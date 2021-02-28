Kredi başvurusu nasıl yapılır? Banka ihtiyaç kredisi başvuru evrakları

Kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

Kredi başvurusu yapmanın birden çok yöntemi bulunmakta. Bu yöntemler şu şekildedir:

İntenet üzerinden kredi başvurusu yapmak

Bankalara ait intenet sitelerinden kredi başvuruları bölümünde yer alan bilgileri doldurarak kısa süre içinde krediye başvurmak mümkün. Bu zamanda gelişen intenet teknolojisi ile intenet kullanan kişilerin en çok tercih ettikleri yöntem, intenet üzerinden krediye başvurmaktır.

SMS aracılığı ile kredi başvurusu yapmak

Bankalara ait olan SMS numaralarına TCKN, başvurmak istediğiniz kredi tutarı gibi sizden istenmekte olan bilgileri girerek SMS gönderdiğinizde başvurunuz değerlendirilerek ön onay aşaması sonrasında banka yetkilileri sizi arayıp en yakın şubeye çağıracaklardır.

Mobil Bankacılıktan kredi başvurusu yapmak

Fiziki şubeler aracılığı ile kredi başvurusu yapmak

Bankaya ait mobil uygulamayı akıllı cihazınıza indirdikten sonra, uygulamadan kredi başvurunuzu rahatlıkla yapabiliyorsunuz.

Bankaya ait şubeye gidip müşteri temsilcileri aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Müşteri temsilcisi sizden birkaç bilgi isteyecektir. Bu bilgilere verdikten sonra başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

ATM aracılığı ile kredi başvurusu yapmak

ATM’lerde yer alan kartsız işlemler menüsü üzerinden kredi başvurusu seçeneği ile sizden istenilen bilgileri eksik olmadan girerek kredi başvuru işleminizi yapmanız mümkün.

Kredi başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar

Kredi başvurunuzdan önce, bankanın onaylayabileceği tutarda kredi talebinde bulunmanız başvurunuzun reddedilmesine engel olacaktır. Reddedilmiş olan ve sürekli yapılan başvurular, kredi notunuzu olumsuz etkileyecektir. Ayrıca, vade seçeneklerinizi belirlerken de, rahatlıkla ödeme yapabileceğiniz vade seçeneklerini seçmeniz, ödeme yaparken sorun yaşamanıza engel olacaktır