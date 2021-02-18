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Kredi çekerken findeks notu ne kadar önemli, kaç olmalı?

Findeks kredi notu nedir? Findeks kredi notu nasıl yükseltilir? Düşük miktarda kredi çekmek için findeks notu ne kadar olmalı? Yüksek miktarda kredi çekmek için findeks kredi notu ne kadar olmalı? Findeks kredi notu kredi çekmek için ne kadar önemli? Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar findeks notunun ne olduğunu ve nasıl yükseltileceğini merakla araştırıyorlar.

18 Şubat 2021 Perşembe 01:29
Kredi çekerken findeks notu ne kadar önemli, kaç olmalı?
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Findeks Notu Kredi Çekerken Ne Kadar Önemli? Kredi Çekebilmek İçin Findeks Notu Ne Kadar Olmalı?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar findeks notunun ne olduğunu ve kredi çekerken ne işe yaradığını bu notu nasıl yükseltebileceklerini merakla araştırıyorlar.

Findeks notu denilen şey genel anlamıyla, kişilerin bankalarla olan geçmiş ve güncel tüm ilişkileri değerlendirilerek, hakkında bir nevi puanlama yapılan bir sisteme verilen addır.

Findeks Kredi Notu Ne Kadar Önem Teşkil Ediyor?

Findeks kredi notu, bankaların kredi ve kredi kartı verdiklerinde dikkat ettikleri en önemli faktörlerden birisidir. Kredi çekmek isteyen kişilerin findeks notu, ne kadar yüksek olursa kredi alabilme ihtimalleri de o kadar yüksektir. Findeks kredi notu, puanlamalara göre farklı risk gruplarına ayrılmaktadır. Bu risk grupları, aşağıda yer aldığı gibidir.

  • Findeks notu 0 ila 699 puanları arasında olan kişiler, bankalardan kredi çekmek için herhangi bir ihtimali bulunmayan kişilerdir. Bu grupta yer alan kişiler kredi çekmek için kefil veya gelir belgesi sunsalar bile, kredi çekme ihtimalleri çok düşüktür.
  • Findeks notu 700 ila 1099 puanları arasında olan kişiler, orta riskli grupta yer alırlar. Bu gruba mensup kişilere kredi çıkma ihtimali yine düşük olup, kredi başvurusu yaparken kefil ve gelir belgesi talep edilen kişilerdir. Bu şartlara rağmen çıkacak kredi miktarı, istenilen tutardan çok daha az olabilmektedir.
  • Findeks notu 1100 ila 1499 puanları arasında olan kişiler, az riskli grupta yer alırlar. Bu guruba mensup kişilere kredi çekmeleri için gelir belgesi ve kefil şartları belirlenmiştir.
  • Findeks notu 1500 ila 1699 puanları arasında olan kişiler, çok rahat kredi çekme imkanına sahip kişilerdir. Bu grupta bulunan kişilerin çok yüksek limitli kredi taleplerinde, bankanın isteğine göre gelir belgesi ve kefil nadiren de olsa istenmektedir. Düşük tutarlı kredi taleplerinde ise, kefilsiz ve gelir belgesiz kredi çekme şansları vardır.
  • Fİndeks notu 1700 ila 1900 puanları arasında olan kişiler, kredi çekecek kişiler arasında en rahat kişilerdir. Bu grupta yer alan kişiler çok yüksek miktarlarda kredi çekebilme imkanına sahip kişilerdir. Bu grupta olan kişilerden gelir belgesi veya kefil istenmemektedir.

Findeks Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?

Bankalardan kredi çekmek isteyen ve çekemeyen kişiler findeks kredi notlarını nasıl yükseltebileceklerini araştırıyorlar.

Kredi notunu yükseltmek ve kredi çekme imkanına sahip olmak isteyen kişiler aşağıdaki şartları sağlamaları durumunda findeks kredi notları ve yüksek limitlerde kredi çekme ihtimalleri artacaktır.

Findeks kredi notlarını yükseltmek isteyen kişiler;

  • Bankalara olan borçlarının tamamını kapatarak findeks kredi notlarını yükseltebilirler.
  • Mevcut borcu olan kişiler borçlarını düzenli olarak ödeyerek findeks kredi notlarını yükseltebilirler.
  • Fatura ödemelerini otomatik ödeme talimatı vererek düzenli bir şekilde ödeyerek findeks kredi notlarını yükseltebilirler.
  • Kredi kartı ödemelerinin asgarisi yerine tamamını ödeyen kişiler findeks kredi notlarını yükseltebilirler.
  • İmkanı olan kişi ve kişiler belirli miktarlarda vadeli mevduat hesabı açarak findeks kredi notlarını yükseltebilirler.


Son Güncelleme: 18.02.2021 01:29
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