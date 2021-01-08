Kredi çekebilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Kredi çekmek isteyenlerin sağlaması gereken şartlar

Vatandaşlar birbirinden farklı birçok sebep ile kredi çekme ihtiyacı duymaktadır. Kimileri ev alabilmek için kimileri araba alabilmek için kimileri ise yatırım için. Bunun dışındaki ihtiyaçlar için de kredi çeken kişiler var. Öneğin tatile çıkmak için ya da evlenmek, ev eşyası almak için.

Bu durumlarda kişiler bankalara kredi başvurusunda bulunmaktadır. Ama bankalar herkese kredi vermemektedir. Kredi çekmek isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekmektedir.

Kredi çekmek isteyenlerin sağlaması gereken şartlar:

Her bankanın kendine göre şartları bulunmaktadır. Ama hepsinin ortak şartları vardır. Bunlar:

Kişinin kredi notu yüksek olmalı,

Bankada düzenli bir kayda sahip olmalı,

18 yaşının üzerinde olunmalı,

Kişi kredi kartı kullandıysa veya kullanıyorsa ödemelerinin düzenli olması,

Kredi karşılığında ipotek koydurulacaksa ve kişi evliyse eşinin yazılı izni olmalı,

Kişi toplam gelirini resmi evraklara dayandırarak ispat etmeli.

Kişinin kredi notu yüksek olmalı:

Kredi çekmede bankaların en önem verdiği nokta kredi notudur. Kişinin kredi notunun yüksek olması kredi çekme ihtimalini de güçlendirir. Kredi notundan kastedilen şey ise kişinin finans geçmişini içeren puanlamadır. Bu puanlama 0 ile 1900 arasında yapılır.

0-699 arası puanlama riskli olarak tanımlanır

700-1099 arası orta riskli olarak,

1100-1499 arası az riskli olarak,

1500-1699 iyi olarak,

1701900 arası ise çok iyi olarak tanımlanır.

Kredi notu düşük olan kişiler yani riskli veya düşük seviyede olanlar kredi kullanamaz. Yükseltmek isteyenler ise 12 ay taksitli olmak üzere kredi kartı kullandıkları takdirde notu yükseltebilirler.

Düzenli gelire sahip olmak:

Bu şarttan kasıt sigortalı işe sahip olmaktır. Kişinin sigortalı işte çalışması düzenli gelire sahip olduğunun göstergesi olduğu için bankalar buna önem vermektedir. Bankaların geneli sigortalı çalışma süresini 3 ay olarak belirlemiştir. Ama bu durum bazı bankalarda değişebilir. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. O da sigortalı olmak kişinin istediği kadar kredi çekebileceği anlamına gelmez. Buna banka karar verir.

Kişinin geliri çekmek istediği kredi tutarı ile orantılı olmalıdır. Eğer geliriniz yüksekse çekebileceğiniz miktarda yüksek olur. Bu kural yasa ile de desteklenmiştir. Devlet, kişinin bilinç dışı kredi çekmesini engellemek amacı ile kişiye yardımcı olacak şekilde yasalarla desteklemiştir. Devlet, bankaları kredi çekmek isteyen kişinin kredi tutarının, belgeli gelir oranının %50’sini geçmemesi için uyarmaktadır.

18 yaşını geçmiş olmak:

18 yaşını doldurmamış kişiler reşit olmadığı için onlara kredi verilmemektedir. Bu yüzden bankalar gene olarak 18-20 yaş arasında bulunanlara kredi vermektedir.

Ödemelerin düzenli olması:

Kişi önceden kredi kartı kullandıysa kartın borçlarını düzenli şekilde ödemiş olması gerekmektedir. Taksitleri düzenli ödemeyen kişi yasal takibe alınabilir. Bu durumu gören bankalar kredi vermek istemez.

İpotek için eş rızası almak:

Kişi kredi için aile varlığından olan bir şey ipotek ettirecekse eşinin izni olması gerekir. İzin yazılı olarak beyan edilmelidir. Muvafakatname bankaya iletilmelidir. Aynı durum kefil işlemi için de geçerlidir.

Gelirin resmi ispatı olmalı:

Kredi başvurusunda bulunacak kişinin aylık gelirini bankaya resmi olarak belgelendirmesi gerekmektedir. Kişi çalıştığı işyerindeki yetkiliye kaşe, mühür ya da imza şeklinde belge hazırlamalıdır. Bu belgenin kabulüne banka karar vermektedir.