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Kredi borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! kredi kartı borcu olan kişilere borç kapatma kredisini verecek olan bankaların listesi açıklandı!

Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber sonunda geldi! Haberin duyulmasıyla birlikte vatandaşlar borçlarını nasıl kapatacağını merak etmeye başladı. Borçlarını kapatmak için imkan sunan bankaların hangileri olduğuysa araştırılmaya devam ediyor.

06 Aralık 2020 Pazar 01:23
Kredi borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! kredi kartı borcu olan kişilere borç kapatma kredisini verecek olan bankaların listesi açıklandı!
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Bankalar, borçlarını ödemekte zorluk çeken kişiler için borçlarını tek bir banka üzerinde toplayabilme hakkını tanıyarak kredi çekmelerine olanak sağlıyor. Vatandaşlar ise hangi bankaların bu uygulamayı yürürlüğe koyduğunu merak etmektedir.

Kredi ve kredi kartlarının borcunu kapatmak isteyenlere müjdeli haber devletten geldi. Çeşitli bankalar üzerinden alınmış olan kredi kartlarıyla birlikte borçlarını kapatmakta zorluk çeken kişi sayısı son zamanlarda artmış durumdaydı. Vatandaşlara bu zamanlarda can suyunu ise belirli bankalar sağlamış durumda. Mevcut borçlarını tek banka üzerinde toplanabilmesini sağlamak amacıyla sağlanacak olan borç kapatma kredisi pek çok kişinin rahatlamasını sağlayacak.

Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar

Borçları tek çatı altında toplamak adı altında verilen borç kapatma kredisini sadece birkaç banka tarafınca verilmektedir. Bu bankalarsa Akbank, QNB Finansbank, ING Bank, İş Bankası, Garanti Bankası, Denizbank ve Şekerbank olmaktadır.

Akbank, bu uygulama kapsamında vatandaşlara 12 ay vadeyle beraber 20.000 Lira borç kapatma kredisi sağlayacaktır.

QNB Finansbank, kişilere özel belirlenen faiz oranlarıyla beraber 30.000 Liraya kadar borç kapatma kredisi sağlayacaktır.

ING Bank, kişilere özel belirlenen faiz oranlarıyla beraber 30.000 Lira borç kapatma kredisi sağlayacaktır.

İş Bankası, 36 ay vadeyle borç kapatma kredisi sunacak.

Garanti Bankası, 20.000 Liraya kadar 36 ay vadeyle kredi imkanını vatandaşlara sunacaktır.

Denizbank, 30.000 liraya kadar kişilere özel belirlenen faiz oranıyla borç kapatma kredisini verecektir.

Ziraat Bankası ile Şekerbank bu konuyla alakalı bir açıklama yapmazken kişilerin şubelere giderek başvuruda bulunmalarını belirtti.

Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Çeşitli bankalar üzerinden yapılmış olan kredi kartı ve kredi borçlarını vatandaşlar kolaylıkla ödeyebilmesi için uygulanan bir sistem olmaktadır. Bu krediyle beraber vatandaşlar borçlarını tek bir çatı altında toplayıp ödeyecektir.

Borç Kapatma Kredisi Kimlere Verilecek?

Herhangi bir mülke sahip olan ve gelir belgesine sahip olan kişiler bu imkândan yararlanabilecektir. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan kişilerse son 3 ayın maaş bordrosunu götürerek başvuruda bulunabilecektir. Kredi puanı düzgün olan herkes bu sistemden yararlanabilir.



Son Güncelleme: 06.12.2020 01:23
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Kredi Kartı BorcuBankalarImkanBorçKredi
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