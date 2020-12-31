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Kredi borcu olanların dikkatine! Bankalar 12 ay boyunca geri ödemesiz kredi verilecek

Yeni gelen düzenlemeler kapsamında vatandaşa rahat bir nefes aldıracak müjde geldi. Kredi borcu olan esnaf kredilerini yapılandırabilecek ve 12 ay boyunca geri ödemesiz kredi alabilecekler.

31 Aralık 2020 Perşembe 01:18
Kredi borcu olanların dikkatine! Bankalar 12 ay boyunca geri ödemesiz kredi verilecek
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Dünyayı hakimiyeti altına alan Covid-19 salgını sebebiyle vatandaşlar kredi borçlarını ödemekte zorluk yaşamaktayken vatandaşların rahatlamasını sağlayan yeni bir haber gündeme geldi. Bankalar vatandaşların bu zorlu süreçte rahat bir nefes alabilmesi için yeni imkanlar sağlamaya devam ediyor. Bankalar faiz oranı bulunmayan ve 12 aya kadar geri ödemesiz kredi imkanlarını imzaladı. Kredi imkanlarını ilerleyen süreçte vatandaşlara sunacak. Kredi kapsamında bankalar esnafları da unutulmadı. 23 farklı bankanın bulunduğu esnaflar için verilen krediler kapsamında yapılandırma sürecinde bulunmaktadır. 
 
Vatandaşlar aldıkları kredilerin vade sürelerini 24 aya kadar arttırabilirken 12 aya kadar da geri ödemesiz şekilde kredilerini tercih edebilecekler. Banka veya finans kuruluşları tarafından faizsiz kredi ve ödemesiz dönem vatandaşlara sunulacak. 
 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna (TESK) yapılan başvurular kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile beraber vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için 23 farklı banka ve 30 finansal kuruluşun bulunduğu protokole imza atıldı. TESK Genel Başkanı olan Bendevi Palandöken bankalara ve finans kuruluşlarına borcu olan esnaflar için yapılan yeni yapılandırma hakkında bilgi verdi. Palandöken yaptığı açıklamada şunları belirtti;
 
• En fazla 24 ay vade imkanı ve en fazla 12 ay geri ödemesiz dönem
• Belirlenen faiz oranları kapsamında değişkenli ya da sabit ödemeli
• Banka ya da kurumlara yüzde bir faiz oranı verme
• TL olarak ödeme sunulurken döviz bazları geçerli olmayacak.
• Tutarlar yüzde onluk kapsamında ödenirken taksitlendirme süreleri kalan tutarlara göre ödeme planı yapılır.
• En fazla iki kere revize gelebilecek.
• Hangi bankada daha çok borcu olan vatandaşlar varsa oralarda devam edecekler.
• Banka ve finans kuruluş kapsamında yapılandırma yapacakların bilgileri kurumlar tarafından alınacak. Üç bankada borcu olanlar için yüzde ikilik kısım uygulanacak.
• Esnaf ve sanatkârlar olarak banka ya da kurumlar üzerinden yasal takibi olmayan vatandaşların başvuru yapması gerekir.
 
Palandöken açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
 
• Banka ya da kurum kapsamında yasal takipleri olanlar,
• Satış günlerinde belirlenen durumlar,
• İhale ile fesih davalarının yer alması,
• Borçların icra taahhüt ile alınması,
• Tasarruf iptal gibi davaların olması da artık engel olmayacak.


Son Güncelleme: 31.12.2020 01:18
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Kredi Borcu12 Ay Geri ödemesiz Kredi
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