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KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler

Kosgeb yeni açmış olduğunuz işyerinizde malzeme ve teçhizat işlemlerinde mal alımlarınızı dikkate alarak bu harcamaları göz önünde bulundurarak 50 bin tl para verir. Peki nasıl hesaplanır? İşte detaylar..

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:08
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
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Kosgebyeni açmış olduğunuz işyerinizde malzeme ve teçhizat işlemlerinde mal alımlarınızı dikkate alarak bu harcamaları göz önünde bulundurarak 50 bin tl para verir. Peki nasıl hesaplanır?

Bölgelerden bölgelere değişiklik yapan yüzde oranları yüzde 60 ve yü

Yüzde 60 oranında destek yapan bölgeler

Kosgeb işyeri açmak isteyenlere 1 ve 2. Bölgede yer alan kişilere yüzde 60 oranında destek vermektedir. Ayrıca hibe kredi hesabı işlemi yaparken bu oronalr dikkate alınır.

Birinci Kosgeb illeri ; Ankara, Antalya, Bursaa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla

İkinci Kosgeb illeri ; Adana, Aydın, Bolu Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç) Denizli, Edine, Isparta, Kayseri, Kırıklareli, Konya, Sakarya, Taekirdağ, Yalavo.

Ayrıca Kosgeb kredi hesap işlemi yapan kadın Gazi 1. Derecede şehit yakını veya eneglli durumunda kadın gişimlere yüzde 80 oranında destek verilmketedir.

Yüzde 60 destek veren bölgeler için tahmini bir hesaplama yapıldığında 50 bin tl’lik bir krediden  yararlanmak için 78.125 tl fatura tutarı gerekiyor.

Yüzde 70 oranında destek yapan bölgeler

Üçüncü bölge iller; Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak.

Dördüncü bölge iller; Adana, Aydın, Bolu Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç) Denizli, Edine, Isparta, Kayseri, Kırıklareli, Konya, Sakarya, Taekirdağ, Yalavo.

Beşinci bölge iller ; Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.

Altıncı bölge iller; Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Van, Bozcada, Gökçeada.

Ayrıca Kosgeb kredi hesap işlemi yapan kadın Gazi 1. Derecede şehit yakını veya eneglli durumunda kadın gişimlere yüzde 90 oranında destek verilmketedir.

Yüzde 70 destek veren bölgeler için tahmini bir hesaplama yapıldığında 150 bin tl’lik bir krediden  yararlanmak için 214.286 tl fatura tutarı gerekiyor.

 

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 13:08
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KrediHesaplamaKosgeb
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