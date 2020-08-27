Köy ve mahalle muhtar maaşları artış gösterdi! 2020 güncel muhtar maaşları belli oldu

Muhtarlık sistemleri demokrasideki en yalın tali temsil ediyor. Parti bağımlılığı olmadan yalnızca isimlerden geçime giren muhtar adayları bu yönüyle son derece önemli bir değer niteliği taşımaktadır. Köy muhtarları ile mahalle muhtarları için ödenen aylık maaşlar, memur aylık kat sayısıyla çarpılarak tespit edilmektedir. Ödeneklerin ne kadar olup ödemelerin nasıl yapılacağına dair ayrıntılar ‘Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası’nda’ düzenlenmiştir.

Muhtarların maaş, özlük hakkı ve ek ödeme gelir düzenlemeleri yetersiz olmaktadır. Maaşları düşük olan muhtarların elde ettikleri gelirler son iki yıl içerisinde belirli düzeyde artış göstermeye başlamıştır. Mahalle ve köyün işlerini yönetebilmek için seçilen idareciler olan muhtarlar 5 yıllık görev süresine sahiplerdir.

Köy ve mahalle muhtarlarının görevleri nelerdir?

Köy ve mahallelerdeki tüzel kişilikleri temsil etmekte olan mahalle muhtarları; yol, su, elektrik ve güvenlik gibi problemleri yerel yöneticilerle paylaşır, değişiklikleri halka duyururlar. İçişleri Bakanlığı, valiler ve kaymakamlara karşı sorumlu olan muhtarlar imece usulü gerektiren işlerde öncülük üstlenirler. Seçimlerde sandık kurullarında da görevli olan muhtarlar askerlik çağı gelen vatandaşların listesi, seçimde oy kullanacak seçmen listelerini asmakla yükümlüdürler.

Yardıma muhtaç kişilerin tespit edilip gerekli tutarların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında da muhtarlar önemli bir rol üstlenirler. Salgın hastalık meydana gelmesi halinde de bu durumun ilgili birimlere bildirilmesi de muhtar görevleri arasındadır.

Muhtar olabilmek için eğitim şartı aranmaz. Muhtar seçildikten sonra kişiler bağlı oldukları kaymakamlıklardan hizmetiçi eğitimlere tabii tutulmaktadır. Muhtar seçilebilmek için yaş sınırı 25 tutulmuştur. T.C. vatandaşı olan yurttaşların tamamı muhtarlık için aday olabiliyor. Muhtar olabilmek için iki yasal kriter daha aranmaktadır. Bunlardan ilki seçim öncesinde en az 6 ay aday olduğu mahallede ikamet etmesi gerekir. Aday olacak muhtar adayının yüz kızartıcı suçlardan herhangi birini işlememesi gerekmektedir.

Güncel muhtar maaşları 2138.04 TL olmakla birlikte yeni yılda yapılacak düzenlemelerle artış görülebiliyor. İstanbul ve Ankara’da görev yapmakta olan memurlar 2254 TL maaş alabilirken, emekli muhtarlar ortalama 2000 TL maaş almaktadır.

2020 zamlı muhtar maaşları ne kadar oldu?

2019 yılında bin 911 TL maaş almakta olan muhtarlar 2020 yılı itibariyle 2 bin TL ila 2 bin 500 TL maaş almaktadır. Maaş kat sayısı artışlarından yararlanan 50 bin 278 muhtara ödenen tutarlar artış gösterdi. Köy ve mahalle muhtarları 14.750 gösterge rakamı memur aylık kat sayısıyla çarpılarak tespit edilmektedir. Buna göre güncel maaş tutarı brüt 2 bin 278 TL olmaktadır.