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Kredi başvurularında sigorta önemli midir? Kredilerde sigortanın önemi

Kredi başvurusunda bulunan müşterilerde sigorta faktörünün önemli olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İşte kredi başvurularında sigortanın önemi.

17 Aralık 2020 Perşembe 16:18
Kredi başvurularında sigorta önemli midir? Kredilerde sigortanın önemi
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Kredi notu, bankaların bütün riskleri değerlendirerek oluşturmuş olduğu bir sistemdir. Farklı puanlamalar olması, bankanın kredi verip vermeyeceğinin veya verebileceği kredi miktarının belirlenmesi konusunda yardımcı oluyor. Bankalar, kredi notu düşük olan vatandaşlar için zorluk çıkarmasına karşın düzenli gelire ve sigortalı işe sahip olanların kredi çekme şansı daha yüksek olmaktadır.

Kredi başvurusunda bankaların dikkat ettiği şartlar nelerdir?

Kredi notu, bankların bütün riskleri değerlendirerek oluşturdukları sistemlerdir. Sistemde farklı puanlamaların olması, kişiye bankanın kredi verip vermeyeceği veya verebileceği kredi miktarının tespiti konusunda yardımcı olmaktadır. Bankalar, kredi notu düşük müşterilerine kredi verme konusunda zorluk çıkarırlar. Düzenli gelir ve sigortalı işe sahip olan müşterilerin kredi çekme şansı daha yüksek olmaktadır.

 

Kredi başvurularında sigortanın önemi nedir?

Bankalar kredi başvurularında gelir belgesi talep ederler. Bankalar için son derece önemli olan bu kriter, bankanın risk faktörünü de azaltmaktadır. Bankaların talep ettiği gelir belgelerinde en fazla geçerliğe sahip olan ise maaş bordrosu olmaktadır. Emekliler için kira geliri veya emekli gelir belgesi de yeterli olmaktadır. Sigortalı bir işte çalışıp gelir belgesi isteseniz dahi banka son aylarda sigortanızın ne kadar yattığını dikkate alacaktır. Bu sebeple sigorta süresince kredi alabilmek önemli bir kriterdir ve en az 4 aylık sigorta çalışanı olmanız gerekmektedir.



Son Güncelleme: 17.12.2020 16:18
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Anahtar Kelimeler:
Kredi BaşvurusuSigorta
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