İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

KOSGEB’den 30 bin girişimciye destek

KOSGEB tarafından 2021 yılında KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sunmak, ekonomik ve sosyal kalkınmalarını yükseltmek amacıyla 30 bin girişimciye destek vermeye devam ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:36
KOSGEB’den 30 bin girişimciye destek
Takip Et:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2021 yılında KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sunmak, ekonomik ve sosyal kalkınmalarını yükseltmek amacıyla kadın girişimcilerin de içinde bulunduğu 30 bin girişimciye destek vermeye devam ediyor. 

Kadın girişimcilere KOSGEB desteği 

Geçtiğimiz senede 11 bin 809 kadın girişimciye, girişimcilik destekleri kapsamında destek sağlayan KOSGEB bu senede 12 bin kadın girişimciye destek sağlamayı planlamaktadır. Bu sene girişimci kadınlara verilecek olan destek payının %29 olması beklenmektedir. Girişimcilik destekleri için tıklayınız. 

KOSGEB 2023 yılında ihracat hedeflerine ulaşmak için desteklerine devam etmektedir

KOBİ’lerin, orta ve küçük ölçekli işlemelerin yurtdışında ki uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini artırmaları ve ülkemizi 2023 yılında ihracat hedeflerine ulaşmasını katkı sunmak amaçlı çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini sürdürmeye devam edecektir. KOBİ’lerin KOSGEB desteği sonucunda kendi aralarında ve büyük işletmeler ile iş birliği yaparak büyümesinin önünü açmak amaçlı bu sene 132 KOBİ’nin KOSGEB’den aldığı destek sayesinde iş birliğine girmesi hedeflenmektedir. 

19 bin 300 işletmeye finansman destek sağlanacak

KOSGEB, KOBİ’lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerde üretim kapasitesi kazandıracak moden teknoloji edinmeleri, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konusunda proje destekleri de sağlamaktadır.  Bu kapsamda 121 teknolojik ürüne destek verecek olan KOSGEB, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretilmesi ve ticarileştirilmesini sağlamak amacı ile işletmecilere yatırımlar gerçekleştirecektir. 

Ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi için KOSGEB 2021 yılında orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek verecektir. Finansman alanında da işletmelere destek vermek için çalışmalar yapan KOSGEB u yıl finansman desteği sağlanan işletme sayısını 19 bin 300’e çıkarmayı hedefliyor. Geçen sene bu alanda 14 bin 544 işletmeye destek sağlanmıştır. 

Yerli üretime destek verme konusunda hassas davranan Başkanlık bu sene 35 ürünün yerli üretimine destek vermeyi planlıyor. Detaylar.  

KOBİ’lere destek devam ediyor

2021 yılı hedeflerinde kurumun imalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, kalite e verimlilik artışı sağlanacaktır. Güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı ile kritik teknolojilere yoğunlaşacaktır. Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet sektörüne hizmet sağlayan işletmelere destek sağlanırken, otomotiv ve elektronik hedef sektörler olarak belirlenmiştir.  

KOSGEB yeni destek programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in yeniden kurguladığı ve Ar-Ge, Ür-Ge ve İnavasyon adını verdiği destek programının ilk çağrısını duyurdu. İmalat sanayide otomotiv ve elektronik sektörlerinde program kapsamında orta büyüklükteki işletmelere 6 Milyon TL’ye kadar destek verilecektir. 

KOSGEB destekleri geri ödemeli olarak sağlanacak destekleri ile erken ödemeler, İcra Komitesi tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda teminatlı ya da teminatsız alınmaksızın verilecektir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KosgebGirişimciDestekKobi2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
İŞKUR işsizlik maaşı (ödeneği) kimler alabilir? İŞKUR maaşı şartları nelerdir?
İŞKUR işsizlik maaşı (ödeneği) kimler alabilir? İŞKUR maaşı şartları nelerdir?
Edho'nun İlhan'ı kimdir?
Edho'nun İlhan'ı kimdir?
Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?
Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?
Son dakika! Ciro kaybı desteklerine başvuru süreci uzatıldı
Son dakika! Ciro kaybı desteklerine başvuru süreci uzatıldı
Çalışan Yeni Annelere Müjde! Çalışan Her Anneye 8 bin 904 TL Nakdi Destek Ödemesi
Çalışan Yeni Annelere Müjde! Çalışan Her Anneye 8 bin 904 TL Nakdi Destek Ödemesi

Popüler Haberler

Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
Netflix’te en fazla izlenen 10 dizi
Kardeşlerim dizisi
Kardeş Gibiydiler film konusu. Kardeş Gibiydiler (Sleepers) film yorum incelemesi
Denemeye Değer filminin konusu ne? Denemeye Değer filmi incelemesi ve yapılan yorumlar
Katil Avcısı filminin konusu nedir? Film ile ilgili yorum
KOSGEB’den 30 bin girişimciye destek
TC Kimlik numarasından adres sorgulama
Esnafa 6 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi
SGK Şahıs ödemelerini E-Devlet üzerinden sorgulama nasıl olur?
Altın Kelebek’te kimler adaylıktan çekildi?
Netflix'te yayınlana Kimse Sağ Çıkmayacak filmin konusu ve yorumu
Diyetisyen kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan diyetisyen maaşları
Apple TV'de yayınlanan Invasion dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Perfüzyonist maaşları ve çalışma şartları
Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Mantar yetiştiriciliği maliyeti ne kadar?
Kırmızı Kamyon dizisi Gönül kim? Toprak Sağlam kim, kaç yaşında?
Çiçek Acar kimdir? Çiçek Acar hakkında bilgiler
TJK 5 Şubat 2022 Cumartesi at yarışı sonuçları
Cahil Periler dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? Cahil Periler oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.