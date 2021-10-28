Kredi borcu olanlara ING Bankası'ndan müjde! 15 Bin TL borç ödeneği fırsatı!

Çoğu vatandaş bankaya olan kredi borcunu ödeyemediği için sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun üzerine bazı bankalar başlattıkları kampanya doğrultusunda borç transferi ile kredi borçlarını erteleyerek borçların azaltılması fırsatını sunuyor. Son zamanlarda borçlanmadan dolayı sıkıntı çeken vatandaşların yüzü bu haberden sonra gülmeye başladı. ING Bank ise bu fırsatı sunan bankalardan biri. ING Bank’ın yaptığı borç transferi kampanyası sayesinde alacakları parayı geciken borçlarını kapatarak yeniden borçlanma yapabilmektedirler. Bu sayede hem zaman ve hem de ödemesi geçen borçlardan dolayı artan faiz miktarlardan kurtulabilmektedirler. Biz de bu yazımızda sizlere ING Bank’ın bu kampanyasından bahsettik. İşte konuya ilişkin detaylar…
ING Bank borç transferi kampanyası nedir?
ING Bank borç transferi kampanyasında aylık faiz oranı ne kadar?
Vatandaşların kampanya kapsamında merak ettikleri bir başka konu ise kampanyadaki faiz oranları oldu. ING Bank’ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda aylık faiz oranı %1,59 ve %2,59 arasında farklılık göstermektedir. Yani ING Bank net olarak faiz oranının ne olduğunu henüz açıklamadı. Bunun yanı sıra kampanya kapsamında vade oranı ise 3 aydan 36 aya kadar değişiklik göstermektedir. Bunun yanında müşterilerin dosya masrafı da ödemeleri gerekmektedir. Bu şekilde var olan borcun binde 5’i oranında ING Banka dosya masrafı ödemeniz gerekmektedir.