Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!

Artan ihtiyaç kredisi kullanımları sonrasında kredi kartlarında olduğu gibi ihtiyaç kredilerine de limit getirilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen ay düzenleme yapılacağı konusunda açıklama yapmıştı. 36 aylık vadenin sabit olacağını belirten Elvan’ın yaptığı açıklaması doğrultusunda bundan sonra herkes istediği kadar ihtiyaç kredisi kullanamayacak. İşte Bakan Elvan’ın o açıklaması;

“Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış söz konusu. Bu konuda bazı tedbirler aldık ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalardan bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanılıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız.”