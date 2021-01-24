Köye dönüş projesi kapsamında 100 bin TL hibe desteği veriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal faaliyeti arttırmak adına Kırsal Kalkınma Destekleri projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında köye dönüş yapan ve tarımsal alanda faaliyet yapacak olan kişilere 100 bin lira hibe desteği verilecek.

2020 yılında pilot uygulama denenmiş ve Amasya, Düzce, İzmir, Mardin gibi illerde desteklemeler başlamıştı. 2021 yılında proje 81 ilde uygulanmaya başlayacak. Söz konusu hibe desteği;

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

İpek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımları için verilecek.

Kapama meyve bahçesi tesisi,

Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği,

Kültür mantarı üretimi,

Ormancılık projeleri,

Orman ürünleri ve tesisleri,

Odun dışı orman ürünü projeleri,

Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği.

Ayrıca yıllık üretim kapasitesi 29 tondan fazla olmayan alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, üretim tesislerine de destek verilecek. Bitkisel alanda üretimi arttırmak için ise şu alanlara destek verilecek;

Yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik bitki üretimi alanlarında da söz konusu projeler desteklenecek.

Köye dönüş hibesi şartları

TC vatandaşı olmak.

Tarım, hayvancılık , ormancılık, gıda ve su ürünler eğitim veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak.

, ormancılık, gıda ve su ürünler eğitim veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak. 10 uncu madde kapsamında belirtilen projeler konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından daha önce yararlanmamış olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görev ve ceza hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentler kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümler kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan veya emekli olmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellef olmamak.

Yukarıdaki şartlara uygun olan kişiler ön başvuruları bakanlığın resmi sitesi üzerinden yapabilir. Ön başvuruların ardından illerinden uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte kişi bağlı bulunduğu il müdürlüklerine giderek bizzat başvuru yapmalıdır. Başvurularda istenen evraklar ise şu şekildedir;

Başvuru dilekçesi,

Kimlik belgesi ve fotokopisi,

İş planı,

SGK’dan alınacak çalışmıyor belgesi,

Taahhütname,

Diploma veya çıkış belgesi,

Su ürünleri kapsamında ön izin başvuru dilekçesi istenmektedir.

Proje kapsamında şartlara uygun görülen kişilere 100 bin lira hibe desteği verilecek. Başvuru projelerinden verilecek hibe desteği KDV hariç olarak hesaplanacak.