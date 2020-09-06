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KOSGEB ticari taşıt kredisi kampanya detayları belli oldu! KOSGEB taşıt kredi ayrıntıları

KOSGEB tarafından ticari taşıt kredisi kampanya detayları belli oldu. KOSGEB taşıt kredi ayrıntıları ve daha fazlası.

06 Eylül 2020 Pazar 18:29
KOSGEB ticari taşıt kredisi kampanya detayları belli oldu! KOSGEB taşıt kredi ayrıntıları
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KOSGEB yerli üretim, ithalat ve ihracatla firmalar ticaret alanında da önemli desteklere ev sahipliği yapıyor. KOSGEB ticari araç kredi destekleri nace kodları içerisinde ticarete dair destekler verilmektedir. Söz konusu sektörlere destekler verilirken, sektörlerden kategori seçip devlet desteklerine başvuruda bulunan kişiler KOSGEB’e proje geliştirmeleri girişimci desteğine sahip olabilmektedir.

KOSGEB ticaret kredisi ve desteklediği NACE kodları

KOSGEB’in desteklemiş olduğu sektörler içerisinde pek çok alanda destek verildiği belirtiliyor. Yalnızca toptan veya perakende sektörlerinde değil, kodlar içerisindeki alanlara dair de ticari destekler veriliyor. KOSGEB, küçük ve orta ölçekli esnafların desteklenmesi amacıyla en fazla ödeme yapılan alan ticaret kredileri olmaktadır. Esnaf ve yeni girişimcilere KOSGEB’den ticari kredi alabilmeleri için uygun sektör seçip proje geliştirmeleri büyük bir önem taşımaktadır.

NACE kodları G bölümünde verilmekte olan kredi destekleri ticari alan asıl bölümü olmaktadır. G bölümünde KOSGEB ticari kredi verilen alanlar;

Oto galeri açmak isteyenler G45-1 koduyla motorlu kara taşıt ticareti,


Sanayide tamirci ve parçacı dükkanı açacak olanlar G-45-2 Motorlu Kara taşıt bakım ve onarımları,

KOSGEB ticaret kredisi çekmek isteyenlere G-46-1 koduyla ücret ya da sözleşmeye dayalı toptan ticaret hakkı sağlanmaktadır.

Perakende ticaretle uğraşmak yerine toptancılık yapmak isterseniz aracılık hizmetinden para kazanmayı amaçlıyorsanız G-46-11 ile başlayan nace kodunda G-46-19’a kadar aracılık hizmetlerinde KOSGEB ticari kredilerine başvuru yapılabilmektedir.

KOSGEB 47 perakende ticaret kredisi ile destekler

KOSGEB nace kodları listesi içerisinde 47 ile başlayan kod perakende ticaret alanına aittir. Söz konusu kodla KOSGEB ekmekten iletişim teknolojisine, yakıttan ev eşyalarına kadar pek çok alanda destek veriliyor.

Destek almayı planlayan kişiler bu kodlardan birisini seçip 32 saatlik girişimci eğitimine katılıp proje geliştiren kişilerin onay aldıktan sonra işyeri açması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 06.09.2020 18:29
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KosgebTicari Taşıt Kredisi
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