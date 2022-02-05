KOSGEB’den 30 bin girişimciye destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2021 yılında KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sunmak, ekonomik ve sosyal kalkınmalarını yükseltmek amacıyla kadın girişimcilerin de içinde bulunduğu 30 bin girişimciye destek vermeye devam ediyor.

Kadın girişimcilere KOSGEB desteği

Geçtiğimiz senede 11 bin 809 kadın girişimciye, girişimcilik destekleri kapsamında destek sağlayan KOSGEB bu senede 12 bin kadın girişimciye destek sağlamayı planlamaktadır. Bu sene girişimci kadınlara verilecek olan destek payının %29 olması beklenmektedir. Girişimcilik destekleri için tıklayınız.

KOSGEB 2023 yılında ihracat hedeflerine ulaşmak için desteklerine devam etmektedir

KOBİ’lerin, orta ve küçük ölçekli işlemelerin yurtdışında ki uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini artırmaları ve ülkemizi 2023 yılında ihracat hedeflerine ulaşmasını katkı sunmak amaçlı çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini sürdürmeye devam edecektir. KOBİ’lerin KOSGEB desteği sonucunda kendi aralarında ve büyük işletmeler ile iş birliği yaparak büyümesinin önünü açmak amaçlı bu sene 132 KOBİ’nin KOSGEB’den aldığı destek sayesinde iş birliğine girmesi hedeflenmektedir.

19 bin 300 işletmeye finansman destek sağlanacak

KOSGEB, KOBİ’lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerde üretim kapasitesi kazandıracak moden teknoloji edinmeleri, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konusunda proje destekleri de sağlamaktadır. Bu kapsamda 121 teknolojik ürüne destek verecek olan KOSGEB, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretilmesi ve ticarileştirilmesini sağlamak amacı ile işletmecilere yatırımlar gerçekleştirecektir.

Ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi için KOSGEB 2021 yılında orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek verecektir. Finansman alanında da işletmelere destek vermek için çalışmalar yapan KOSGEB u yıl finansman desteği sağlanan işletme sayısını 19 bin 300’e çıkarmayı hedefliyor. Geçen sene bu alanda 14 bin 544 işletmeye destek sağlanmıştır.

Yerli üretime destek verme konusunda hassas davranan Başkanlık bu sene 35 ürünün yerli üretimine destek vermeyi planlıyor. Detaylar.

KOBİ’lere destek devam ediyor

2021 yılı hedeflerinde kurumun imalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, kalite e verimlilik artışı sağlanacaktır. Güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı ile kritik teknolojilere yoğunlaşacaktır. Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet sektörüne hizmet sağlayan işletmelere destek sağlanırken, otomotiv ve elektronik hedef sektörler olarak belirlenmiştir.

KOSGEB yeni destek programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in yeniden kurguladığı ve Ar-Ge, Ür-Ge ve İnavasyon adını verdiği destek programının ilk çağrısını duyurdu. İmalat sanayide otomotiv ve elektronik sektörlerinde program kapsamında orta büyüklükteki işletmelere 6 Milyon TL’ye kadar destek verilecektir.

KOSGEB destekleri geri ödemeli olarak sağlanacak destekleri ile erken ödemeler, İcra Komitesi tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda teminatlı ya da teminatsız alınmaksızın verilecektir.