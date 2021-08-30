Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!

Artan ihtiyaç kredisi kullanımları sonrasında kredi kartlarında olduğu gibi ihtiyaç kredilerine de limit getirilmesi bekleniyor.
“Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış söz konusu. Bu konuda bazı tedbirler aldık ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalardan bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanılıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız.”
Son Güncelleme: 30.08.2021 17:37