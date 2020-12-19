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Kredi çekeceklerin dikkatine; yeni faiz oranları sizi zarara uğratabilir! 19 Aralık güncel kredi faiz oranları

Geçtiğimiz aylarda merkez bankası tarafından yapılan yeni faizlerin ardından birçok vatandaşın en çok merak etmekte olduğu konu yeni kredi faizlerinin nasıl olduğu ve oranları oldu. İşte birçok kişinin merak etmekte olduğu ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin; 19 Aralık 2020 güncel faiz oranları.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:27
Kredi çekeceklerin dikkatine; yeni faiz oranları sizi zarara uğratabilir! 19 Aralık güncel kredi faiz oranları
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2021 senesine çok kısa bir zaman kaldı, 2021 senesinde vatandaşların; ev veya taşıt alma planlarını gerçekleştirmek için öncelikle maddi olarak çektikleri sıkıntının giderilmesi gerekmektedir. Bunun için ise bir vatandaşın izleyebileceği en iyi altenatif kredidir. Geçtiğimiz günlerde merkez bankası tarafından alınan yeni faiz oranları; %10, 25’in üzerinde olacağı ve %15’e kadar arttırması banklarında uygulamakta olduğu faiz oranlarının güncellenmesine sebebiyet verdi. Bizde yeni faiz oranlarını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik…
 
 

Ziraat Bankası güncel faiz oranları

 
• İhtiyaç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 69
Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 77
• Konut alımı için verilmekte olan kredi çerçevesinde bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %1, 65

 

Halkbank güncel faiz oranları

 
Tüketici kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 77
• Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 77
• Konut alımı için verilmekte olan kredi çerçevesinde bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %1, 52

 

 

Akbank güncel faiz oranları

 
• Direkt verilmekte olan kredi için bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %2, 07
• Tüketici kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 98
• Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 51
• Konut alımı için verilmekte olan kredi çerçevesinde bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %1, 41

 

İş Bankası güncel faiz oranları

 
• Tüketici kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 50
• Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 55
• Konut alımı için verilmekte olan kredi çerçevesinde bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %1, 40 

 

Garanti Bankası güncel faiz oranları

 
• Tüketici kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 49
• Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 64
• Konut alımı için verilmekte olan kredi çerçevesinde bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %1, 49

 

Denizbank güncel faiz oranları

 
• İhtiyaç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; 2, 14
• Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; 1, 59
• Mortgage Kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 52

 

QNB Finansbank güncel faiz oranları

 
• Tüketici kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 35
• Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 61
• Konut alımı için verilmekte olan kredi çerçevesinde bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %1, 76 

 

Yapı Kredi güncel faiz oranları

 
• Tüketici kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 74
• Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 60
• Konut alımı için verilmekte olan kredi çerçevesinde bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %1, 51

 

Vakıfbank güncel faiz oranları

 
• Taksitli tüketici kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 99
• Araç kredisi çerçevesinde banka tarafınca belirlenmiş yeni faiz oranı; %1, 75
• Sarıpanjur ev kredisi çerçevesinde bankanın belirlediği yeni faiz oranı; %1, 49 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 17:27
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