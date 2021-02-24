Kredi borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borçları ödenmediği durumda izlenecek yollar

Herhangi bir aksilikten veya maddi sıkıntılardan vatandaşlar sık sık kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Günümüz olarak herkesin sıkıntısı haline gelen ve neredeyse 1 yıldır mücadele ettiğimiz koronavirüs çoğu kişiyi kötü ekonomik, maddi anlamda kötü etkilemektedir. Yeni tedbirlerin alınması ile birlikte bazı iş yerlerinin kapatılması gibi durumlardan kaynaklı esnaf zor duruma düşmektedir. Aile geçindiren vatandaşlar ise kredi veya kredi borcunu ödemekle zorluk çekmektedir. Vatandaşlar ise bu durumda ne yapacağını bilemezsek başına gelecekleri de haliyle bilmiyor? Peki bankalar bu gibi durumdaki kişilere ne gibi yaptırım uyguluyor?

Bankaya ait kredi borcu ödenmediği zaman ne oluyor?

Herhangi bir banka ile anlaşması olan vatandaş kredi aylık taksitlerini ödeyemediği zaman banka ilk olarak müşterisine 2 aylık süreç tanımaktadır. Verilen süre içerisinde borcun ödenmeye başladığı taktirde gecikme faizine çarptırıldığı için faizi ile birlikte aylık borç taksitini kaldığı yerden ödemeye devam etmektedir.

2 ay süre içerisinde hala ödenmeyen borç var ise banka müşterisini sık sık aramaya başlamaktadır. Bunun sonucunda banka vatandaşa 1 ay daha süre vermektedir. Sonuç olarak kişi borcunu ödemesi için 3 aylık bir süresi bulunmaktadır fakat faizi unutmamak gerekir.

3 aylık sürecin dolması sonucunda ödeme gerçekleşmediği için yasal takip süreci başlamaktadır. Bu olaydan itibaren banka müşterisi ile muhattap olmuyor, devreye avukat giriyor.

Kredi Kartı borcu ödenmediğinde ne oluyor?

Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar ise belirtildiği üzere kredi borcu ödeyemeyen vatandaşlara uygulanan prosedürün aynısı uygulanmaktadır. Bu süreçte vatandaşın birkaç hafta boyunca kredi kartı borcu ödemesi beklenmektedir. Yine bu süreçte de faiz kendini göstermektedir. Belirlenen tarihte ödenmediği taktirde gecikme faizi gerçekleşmektedir. Kredi kartının kullanıma kapatılması durumunda kişi borcunu bankamatikten ödeyememektir. Borcunu ödemek isteyen vatandaş sorumlu olduğu bankaya giderek gişe işlemlerinden borcunu ödemek zorundadır.

Yasal İşlem başlatıldığında ne oluyor?

Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişiler için var olan borcu ilk 3 ay içerisinde yapılandırma hakkı vardır. Yapılandırma süresi uzadığı taktirde aylık ödenmesi gereken taksit miktarından ödemesi gereken faiz artmaya devam etmektedir.

Verilen süreye uymayan vatandaşlar banka yolu ile avukat tarafından yasal icra takibi başlamaktadır. İlk 3 ay içerisinde ödenmeyen borçlar gecikme faizi ile birlikte avukat tarafından takip altına alınmaktadır. Bu gibi durumlarda krediye kefil göstererek ya da mal veya ipotek altına alınıp çekildiyse kefilden borcu alma ya da ipotekli malın satışı gerçekleşmektedir.

Bu süreçte ipotek ya da bir malı olan kişiye kefil yoksa bu durumda borcu olan vatandaşın evine, arabasına, arsasına veya maaşına el konulabiliyor. Ayrıyeten Merkez Bankası ise kişiyi kara listeye eklemektedir. Hatta bu durumda eve haciz durumu bile olabiliyor. Kara Listeye alınan kişiler maalesef 5 yıl bir süreye çarptırılmaktadır. Yani 5 yıl boyunca hiçbir bankadan kredi kartı verilmemektedir. Vatandaş o süre içerisinde bankaya ait hiçbir ürün veya kampanyalardan faydalanamamaktadır.

Banka üzerine kayıtlı ev araba gibi malı satışa çıkartması durumunda bankaya olan borcu ödediğini söylüyor. Maaşa el konulması ile birlikte maaştan her ay düzenli şekilde para kesiliyor. Peki evi arabası, arsası hatta maaşı ve kefili bulunmayan kişilerin borcu olduğundan ne yapacak sorusu ise kafaları karıştırıyor. Akla ilk gelen hapis cezası olması ise vatandaşları korkutmaya yetiyor. Fakat hapis cezasından önce bankalar borç yapılandırma seçenekleri sunuluyor yani hapis cezası çok fazla ihtimallerin arasında bulunmuyor.

Kredi kartı ve borcunu ödeyemeyen vatandaşlar ne yapmalı?

Harcamaları azaltarak, temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayarak tasarruf yapmak akla gelen ilk konular arasında. Birden fazla farklı bankaya borç halinde ise borç transfer kredisinden yararlanma durumu vardır. Tek bir banka üzerinde birçok bankanın borcunu ödeyebilme şansı vardır.

Hangi bankalar ‘borç transfer kredisi’ veriyor?

Bu bankalar Akbank, Vakıfbank, Denizbank, Finansbank, Şeker bankası gibi bankalar farklı bankalara borcu olan kişiler için borç transfer kredisi sunmakta.