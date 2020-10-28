KOSGEB'den yeni iş fikirlerine destek! Ne kadar para desteği veriyor?

KOSGEB Destekli Yeni İş Fikirleri

İş kurmak zordur ve para kazanmak kolay değildir. Ancak, daha az yatırım yaparak kendi işinizi kurabilir ve daha az sermaye ile büyük bir kâr elde edebilirsiniz. Yeni, net bir iş fikriniz olduğu ve projenize destek bulmak için devlet desteğine ihtiyacınız olduğu sürece. İsterseniz daha az sermaye ve karlılıkla para kazanmanın yollarını açıklamaya başlayalım. Öncelikle devletimiz az sermayesi olan ve geliştirecekleri bir proje için destek arayan birçok girişimciye destek vermeye devam ediyor. Özellikle devlet desteklediği alanlara yatırım yapan girişimcileri sübvansiyon ve teşvik kredileri ile desteklemeye devam ediyor.

Popüler inanışın aksine, devlet hibelerinden ve teşvik kredilerinden yararlanmak kolaydır, ancak devlet gerekli koşulları yerine getirirse. Devlet sübvansiyonları ve teşvik kredileri ile iş kurmak isteyen 18 yaş üstü herkese 60.000 liralık ve 360.000 liralık sübvansiyon sağlıyor, iş fikirlerini KOSGEB üzerinden gerçekleştirmek isteyen tüm girişimcilere destek oluyor. Bu hibeler ve destekleyici krediler, iş kurmak isteyen ve gelecekte işlerini yüksek karlı bir yatırıma dönüştürerek büyümeye devam edecek bir sektörde işlerini geliştirmek isteyen tüm girişimcilere verilmektedir. Bu fonlar, KOSGEB ve İş-Kur aracılığıyla devlet tarafından finanse edilmektedir.

Yeni iş fikirlerine sahip, iş fikirlerini projeye dönüştüren ve gerçekten akıllı iş fikirlerine sahip girişimcileri desteklemek için fon ve ödül almak isteyenlerin çok aşamalı bir koşuldan geçmeleri gerekiyor. Web sitemizde KOSGEB hibe kredileri ve teşvik kredileri hakkında birçok makale yazdık. KOSGEB’in tüm şartları ve destek gereksinimleri hakkında daha detaylı bilgi almak için göz atabilirsiniz.

Yeni İş Fikri Olan Girişimcilere KOSGEB Desteği

Kısaca KOSGEB’den fon alma yöntemi şu şekildedir. Girişimcilerin öncelikle düşündükleri proje ile ilgili iş kurmaları, İş-kur veya KOSGEB birimlerinden KOSGEB hibe kredilerine başvurmaları ve uygulamalı girişimciler için eğitim almaları gerekmektedir. İkinci şart ise 32 saatlik uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla geçerek girişimcilik sertifikası almaktır. Girişimciler için mağdur olmayan kurumların çok önemli olmasını sağlamak için tüm bu adımlar atılmalıdır.

Özellikle KOSGEB kursunun vermiş olduğu girişimci yeterlilik belgesini almamış olanlar KOSGEB’in gözünde girişimci olmayacak. Başvuru firma açılmadan önce yapılmış ve girişimci bu başvurunun ön onayını talep etmiştir. 3 kez başvuru yapma hakkına sahip yeni ticari kreatif sahipleri, 3 kez reddedildikleri takdirde iş açamayacaklar. Ancak girişimci onaylanırsa bir iş kurabilir.

Yeni İş Fikriniz Onaylanan Girişimci KOSGEB’ den Destek Alabiliyor

Bundan sonra, işyeri KOSGEB sisteminin veri tabanına kaydedilmeli, KOBİ beyanı doldurulmalı ve KOBİ bilgi dosyası yazdırılmalıdır. Girişimciler tüm bu adımları tamamladıktan sonra, KOSGEB kursunda öğrendikleri bilgiler ve gerekli kılavuzlara dayanarak iş fikirlerini iş planlarına ve projelerine dönüştürmelidir. Bunun için iş planı hazırlama sürecinde de başarılı olmak gerekiyor. İş planı veya proje hazırlamayan girişimci hibeden yararlanamaz. Tamamen geri ödemesiz hibe kredisi alabilmek için tüm bu aşamalardan geçilmesi gerekmektedir.

