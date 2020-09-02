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Köye dönenlere verilen 100 bin TL kredinin şartları nelerdir? Kimler 100.000 TL krediden yararlanabilir?

Şehir hayatından sıkılarak köye dönmek isteyen vatandaşlara yapılan hibeler ve kredi destekleri pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 30.000 TL hibe ve daha sonrasında 100.000 TL faizsiz kredi şartları merak edilerek araştırılmaya devam etmektedir.

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:52
Köye dönenlere verilen 100 bin TL kredinin şartları nelerdir? Kimler 100.000 TL krediden yararlanabilir?
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Şehir hayatından ve gürültüden sıkılarak köye dönmek isteyen vatandaşların en merak ettiği konuların başında kamu bankaların verdiği köye dönüş kredileri olmaktadır. 100.000 TL köye dönüş kredisi veren bankaların talepleri ve şartları da merak edilirken faiz oranları da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Köye dönüş projeleri neleri kapsar?

Tarım ve Orman bakanlığı tarafından hibe olarak verilen bu uygulamada verilen kredilerin ev masraflarına ayrılması yasaklanmıştır. TOB’un verdiği krediler ile ilk olarak köyde bir ev inşa edilmesi gerekmektedir. 2020 yılı için ev inşaatı için belirlenen tutar 30.000 TL’dir. Hibe olarak verilen bu tutarın tekrar ödenmesi gerekmemektedir.

Ayrıca köye dönmek için ev eşyalarını şehirden köye götürmek isteyenlerin de tüm nakliye masrafları için Büyükşehir Belediyelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu sayede nakliye belediye tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.


30.000 TL verilen hibe sonrasında kredi çekmek isteyen kişilerin maksimum tutarı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Köye dönüş projesinde aşağıdakiler yapıldığı takdirde 30.000 TL hibeye ek olarak kredi çekilebilmektedir. Buna göre,

  • İnek, manda, sığır gibi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
  • Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
  • Tavuk, hindi, kaz, ördek gibi kanatlı kümes hayvanı yetiştiriciliği,
  • İpekböceği yetiştiriciliği,
  • Fide, fidan, iç ve dış mekan için süs bitkisi yetiştiriciliği,
  • Kültür mantarı üretimi,
  • Örtü altı – sera yetiştiriciliği,
  • Kapama meyve bahçesi tesisi yetiştiriciliği alanlarda faaliyet yapacak olan aday çiftçiler kredi ve hibe desteklerinden yararlanabiliyorlar.

Tüm bunlara ek olarak gittiği bölgede aromatik bitki yetiştiriciliği yapmak isteyenler de bu hibe ve kredilerden faydalanabileceklerdir.

Hibe ve krediden kimler yararlanabilir?

Hibe ve kredi desteklerinden faydalanmak isteyenlerin öncelikle bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki 18-41 yaş aralığında olunmasıdır. 18 yaşın altında olan veya 41 yaşın üzerinde olanlar hibe desteğinden faydalanamaz. Daha sonrasında sigortalı olarak çalışmamak, belirli bir projeye sahip olmak ve belirlenen projeyi 3 yıl boyunca yapacak olmak, varsa altyapı ile ilgili detayların belirtilmesi sonrasında krediden ve hibeden faydalanılabilmektedir.

100.000 TL kredi desteğinden kimler faydalanabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek olan 100.000 TL kredi faizsiz olarak köylerine dönen vatandaşlara verilmektedir.

Faizsiz krediler ise alanlara göre değişiklik göstermektedir. Yaygın hayvansal üretim için yapılan kredi başvurularında faiz belirlenmezken, diğer pek çok alanda faiz sonrası indirim uygulaması yapılmaktadır. Buna göre, damızlık düve yetiştiriciliğinde %75, küçükbaş hayvancılık ve arıcılık için %50 kanatlı kümes hayvancılığı için %25, seracılık için %75, yem bitkisi üretimi için %75, tarımsal araç alımları için %75 faiz oranları uygulanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 16:52
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Köye Dönüş Projesi30.000 TL Hibe100.000 TL Kredi
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