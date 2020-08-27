İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Köy ve mahalle muhtar maaşları artış gösterdi! 2020 güncel muhtar maaşları belli oldu

Köy ve mahalle muhtarları maaşları yapılan son düzenlemelerle artış gösterdi. Yapılan artışlarla birlikte 2020 güncel muhtar maaşları belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
Köy ve mahalle muhtar maaşları artış gösterdi! 2020 güncel muhtar maaşları belli oldu
Takip Et:

Muhtarlık sistemleri demokrasideki en yalın tali temsil ediyor. Parti bağımlılığı olmadan yalnızca isimlerden geçime giren muhtar adayları bu yönüyle son derece önemli bir değer niteliği taşımaktadır. Köy muhtarları ile mahalle muhtarları için ödenen aylık maaşlar, memur aylık kat sayısıyla çarpılarak tespit edilmektedir. Ödeneklerin ne kadar olup ödemelerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılar ‘Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası’nda’ düzenlenmiştir.

Muhtarların maaş, özlük hakkı ve ek ödeme gelir düzenlemeleri yetersiz olmaktadır. Maaşları düşük olan muhtarların elde ettikleri gelirler son iki yıl içerisinde belirli düzeyde artış göstermeye başlamıştır. Mahalle ve köyün işlerini yönetebilmek için seçilen idareciler olan muhtarlar 5 yıllık görev süresine sahiplerdir.

Köy ve mahalle muhtarlarının görevleri nelerdir?

Köy ve mahallelerdeki tüzel kişilikleri temsil etmekte olan mahalle muhtarları; yol, su, elektrik ve güvenlik gibi problemleri yerel yöneticilerle paylaşır, değişiklikleri halka duyururlar. İçişleri Bakanlığı, valiler ve kaymakamlara karşı sorumlu olan muhtarlar imece usulü gerektiren işlerde öncülük üstlenirler. Seçimlerde sandık kurullarında da görevli olan muhtarlar askerlik çağı gelen vatandaşların listesi, seçimde oy kullanacak seçmen listelerini asmakla yükümlüdürler.


Yardıma muhtaç kişilerin tespit edilip gerekli tutarların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında da muhtarlar önemli bir rol üstlenirler. Salgın hastalık meydana gelmesi halinde de bu durumun ilgili birimlere bildirilmesi de muhtar görevleri arasındadır.

Muhtar olabilmek için eğitim şartı aranmaz. Muhtar seçildikten sonra kişiler bağlı oldukları kaymakamlıklardan hizmetiçi eğitimlere tabii tutulmaktadır. Muhtar seçilebilmek için yaş sınırı 25 tutulmuştur. T.C. vatandaşı olan yurttaşların tamamı muhtarlık için aday olabiliyor. Muhtar olabilmek için iki yasal kriter daha aranmaktadır. Bunlardan ilki seçim öncesinde en az 6 ay aday olduğu mahallede ikamet etmesi gerekir. Aday olacak muhtar adayının yüz kızartıcı suçlardan herhangi birini işlememesi gerekmektedir.

Güncel muhtar maaşları 2138.04 TL olmakla birlikte yeni yılda yapılacak düzenlemelerle artış görülebiliyor. İstanbul ve Ankara’da görev yapmakta olan memurlar 2254 TL maaş alabilirken, emekli muhtarlar ortalama 2000 TL maaş almaktadır.

2020 zamlı muhtar maaşları ne kadar oldu?

2019 yılında bin 911 TL maaş almakta olan muhtarlar 2020 yılı itibariyle 2 bin TL ila 2 bin 500 TL maaş almaktadır. Maaş kat sayısı artışlarından yararlanan 50 bin 278 muhtara ödenen tutarlar artış gösterdi. Köy ve mahalle muhtarları 14.750 gösterge rakamı memur aylık kat sayısıyla çarpılarak tespit edilmektedir. Buna göre güncel maaş tutarı brüt 2 bin 278 TL olmaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuhtarSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Bankaların masrafsız 10000 TL kredi kampanyaları ve başvuru şartları
Köy ve mahalle muhtar maaşları artış gösterdi! 2020 güncel muhtar maaşları belli oldu
Gel Dese Aşk yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Doğduğun Ev Kaderindir Sezon Finali Verdi! Doğduğun Ev Kaderindir Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sezon Finalinde Neler Yaşandı?
Eczacı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu? Kamu eczacı maaşları güncellendi
2020 Yılı Ağustos Ayı Burç Yorumları
Hibrit eğitim ne anlama geliyor? Bu sene hibrit yöntemi uygulanacak mı?
AFAD Toplanma Alanları Sorgulaması nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden AFAD Acil Durum Toplanma Alanlarının sorgulanması!
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?
Bir zamanların fenomen dizisi Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları büyüdü
TRT’nin yeni spor kanalı TRT Spor 2 frekans ayarları
Bankalar iş başvurusunda özgeçmişte hangi sertifikaları isterler?
EGM İŞKUR ile 9 İlde bekçi alımı yapılacak!
Telefon bataryasını erken bitiren uygulamalar nelerdir?
Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik
50.000 TL ve 100.000 TL arasında borç kapatma kredisi
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi randevu alma ve Laboratuvar sonuçları öğrenme
Çalışan anneye 100 euro destek başvurusu nasıl yapılır? Çalışan annelere verilen mali destek uygulama şartları
2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri (MEB)
Kafe Açmak İçin Nerelere Başvurulmalı? Kafe Açmak İçin İstenen Belgeler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.