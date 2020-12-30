Kredi borcu olanları sevindirecek yapılandırma haberi sonunda geldi!

Binlerce kişinin yüzünü güldürecek olan haber sonunda verildi. Kredi kartı borcu olan vatandaşların pandemi sürecinde rahat bir nefes almasına olanak sağlayacak olan karar bankalar tarafından uygulanmaya başladı.

Kararın ayrıntıları

12 ay süresince geri ödemesiz olarak verilecek olan faizsiz krediler ile birlikte esnaflarınyapılandırmalarına da yardım edilmiş olacak. 23 farklı banka ile birlikte 30 finansal kuruluşun imzaladığı protokol anlaşması ardından yapılandırmalar kapsamında 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sunulacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu başvuru adımları esnasında TBB bünyesinde 23 banka ve 30 finans kuruluşu tarafından protokole imza atıldı. Buna göre yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamada, TEST Genel Başkanı Bendevi Palandöken, borçlara yapılacak yapılandırmaya ilişkin önemli ayrıntıları açıkladı. Bunlar aşağıdaki gibi sıralandı;

Yapılandırma bünyesinde en çok 24 ay vade imkanı sunulacak. Esnaf ve sanatkarlar tarafından gelen talebe bakılarak ödeme imkanları durumunda banka ya da finans kuruluşları tarafından vade süreleri tespit edilecek.

En çok 12 aylık sürece göre faiz ödemesiz gelen dönemde ödemesiz dönem ile alakalı olarak banka ya da finans kuruluş bünyesinde sonuçlandırılacak.

Tespit edilecek faiz oranları esnaf ve sanatkarlar talebine göre sabit ya da değişken olacak.

Banka ya da finans kuruluşu tarafından yapılandırılan tutarlar için yüzde 1 oranları ile komisyon ödemeleri yapılacak.

Yeniden gelen yapılandırma bünyesinde TL olarak ödemeler yapılacak. Döviz bazları ile yapılandırma adımları gerçekleştirilmeyecek.

Yapılandırma bünyesinde bulunan tutarların yüzde onluk oranlarının ödenmesi veya taksitlendirme ödeme sürelerinin geciktirilmemesi ile kalan tutarlar için ödeme planlarında revizeler yapılacak.

Yapılan revize işlemleri bünyesinde maksimum 2 defa düzenleme yapılacak. Revize edilen vade kapsamında 72 ayın üzerinde geçmeyecek şekilde ayarlamalar yapılacak.

Banka ya da finans kuruluşları bünyesinde borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar için gelen yeniden yapılandırma ile en fazla hangi bankanın borcu olursa oralara başvuru adımları yapılacak.

Banka ve finans kuruluşları bünyesinde borçlarda tekrar yapılandırma adımlarına girenler için bilgiler banka ve kurumlar tarafından alınacak. 3 banka ya da finans kuruluşlarının yüzde ikilik kısmında meydana gelecek.

Esnaf ve sanatkarlar bünyesinde yapılandırmalar için başvurular alınmadan evvel banka ya da kurumlar tarafından başlatılan yasal takiplerin sonucunda olanlar kabul edilmeyecektir. Bunların yanı sıra;