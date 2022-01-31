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KOSGEB'DEN spor faaliyetlerine destek

KOSGEB, çoğu iş alanlarına desteğini sunmaktadır. Bu destekle çoğu insan iş yeri sahibi olmuştur. KOSGEB, bu sefer spor faaliyetlerine de destek vereceğini açıkladı. Destek hangi spor faaliyetlerini kapsıyor? Bu haberimizde KOSGEB'in sağlamış olduğu destek ile ilgili detayları sizlere derledik. İşte KOSGEB'in sağladığı destekle ilgili detaylar...

31 Ocak 2022 Pazartesi 11:04
KOSGEB'DEN spor faaliyetlerine destek
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KOSGEB ,tarihinde ilk defa spor hizmetlerine de destek verecek. KOSGEB, sportif faaliyet gösteren ,spor ve eğlence amaçlı spor hizmetlerini destek programı içerisine aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,KOSGEB’in ,spor hizmetlerine olan desteğinin önemine dikkat çekti. Bu destek sayesinde sportif faaliyet gösteren işletmelerin çoğalacağını ve sporcu gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Destek sağlanacak eğitimler

Bağımsız öğretmenler,

Eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi,

Yoga eğitimi,

Çalıştırıcılar tarafından sağlanan spor eğitimi,

Binicilik eğitimi,

Yüzme eğitimi,

Dövüş sporları eğitimi,

Konaklamalı veya konaklamasız eğitim kamplarında eğitim sağlanması,

Cimnastik eğitimi,

Spor kulüpleri tarafından çeşitli tesislerde gerçekleştirilen,

Profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı açık veya kapalı alanlarda yapılan spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi,

Spor eğitimi (beyzbol, basketbol, kriket oyunu, futbol ve benzeri) profesyonel spor eğitimcileri, öğretmenleri, koçları, kamplar, spor eğitimi.

Destek sağlanacak spor işletmeleri

Spor tesislerinin işletilmesi konusunda destek verilecek faaliyetler ise boks arenalarının işletilmesi,

Atletizm stadyumlarının işletilmesi,

Halı saha işletmeciliği,

Buz hokeyi arenalarının işletilmesi,

Organizasyonlar tarafından kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi,

Koşu pistlerinin işletilmesi,

Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın, açık, kapalı veya üstü kapalı),

Spor etkinliklerinin icra edildiği tesislerin işletilmesi, bowling alanlarının işletilmesi,

Stadyumların işletilmesi, otomobil, köpek ve at yarışları için yarış pistlerinin işletilmesi,

Golf sahalarının işletilmesi,

Futbol, hokey, kriket, beyzbol, ragbi sahalarının işletilmesi,

Yüzme havuzları ve stadyumların işletilmesi,

Cimnastik salonlarının işletilmesi,

Kış sporları arenaları ve stadyumlarının işletilmesi olarak belirlendi.

Form tutma ve vücut geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştiği işletmelerde destek kapsamında yer aldı.

Bireysel olarak çalışan sporcular da destek kapsamında yer almaktadır.

Spor amaçlı balıkçılık ve avcılık ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi, spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ile ilgili hizmetler, dağ rehberlerinin faaliyetleri, spor balıkçılığı ve avcılığı için ayrılmış alanların işletilmesi, spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler, yarış atı ahırlarının, yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri, yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi.’’

Paraşüt, dalgıçlık,delta-kanat hizmetleri de programın içerisinde yer alıyor.

KOBİ’ler de destekden yararlanabilecek.

Spor faaliyetleriyle ilişkisi olan KOBİ’lerde KOSGEB’in verdiği destekten yararlanabilecek.  KOBİ’lerin bu destekten yararlanabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlarla ilgili detaylara KOSGEB’in resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki linkten detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7783/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-sporumuzun-gelisimi-acisindan-onemli-bir-destek

 



Son Güncelleme: 31.01.2022 11:04
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKOSGEB Spor Faaliyetlerine Destek
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