Son olarak, işyeri açıkken, gerekli ekipman, alet ve demirbaşların satın alınmasına ilişkin faturaların faturada tutulması esastır. Tüm bu belgeler (girişimci sertifikası, iş planı kalemleri ve harcama faturaları) KOSGEB’e teslim edildi ve gerekli proje tanıtımını onayladıktan sonra KOSGEB tüm açılış masraflarını üstleniyor.

Girişimciye işçilik maliyetlerini karşılayacak proje ile devlet desteği sağlar. İşyeri KOSGEB yetkilileri tarafından incelendikten ve işyerinin projeye uygun olarak açıldığından emin olduktan sonra girişimciye destek verilir ve işyeri açılışında kesilen harcama faturaları esas alınarak fatura kesilir ve faturalar devlete harcama olarak raporlanır, ödemeler doğrudan malzeme satın alındığı yerlere fatura karşılığı yapılır. Bu nedenle KOSGEB’de kredi almak isteyenlerin birinci derece yakınlarından malzeme alımı da engellendi. Herhangi bir rahatsızlıktan kaçınmak için birçok aşamadan geçmesi gereken KOSGEB hibeleri, gerçekten parlak bir iş fikrine sahip olacak gerçek kişileri ve genç girişimcileri desteklemek ve onu projeye getirmek için tasarlanmıştır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi KOSGEB üzerinden kendi işini kurmayı düşünen genç girişimcilere yönelik hibe ve kredi desteğinin yanı sıra devletimiz kendi işini kurmak isteyenlere her zaman destek olmaya devam edecektir. Daha önce de söylediğimiz gibi, KOSGEB yetkilisi gelecekte insanlara katkı sağlayabilecek ve hayatlarını kolaylaştırabilecek projeleri onaylarsa, farklı iş alanlarında iş yapmayı düşünen girişimciler hibeden yararlanabilir.

Tarım ve Hayvancılık İş Fikirlerine Verilen Destekler

Devlet yardımı sayesinde birçok alanda işe başlamak mümkündür. KOSGEB’in yeni bir iş kurmasına yardım etmenin yanı sıra, tüccarlar ve zanaatkârlar işleri için kefaletle kooperatif tüccarlara başvurabilirler. Tarımla uğraşmak isteyenler, tarım kredi kooperatifinin desteklediği tarlalarda ve projelerde iş kurmak isteyenlere verdikleri destek kredileri sayesinde iş bulabilmekte, hayvancılıkla uğraşmak isteyenler ise desteklerle hayvancılık yapabilmektedir. TKDK IPARD projesi tarafından desteklenen illerde verilmiştir (42 ilde). Bu iş için özel bir iş planı ve projesine ihtiyaç duymayan kurumların ihtiyaç duyduğu koşulları sağlayarak kendi işinizi kurabilir ve karlı bir yatırım yapma olanağına sahip olabilirsiniz. Devletin her alanda desteği sayesinde istihdamı kolaylaştırabilir, şirket sahibi olabilir, ekonominin gelişmesine katkı sağlayabilir, kendi işinizin başına geçebilirsiniz.

Tarım ve Hayvancılık IPARD Destek İlleri

KOSGEB tarafından desteklenen yeni iş fikirlerinin yanı sıra TKDK IPARD desteği de verilmektedir. Bu illeri aşağıdan inceleyip başvurabilirsiniz.

Ağrı

Afyon

Amasya

Ankara

Aksaray

Aydın

Ardahan

Bursa

Kütahya

Balıkesir

Burdur

Çorum

Çankırı

Diyarbakır

Denizli

Giresun

Elazığ

Hatay

Erzincan

Maraş

Isparta

Kars

Kastamonu

Karaman

Malatya

Manisa

Konya

Mardin

Mersin

Nevşehir

Muş

Samsun

Ordu

Sivas

Urfa

Trabzon

Tokat

Van

Uşak

Yozgat

Kendi işinizin sahibi olmak için yeterli paranız yoksa KOSGEB tarafından desteklenen sektörleri seçebilir, hibe ve faizsiz destek kredilerinden yararlanabilirsiniz.

https://youtu.be/44TJDlmLfAQ