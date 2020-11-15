Koyun yetiştiriciliği nasıl yapılır? Koyun yetiştiriciliği yıllık maliyet hesaplaması

Küçükbaş hayvancılık ülkemizde yapılması elverişli bir iştir. Ülkenin iklimi ve toprak yapısı için uygun olan bu sektöre yönelmek isteyen birçok kişi vardır. Sektöre girmek isteyen kişiler bu işin maliyetini ve nasıl yapabileceklerini araştırıyor.

Koyun yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Koyun yetiştiriciliği birçok kişinin yaptığı ve ciddi anlamda gelir getiren işlerden biridir. Ancak bu işin yapılabilmesi için belli bir bilgi birikiminin olması gerekmektedir. Çünkü koyunların bakımları oldukça zordur. Bunun yanı sıra küçükbaş hayvancılık yapacak kişilerin bölgeye hakim olması gerekir. Küçükbaş hayvancılık düz ve az eğimli yerlerde yapılabilir ve bu yerlerin otlak olması gerekmektedir.

Koyun yetiştiriciliğinde önemli noktalar

Bunun dışında hayvanların yem dengesinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yemin ideal oranda verilmesi sağlıklı bir yetişme için çok önemlidir.

Koyun ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bilinmesi gereken en önemli noktalar şu şekildedir;

Hayvan hastalıkları ve buna bağlı olarak oluşacak kayıplar gerek işe başlamadan önce gerekse de iş sırasında dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bazen, çok kısa süreler içerisinde sürü içinde hastalık yayılmakta ve hayvanların ölümüne neden olmaktadır.

Koyun yetiştiriciliği özellikle yüksek sayılarda hayvanın bakımı söz konusu ise tek başına yapılmamaktadır. Bu yüzden iş gücünün maliyeti de hesaplanmalıdır.

Meraların, hayvanların sayısına doğru orantılı bir şekilde kurulması gerekir, küçük ve dar meralar hayvanlar için zararlı olabilmektedir.

Satışın hangi konuda yapılacağı önceden tespit edilmelidir. Koyunlardan süt için yararlanılacağı gibi etleri için de yararlanmak mümkündür. Bu alanlardan hangisinde fayda sağlanacağı iş tanımında oldukça önemlidir.

Uygun damızlık teminine dikkat edilmelidir. Yetiştirilecek olacak hayvanların bölgenin iklim şartlarına uygun olması ve sağlık açısından herhangi bir risk taşımamaları gerekmektedir.

Koyun yetiştiriciliği maliyet hesaplaması

Koyun yetiştiriciliğinde maliyet hesaplaması yapılması için koyun sayısının bilinmesi gerekmektedir. Bu kurulacak meranın da büyüklüğünü belirleyeceği için maliyet hesaplamasına kritik önem taşır. Buna göre 100 koyun kapasiteli bir alan için 100 bin TL, her koyun için 1000 TL yem giderleri için ilk olarak 50 bin TL malzemeler için 20 bin TL gerekmektedir. Tüm bunların toplamında gerekli olan ücret 270 bin TL olacaktır.