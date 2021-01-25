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KOSGEB’den hibe desteği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Genç girişimci iş yeri açma hibe kredi başvuruları nasıl yapılır?

Daha iyi bir geleceğe sahip olmak için kendi işyerini açmak isteyen gençler için sermaye gerekmektedir. Bu sermaye bazı gençlerde bulunurken bazı gençler kredi çekmeye başvuruyorlar. Bu sermaye bazı durumlarda devlet tarafından da karşılanmaktadır. Bu sermaye KOSGEB tarafından temin edilmektedir.

25 Ocak 2021 Pazartesi 01:28
KOSGEB’den hibe desteği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Genç girişimci iş yeri açma hibe kredi başvuruları nasıl yapılır?
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KOSGEB tarafından 2020 yılında girişimcilere 60 bin TL ve 370 bin TL arası hibe desteğinde bulunmaktadır. KOSGEB bu desteği yeni iş yeri ve dükkân açmak için gerekli sermayesi olmayan kişilere vermektedir. 

KOSGEB’den hibe desteği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? 

KOSGEB’den 370 bin TL hibe desteği alabilmek için 18 yaşından büyük ve 30 yaşından küçük olmak gerekmektedir. Eğer bu destekten yararlanmak için ilk önce KOSGEB anlaşmalı kurslara gitmek gerekmektedir. Kendi mesleklerini yapmak şartıyla üniversitede bu dersleri alan ve meslek lisesi mezunlarının bu kurslara gitmeleri gerekmemektedir. Bu eğitim için ücret ödenmez hatta kursiyerlere belli bir miktar ücret ödenmektedir. Bu sertifikayı alan ve uygulamacı girişimci eğitimi alan ve işi projesini kabul ettiren herkese 60 bin TL hibe kredisi verilmektedir. Bu desteğe başvurmak için bir iş kurup onun kuruşçusu ortağı veya %30 oranında hisse sahibi olması gerekmektedir ve bu iş yeri kuruluşu 2 yılı geçmemelidir. 

Girişimcilere iş yeri açma hibe kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Genç girişimciler hibe kredi desteği için intenet üzerinden Veri Tabanına kayıt olmak gerekir. Sonrasında orda yazan başvuru kayıt belgeleri, iş planı ve gerekli belgeler ile Hizmet Müdürlükleri'ne başvurmaları gerekmektedir. Gerekli onaylamalardan sonra teşvik başvurusu yapılır. Desteği alan işyerleri büyümeye devam eder ve tekrar maddi desteğe ihtiyaç duymaları halinde tekrar destek alabilirler. 60 bin TL destek iş yeri kurup ve gerekli eşyaları aldıktan sonra fatura karşılığı verilmektedir.

KOSGEB nace kodları nedir?

KOSGEB’den hibe kredi almak isteyenlerin kuracağı şirketler belirlenen nace kodları içinde yer almalıdır. Her sektörün ayrı kodları vardır.

KOSGEB desteği nace kodları için tıklayınız.

KOSGEB kuruluş amacı ve girişimciliği geliştirme destek programı

KOBİ'lerin piyasada daha fazla söz hakkına sahip olmak için 1990'da kurulan KOSGEB girişimci kendi işini kurmak isteyenlere teşvik ve faizsiz kredi vermektedir. KOSGEB kendi işini kurmak isteyenlere 60 bin TL ve 370 bin TL arası kredi desteği sunmaktadır. 



Son Güncelleme: 25.01.2021 01:28
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Anahtar Kelimeler:
KosgebHibe KredisiGenç Girişimci
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