve ne için alındığını detaylı bir şekilde bankadan öğrenmekde, kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gerekenler arasında bulunmaktadır. Ayrıca kredi çekmek yalnız faiz oranları ve vadeli seçeneklerinden oluşmamaktadır. Bu sebeple kredi masrafı gibi farklı kalemlerden sizden istenecek ücretleri, iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekmektedir.

-Bankalar arasındaki bütün koşulları yaklaşık olarak birbirine yakın olması durumunda, kredide hayat sigortası için alınan ücretin miktarını net bir şekilde öğrenmeniz, bu sigorta için daha fazla para ödemenizi engelleyecektir. Ayrıca bu sigortanın kapsamının tam olarak ne olduğu hakkında detaylı bilgi sahibi olmakda, kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gerekenler arasında önemli bir yere sahiptir.

-Kredi çektikten sonra ihtiyaçlarınızı gidermenin yanı sıra, bankalara faizi ile borçlandığınızı unutmayın. Bu düşünceyle kredi isteğinde bulunan limitlerinizi ve vade seçeneklerinizi, buna göre belirlemekte gerekir.

-Borç ve gelir dengesini sağlayacak şekilde kredi çekmek, kredi çektikten sonra sıkıntı yaşamanızın önüne geçebilecek bir önlemdir. Ödeyebileceğiniz tutarın çok üzerinde kredi çekmek, aylık taksitlerinin yüksek olması gibi koşullarda çekilen krediler, hem sizi daha büyük sıkıntılara sokacağı gibi, hem de kredi notunuzu düşmesine neden olmaktadır.

-Mevcut bir işte çalışıyorsanız dahi, bu işin kredi borcunuzun bitene kadar sizin için bir garanti olduğunu düşünmeyin. Bu yüzden kredi çekmeden önce, bu hususu da göz önünde bulundurmak önemlidir.

-Kredide hayat sigortası kapsamında bir sigorta yaptırarak, çalışamayacak durumda hastalanmak, vefat etmek ya da iş kaybına uğramak gibi durumlarda, bu sigorta kapsamında kredinizin ödenmesini ya da ödemelerinizin dondurulmasını sağlayabilirsiniz. Hatta mümkünse işten çıkarılma gibi durumlarda daha etkili olacak bir sigorta yaptırmanız, sizin açınızdan çok daha olumlu bir gelişme olacaktır.

Başvuruları intenetten yapmak yerine, şubeye gidip daha detaylı bilgiler aldıktan sonra yapmak çok daha uygundur. İntenet şubesi üzerinden anlamayacağınız birtakım kurallar, kredi çektikten sonra geri ödeme noktasında sizleri sıkıntıya sokabilecek durumlar arasında bulunmaktadır. Bu sebeple banka şubelerine gidip kredi başvurusu yapmak ve başvuru yapmadan önce kredinin bütün koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak daha da faydalı olmaktadır.



Son Güncelleme: 18.02.2021 10:14
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