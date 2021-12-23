KOSGEB veri tabanına kayıt aşamaları nelerdir?

KOSGEB’in 2021 yılında sağladığı birçok düşük faizli ve faizsiz kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşların KOSGEB’in veri tabanına kayıt yapmaları gerekiyor. Birçok vatandaş ise KOSGEB’in veri tabanına kayıt yaptırmanın aşamalarını öğrenmek üzere arama motorları üzerinden yoğun bir araştırma yapıyor. Peki KOSGEB’in tabanına kayıt yaptırmanın aşamaları nelerdir?

KOSGEB’in Veri Tabanına Kayıt Yaptırmanın Aşamaları Nelerdir?

Bir devlet kuruluşu olan KOSGEB’in faizsiz ve karşılıksız desteklerinden yararlanmak isteyen girişimcilerin KOSGEB’in veri tabanına kayıt olması gerekiyor. İşte kayıt olmanın aşamaları:

- KOSGEB KOBİ giriş ekranına geçilir.

- KOSGEB’e ilk başvuru seçeneği seçilir.

- İşletme adı ve unvanı tam ve doğru yazılır.

- İşletme statüsü seçilir.

- Vergi dairesi ve ili seçilir.

- T.C. Kimlik numarası ve Vergi Numarası yazılır.

- İşletme yetkilisinin adı ve soyadı yazılır. (İmzaya yetkili olması gerekir)

- SSK İş Yeri Sicil Numarası veya varsa BAĞ-KUR no yazılır.

- Kuruluş yılı 4 haneli girilir. (ÖRN: 2021)

- İşletme yeri ile ticaret sicil numarası yazılır. Esnaflar kendi sicil numarasını girecektir.

- Bağlı olduğunuz meslek odası/kuruluşu seçilir.

- Faaliyet alanı kodu, NACE kodu, işletme türü, imalatçı olup olmadığı, Nace üst kodu, ikili kodu seçimi - yapılır.

- NACE ikili koduna göre gelen faaliyet kolları bölümünden faaliyet alanı seçilir. En fazla 3 faaliyet alanı seçimi yapılır.

- İşletmenin iletişim numarası, GSM, adres, e-Posta, web sitesi adresi yazılır.

- KOSGEB kullanıcı adı ve şifresi verilmiş olacaktır.

- ‘İşletme hakkında yukarıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.’ seçilerek onay verilir.

- Doğru, eksiksiz ve tam olarak bilgilerinizi doldurulması.

- En uygun ilgili KOSGEB biriminin seçilmesi.