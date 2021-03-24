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KOSGEB yeni girişimci desteği ve KOSGEB girişimci destekleme şartları

KOSGEB aracılığı ile yeni bir girişimci destek ödemesi yapılmaktadır. İşletme kurma düşüncesi olan girişimcilikte yeni kişilere verilen KOSGEB desteği ile ilgili detaylara bu yazımızda yer verdik. 2021 yılında ödeneğin ne kadar olduğu, şartları, hangi alanları desteklediğine dair tüm bilgiler yazımızın devamında bulunmaktadır.

24 Mart 2021 Çarşamba 18:03
KOSGEB yeni girişimci desteği ve KOSGEB girişimci destekleme şartları
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HİBE

KOSGEB tarafından her yıl birçok kişiye verilen hibe, bu yıl da girişimci desteği ile şartlara uyan vatandaşlara verilecektir. Şartlara uygunluk gösteren neredeyse her proje bu ödemeden yararlanabilmektedir. Eğer siz de KOSGEB desteği ile bir işletme kurmak istiyorsanız, aşağıda yer alan şartlara göz atmanızı tavsiye ederiz.

 

2021 Girişimci Desteği

KOSGEB desteği ile işletme açmak istiyorsanız bilmeniz gereken bazı önemli noktalar var. 2021 senesinde KOSGEB geri ödeme olmadan 300 bin TL’ye kadar hibe verebilmektedir. Ancak her proje için bu miktar verilmemekte. Öneğin siz bir büfe açmak için 300 bin TL talepte bulunursanız, talebiniz karşılıksız kalacaktır.

 

Desteklenen İşler

KOSGEB desteği alan bir girişimci olabilmek için öncelikle bir plana sahip olmalısınız. Kurmayı planladığınız işin KOSGEB NACE kodları içinde olup olmadığına bakmalısınız. Eğer planınızdaki iş KOSGEB tarafından destekleniyorsa, haberyardim.com adresine giderek gerekli eğitimleri tamamlamalısınız. Eğitime başlamadan önce NACE kodlarına bakın. Öneğin büfe açmayı planlıyorsunuz ve ve alacağınız eğitim geleneksel girişimcilikse yine bakacağınız nace kodlarının da geleneksel girişimcilik olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle büfe açacak bir kişinin buraya tıklayarak kodları bulması gerekmektedir. Büfe açmak istiyorsanız;

Nace kodları ve sektörler,

  • 47.11.05 – Alkollü veya alkolsüz içeçek, gıda, tütün satan perakende işletmeler. Bir mala tahsis edilmemiş işletmeler.
  • 47.24.01 – Pasta, ekmek, unlu mamuller satan perakende işletmeler. Belli bir mala tahsis edilmiş olan işletmeler.
  • 47.25.01 – Alkollü veya alkolsüz içecek satan perakende işletmeler. Belli bir mala tahsis edilmiş olan işletmeler.
  • 47.26.01 – Tütün ve ürünlerini satan perakende işletmeler. Bir mala tahsis edilmiş işletmeler.
  • 47.62.03 – Gazete ve dergi satan perakende işletmeler. Bir mala tahsis edilmiş olan işletmeler.
  • 56.10.12 – Yemek hazırlayıp sunan, oturma yeri olan fast food işletmeleri.
  • 56.10.21 – Al-götür yapan, oturmak için yeri olmayan fast food işletmeleri.

 

Eğitim


Planınızdaki işin KOSGEB tarafından kabul görüp görmediğini tespit ettikten sonra kişinin hangi eğitimi alması gerektiğini öğrenmesi gerekir. KOSGEB’in iki tür eğitimi vardır. Bunlardan biri büfe gibi düşük teknoloji ile iş yapan yerler için alınacak olan geleneksel girişimcilik eğitimi ve yüksek teknoloji ile beraber imalat gerektiren işler için verilen ileri girişimcilik eğitimidir.
 

