Kredi borcu erteleyen bankalar hangileridir? Taşıt, İhtiyaç ve Konut kredisi erteleyen bankalar

Pandemi döneminde büyük ekonomik sıkıntıların meydana gelmesiyle vatandaşlara kolaylık sağlanması için pandemi yardımları yapılmaktadır. Pandemi sürecinde işlerine geri dönemeyen vatandaşlar için günlük yaşamı idare ettirebilmek, faturalarını ödeyebilmek ve borçlarını kapatabilmek için büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Vatandaşlar bu borçlarını ödeyebilmek için ise bankalardan kredi çekmeye başlamışlardır. Sonrasında da çekilen bu kredilerde yaşanan sıkıntılardan dolayı kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar bankalardan borçları erteleme kararını beklememişlerdir. İlk müjdeli haber yapılan Kredi borçlarının ertelenmesi olurken sonrasında bir müjdeli haberde Taşıt, İhtiyaç ve Konut kredisi borcu olanlara geldi. Çekilen krediler ve borçların ertelenmesi için bir adım atıldı.

Kredi borcu olanlara müjde!

Bankaların hangileri kredi borçlarını erteleyecek?

Geçtiğimiz aylarda bankalardan ertelemeli kredi müjdesi gelmişti. Bankalar kredi alan vatandaşlara, 6 ay ertelemeli, 36 veya 60 ay vadeli ve düşük faiz oranlı kredi gibi avantajlar sunmuştu. Pandemi döneminde ikinci dalgaya gelen kredi taksitlerinin ödeme zamanı yine ekonomik sıkıntılardan dolayı hem vatandaşları hem de bankaları olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat bankalar vatandaşlar için yeniden bir erteleme sistemi üzerine çalışmalara başlamışlardır. Ekonomi uzmanları tarafından açıklamalarda kamu bankaları serbest karşılık alırsa kredi borcu olan vatandaşlar daha rahat hareket edebileceklerdir. Bazı vatandaşlar ise pandemi sürecinde nakit paraya ihtiyaç duyduğu için temel ihtiyaç kampanyalarının gelmesini beklemektedir fakat henüz bankalardan kredi yönünden bir açıklamam gelmemiştir.

Hâlâ konuşulmaya devam eden kredi borçlarının ertelenmesi vatandaşları umutlandırmaya yetmiştir fakat henüz bankalardan resmi bir karar çıkmamıştır. Kamu bankaları pandemi döneminde ekonomik devamlılık için büyük çaba sarf etmiştir. Kamu bankaları tarafından 6 ay ertelemeli krediler temin edilmiş fakat ödenemeyen borçlardan dolayı sıkıntılar oluşmaya başlamıştır. Eğer kredi borçlarının ertelenmesi kararında olumlu bir sonuç çıkarsa Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankalarda borçlar ertelenecektir. Erteleme henüz çıkmadığı için bankalardan kredi borcu olanlara ihtar çekilmiştir ve belirlenen süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde icra takibi başlayacaktır. Ancak borçların ertelenmesi durumunda bu karar sürecin donmasını sağlayarak vatandaşları rahatlatacaktır.

