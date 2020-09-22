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Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!

Kredi çeken vatandaşlara Tüketici hakem komisyonundan sevindiren haber! Bankaların yapmış olduğu para kesintilerini geri alabilmektesiniz. Tüketici hakem komisyonunun yapmış olduğu açıklama ne? Bu soruların cevabını yazımızdan ulaşabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 10:18
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!
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Başvuru Yapan Herkese Büyük Müjde! 1.441 Lira Paranızı Hemen İade Alabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 1 Haziran 2020'de kredi destek programının uygulandığını açıklamasından bu yana binlerce kişi bir yıl gecikmeyle ve düşük faizlerle kredi kullanmak için kamu bankalarına akın etti. Bazı durumlarda bankalar, belirli bir tarihten önce borçlarını kapatanlara% 2 kredi erken tasfiye cezası ödeyebilmekte ve kredi faiz oranı% 2 artırılmaktadır. Halihazırda kredi almış kişiler çok fazla ücret ödemelerine rağmen, banka bunlara yeni bir harcama ekledi ve komisyon adına Konut kredisi çeken insanlardan para kesintisi uygulamaya başladı.

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Bir bankadan kredi başvurusunda bulunan vatandaş, binlerce kişiye umut veren Tüketici Hakem Komisyonu'na başvurdu. Vatandaş yüksek faizli kredi almış, ardından konut kredisi faiz oranının düşmesi nedeniyle yeniden yapılanma başvurusunda bulunmuş, bu işlem için bankaya % 1 yapılandırma ücreti ödemiştir.

Vatandaş, bankadan ödediği parayı iade etmesini istedi. Ancak banka, ücretin yasal olduğunu savundu ve iade edilemeyeceğini belirtti. Vatandaş derhal Tüketici Hakem Komisyonu'na başvurarak bankanın kesintilerinden şikayetçi oldu. Soruşturma sonucunda hakem heyeti medeni hakları belirledi ve bankaya parayı iade etmesini emretti. TÜKODER Başkanı Koçal, vatandaşların komisyon ve yapı ücretleri adına bankaya ödenen ücretlerin bir kısmını geri alabileceklerini, TÜKODER üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi.



Son Güncelleme: 22.09.2020 10:18
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Anahtar Kelimeler:
BankaKredi
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