 

Geleneksel Girişimcilik

Esnaf olmak gibi bir hedefiniz var ise desteği, geleneksel girişimcilik üzerinden almalısınız. Gereken geleneksel girişimcilik eğitimini tamamlayıp sertifikanızı aldıktan sonra KOSGEB binasına giderek müracaat etmelisiniz. Bu eğitim için online eğitim imkanı da bulunmaktadır. Online eğitim ile ilgili detaylar için buraya tıklayınız. 

 

Geleneksel Girişimcilik Sertifikası

Eğitiminizi online almak istiyorsanız önce kosgeb.gov.tr adresine giderek giriş yapmalı ve ardından da eiğitim türünüzü seçmelisiniz. Geleneksel girişimcilik eğitimini tamamlamak için 8 oryantasyon eğitimi alacaksınız. Eğitimler tamamlandıktan sonra kazandığınız sertifikayı e-devlet üzerinden görebilir ve çıktı alabilirsiniz. Sertifikanızı e-devlet üzerinden görmek veya sorgulamak için tıklayınız.

 

Geleneksel girişimciler için destek tutarları;

Diğer senelerden farklı olarak bu yıl hibeler performansa dayalı olarak verilmektedir. KOSGEB’ten geleneksel girişimcilik ile birbirinden farklı 3 destek unsuru alabilirsiniz. Destek unsurları; sertifika desteği, kuruluş desteği ve performans desteği olarak üçe ayrılmaktadır. 

Kuruluş desteği almak istiyorsanız bireysel işletme kurmanız gerekmektedir. Bununla beraber KOSGEB size tam olarak 5 bin TL hibe verecektir. Eğer kurumsal bir işletmeniz olacak ise de 10 bin TL destek ödemesi alacaksınız. 

Performans döneminiz bir yılınız üzerinden hesaplanarak 2 yıllık performans ödemesi yapılır. Bu hesaplamada; gğn sayısı, personellerinizin SGK 4(a) prim günü sayısı ile yapılmaktadır. Buna göre işletme kurduğunuz ilk yılınızda;

  • 5.000 TL – (180 ile 539 gün) için
  • 10.000 TL – (540 ile 1079 gün) için
  • 20.000 TL – (1080 ve üzeri gün) için verilmektedir. 

Bu rakamlara göre ilk yılınızda performans desteği ile 35 bin TL ödeme alacaksınız. Bunun üzerine sertifika desteği olan 5 bin TL’yi de alacaksınız. 

Toplam olarak;

  • 5 bin TL – kuruluş için
  • 35 bin TL – performans için
  • 5 bin TL – sertifika için olarak toplam 45 bin TL hibe alacaksınız. 
  • İkinci yılınız ile beraber de 40 bin TL ikinci performans eklemesi alarak toplam 85 bin TL hibe alacaksınız. 

NOT: Aldığınız malzeme ve ekipmanlar KOSGEB tarafından karşılanmaz.

 

İleri Girişimcilik

İleri girişimcilik için de eğitim almanız gerekmektedir. Aynı zamanda da nace kodları ile açacağınız işletmeyi belirlemeniz gerekmektedir. İleri girişimcilik için desteklenen iş alanlarını görmek için tıklayınız

İmalat, sanayi gibi sektörler içinde yer alacaksanız, ileri girişimcilik desteğinden yararlanabilirsiniz. Burada geleneksel girişimcilikten ayrı olarak ekipmanlarınız için destek alabilmektesiniz. 300 bin TL’ye kadar destek alabileceğiniz ileri girişimcilik için destek unsurları aşağıdaki gibidir;

Ekipman desteği için,

  • Düşük-Orta seviye işletmeler için 100 bin TL
  • Orta-Yüksek seviye işletmeler için 200 bin TL
  • Yüksek teknoloji kullanan işletmeler için de 300 bin TL destek verilmekle beraber,

Danışmanlık, işletme koçluğu ve mentörlük için de 10 bin TL verilmektedir.

KOSGEB desteği alacak olan kişiler; genç, gazi veya birinci derece şehit yakını, kadın veya engelli ise 5 bin TL fazladan destek ödemesi vermektedir.



Son Güncelleme: 24.03.2021 18:03
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KosgebGirişimciDestekşart
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