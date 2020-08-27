Kredi Başvurusunda Sıkıntı Yaşayanlara Müjde! Bankalar Artı Para Veriyor

Kredi kullanmak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gerekenlerden birisi geçmiş ve güncel kredilerini düzenli olarak ödemeleridir. Bu kişinin daha sonraki kredi başvurularındaki kredi notunu etkilemektedir. Kredi notu düşük olan birisi kredi başvurusu yaptığında kredi alamamakta ya da çok zor almaktadır.

Bu nedenle bankalardan farklı şekilde para almak isteyen müşterilere bankalar nakit avans ve artı para gibi seçenekler sunmuştur. Bu uygulamalar ile birlikte kişiler belli orandaki maddi sıkıntılarını gidermekte ve nakit para alımı sağlamaktadır. Maddi sıkıntının küçük bir bölümünü gideren bu uygulamadan yararlanmak isteyen kişiler, maaşlarını bu bankalardan alıyor olmalı veya o bankadan kredi kullanmış olması gerekmektedir. Ayrıca kişiler bankalarda mevduat hesabı açarak da bu uygulamadan yararlanabilmektedir.

İş Bankası Artı Para başvurusu

Akbank Artı Para başvurusu

İş Bankası artı para uygulaması yapan bankalardan birsidir. Bu uygulama ile müşterilerinin nakit ihtiyacını karşılayan banka, 10.000 TL’ye varan nakit desteği sağlamaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra hemen cevap alınan artı para uygulamasıyla alınan paralar, müşterilerin kolay ödemesi adına 12 aya varan vade seçenekleri ile ödenebilmektedir.

Akbank artı para uygulaması gerçekleştiren bir diğer bankadır. Banka kendi müşterisi olan kişilere bu uygulamayı kolayca sunmaktadır. Akbank müşterileri intenet bankacılığı veya mobil uygulama sayesinde kolayca artı para uygulamasına katılabilmektedir. Banka bu uygulama kapsamında müşterilerin 10.000 TL’lik artı para imkanı sunmaktadır. Artı para alacak müşterilerinden kredi notunun 1100 ve üzeri bir not olmasını isteyen Akbank, kişinin kredisini düzenli ödemesi halinde ona kredi imkanı da vermektedir.

Denizbank Artı Para Başvurusu

Müşterilerinin yanı sıra diğer kişilere de mevduat hesap limiti veren Denizbank, bu artı para ile insanların ihtiyaçlarını karşılamalarını hedeflemektedir. En yakın banka şubelerine gidilerek başvuru yapılabilen artı para ile Denizbank müşterilerine 15.000 TL’ye kadar artı bir para sunmaktadır. Bu nakit için verilen ödeme süresi ise 12 ay olarak belirlenmiştir.