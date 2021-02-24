İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği kehanette ürküten detaylar!
Son Dakika
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği...
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...

Kredi borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borçları ödenmediği durumda izlenecek yollar

Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen, maddi sıkıntılar veya herhangi bir sebepten kredisini ödeyemeyen vatandaşlar ödenmediği taktirde ne olacağını merak ediyor. Sık sık borçlar ödenirken sıkıntıya düşen ve ödeyemeyecek durumda olan kişiler ne yapması gerektiğini bilmiyor. Peki kredi ve kredi kartı borcu ödenmediği zaman ne oluyor?

24 Şubat 2021 Çarşamba 13:09
Kredi borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borçları ödenmediği durumda izlenecek yollar
Takip Et:

Herhangi bir aksilikten veya maddi sıkıntılardan vatandaşlar sık sık kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Günümüz olarak herkesin sıkıntısı haline gelen ve neredeyse 1 yıldır mücadele ettiğimiz koronavirüs çoğu kişiyi kötü ekonomik, maddi anlamda kötü etkilemektedir. Yeni tedbirlerin alınması ile birlikte bazı iş yerlerinin kapatılması gibi durumlardan kaynaklı esnaf zor duruma düşmektedir. Aile geçindiren vatandaşlar ise kredi veya kredi borcunu ödemekle zorluk çekmektedir. Vatandaşlar ise bu durumda ne yapacağını bilemezsek başına gelecekleri de haliyle bilmiyor? Peki bankalar bu gibi durumdaki kişilere ne gibi yaptırım uyguluyor?

 Bankaya ait kredi borcu ödenmediği zaman ne oluyor?

Herhangi bir banka ile anlaşması olan vatandaş kredi aylık taksitlerini ödeyemediği zaman banka ilk olarak müşterisine 2 aylık süreç tanımaktadır.  Verilen süre içerisinde borcun ödenmeye başladığı taktirde gecikme faizine çarptırıldığı için faizi ile birlikte aylık borç taksitini kaldığı yerden ödemeye devam etmektedir.

 2 ay süre içerisinde hala ödenmeyen borç var ise banka müşterisini sık sık aramaya başlamaktadır.   Bunun sonucunda banka vatandaşa 1 ay daha süre vermektedir. Sonuç olarak kişi borcunu ödemesi için 3 aylık bir süresi bulunmaktadır fakat faizi unutmamak gerekir.

3 aylık sürecin dolması sonucunda ödeme gerçekleşmediği için yasal takip süreci başlamaktadır.  Bu olaydan itibaren banka müşterisi ile muhattap olmuyor, devreye avukat giriyor.

Kredi Kartı borcu ödenmediğinde ne oluyor?

Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar ise belirtildiği üzere kredi borcu ödeyemeyen vatandaşlara uygulanan prosedürün aynısı uygulanmaktadır. Bu süreçte vatandaşın birkaç hafta boyunca kredi kartı borcu ödemesi beklenmektedir. Yine bu süreçte de faiz kendini göstermektedir. Belirlenen tarihte ödenmediği taktirde gecikme faizi gerçekleşmektedir.  Kredi kartının kullanıma kapatılması durumunda kişi borcunu bankamatikten ödeyememektir. Borcunu ödemek isteyen vatandaş sorumlu olduğu bankaya giderek gişe işlemlerinden borcunu ödemek zorundadır.

 Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişiler için var olan borcu ilk 3 ay içerisinde yapılandırma hakkı vardır. Yapılandırma süresi uzadığı taktirde aylık ödenmesi gereken taksit miktarından ödemesi gereken faiz artmaya devam etmektedir.

 Yasal İşlem başlatıldığında ne oluyor?

 Verilen süreye uymayan vatandaşlar banka yolu ile avukat tarafından yasal icra takibi başlamaktadır. İlk 3 ay içerisinde ödenmeyen borçlar gecikme faizi ile birlikte avukat tarafından takip altına alınmaktadır. Bu gibi durumlarda krediye kefil göstererek ya da mal veya ipotek altına alınıp çekildiyse kefilden borcu alma ya da ipotekli malın satışı gerçekleşmektedir.

Bu süreçte ipotek ya da bir malı olan kişiye kefil yoksa bu durumda borcu olan vatandaşın evine, arabasına, arsasına veya maaşına el konulabiliyor.  Ayrıyeten Merkez Bankası ise kişiyi kara listeye eklemektedir.  Hatta bu durumda eve haciz durumu bile olabiliyor. Kara Listeye alınan kişiler maalesef 5 yıl bir süreye çarptırılmaktadır. Yani 5 yıl boyunca hiçbir bankadan kredi kartı verilmemektedir. Vatandaş o süre içerisinde bankaya ait hiçbir ürün veya kampanyalardan faydalanamamaktadır.

 Banka üzerine kayıtlı ev araba gibi malı satışa çıkartması durumunda bankaya olan borcu ödediğini söylüyor. Maaşa el konulması ile birlikte maaştan her ay düzenli şekilde para kesiliyor.  Peki evi arabası, arsası hatta maaşı ve kefili bulunmayan kişilerin borcu olduğundan ne yapacak sorusu ise kafaları karıştırıyor. Akla ilk gelen hapis cezası olması ise vatandaşları korkutmaya yetiyor. Fakat hapis cezasından önce bankalar borç yapılandırma seçenekleri sunuluyor yani hapis cezası çok fazla ihtimallerin arasında bulunmuyor.

 

Kredi kartı ve borcunu ödeyemeyen vatandaşlar ne yapmalı?

Harcamaları azaltarak, temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayarak tasarruf yapmak akla gelen ilk konular arasında.  Birden fazla farklı bankaya borç halinde ise borç transfer kredisinden yararlanma durumu vardır. Tek bir banka üzerinde birçok bankanın borcunu ödeyebilme şansı vardır. 

Hangi bankalar ‘borç transfer kredisi’ veriyor?

 Bu bankalar Akbank, Vakıfbank, Denizbank, Finansbank, Şeker bankası gibi bankalar farklı bankalara borcu olan kişiler için borç transfer kredisi sunmakta.



Son Güncelleme: 24.02.2021 13:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı BorçKredi BorcuBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekli promosyonları kaç yılda bir yapılır? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Şubat 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Cenk’i kim canlandırıyor? Ege Semih Erken'in biyografisi
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman doğum tarihi
Zalim İstanbul ne zaman final yapacak? Zalim İstanbul tarihi belli oldu!
Sürü yöneticisi istihdamı desteği nedir? Çoban destekleme şartları nelerdir, kimlere verilmemektedir?
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borç yapılandırma yapmak için şartlar nelerdir? Düşük faizle kredi kartı borç yapılandırması yapan bankalar
Kanalların yayın akışları 15 Ekim Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Devlete zekat verilir mi? Diyanet zekat açıklaması!
Yatıya Misafirim Var whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Acemi Anneler dizisi konusu ve çekim yeri
Fox TV canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Emanet dizisinde Selim karakterini Osman Aydın canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.