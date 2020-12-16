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Kredi borcu olan kişileri sevindirecek haber! Bankalar borç kapatma kredisi kampanyaları düzenliyor

Kredi borcu bulunan vatandaşlara bankalar, kredi borçlarını kapatmaları ve borçları tek bir bankada toplamaları için borç kapatma kredisi sunmaktadır. Pek çok bankanın sunduğu borç kapatma kredisi ile borçların kapatılmasında kolaylıklar sağlanmaktadır.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:20
Kredi borcu olan kişileri sevindirecek haber! Bankalar borç kapatma kredisi kampanyaları düzenliyor
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Borcu bulunan ve borcunu kapatmak için kredi çekmek isteyen ya da var olan borçlarını tek bir banka çatısında toplamak isteyen kişiler borç kapatma ve borç transfer kredilerine başvurmaktadır. Borç kapatma kredisi veren bankalar 50.000 TL’ye varan miktarlar ile kişilerin borçlarını kapatmak için kredi çekmesini sağlamaktadır.

Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Borç kapatma kredisi, kredi borçları bulunan kişilerin borçlarını kapatmak amacı ile başvurduğu kredi türüdür. Bu kredi ile borçlar bir bankada toplanabilmektedir.

Borcu olan ve borcunu kapatmak için kredi çekmek isteyen kişileri sevindirecek haber! Bankaların birçoğu borç kapatma kredisi başlığı altında 20.000, 35.000 ve 50.000 TL kredi imkanı sunarak vatandaşların borçlarını kapatmasına olanak sunmaktadır.

Borç kapatma kredisi kampanyası düzenleyen dört banka bulunmaktadır. Finansbank, Garanti Bankası, Akbank ve Denizbank borç kapatma kredisi kapsamında vatandaşlarına uygun faiz oranı ve vade oranları ile kredi imkanı sağlayan bankalardır.

20.000 TL’ye varan kredi imkanı sağlayan Akbank 12 ay vadeli krediyi %1,46 faiz oranı ile sunmaktadır. Finansbank ise %1,34 faiz oranı benimsemiş olup 10.000 TL’ye kadar kredi sunmaktadır.

Borç Kapatma Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Borç kapatma kredisine başvurabilmek için kimlik belgesi, maaş bordrosu ve ikametgah belgesi gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
BorçkapatmaKredi
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