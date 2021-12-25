Kendi işini kurmanın hayaliyle yaşayan binlerce girişimci, bunun için gerekli sermayeyi bir araya getirmeye çalışıyor. Birçok kurum bu tür girişimcilere destek sağlasa da bu konuda ön planda KOSGEB görülüyor. KOSGEB, gerekli şartları sağlayan girişimcilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlıyor. Peki KOSGEB’in desteklerine nasıl başvuru yapılıyor?

KOSGEB’in Desteklerine Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB’in desteklerinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru için gerekli belgelere sahip olması gerekiyor. İşte o belgeler:

- Başvuru sahibi eğer esnaf ise E-KOBİ ve KOBİ Beyannamesi,

- KOBİ bilgi dökümanı,

- Başvuru sahibi girişimci ise kursa katılım yapmak için başvuru formu,

- Sistem üzerinden doldurulması gereken KOSGEB taahhütnamesi,

- Oda faaliyet belgesi,

- Ticaret sicil gazetesi veya Esnaf sicil gazetesi,

- Şirket imza sirküleri,

- İmza beyannamesi,

- Başvurulacak sektöre göre hazırlanacak olan iş planı isteniyor.

Bu belgelere sahip olan kişiler KOSGEB’in desteklerinden faydalanabilir. Başvuru yapan kişilerin en az bir yıllık işletme sahibi olmaları gerekiyor. Başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılabiliyor.