KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz ve faizli kredi imkanı

KOSGEB, yeni düzenleme ile birlikte 5 yıl vadeli ticari müşteri kredileri verebilmektedir. Halkbank’ın belirlediği şartlar şu şekildedir;

Başvuruda bulunan sanatçılar vergiye tabi tutulmayacak.

Esnafın yüksek kredi puanı olması gerekmektedir.

Kredi başvurusunun garantisi olması gerekmektedir.

Elde edilecek olan tutara karşılık olarak geniş bir gelir ve gider defteri olmalı

Kredi Garanti Kooperatifi tarafından belirlenen limitlerde iş yapmak

100 bin TL faizsiz ve 200 bin TL faizli kredi

Raporlara göre son 15 yılda kredi açan tüccar sayısı 60.000 civarındaydı. bugün yaklaşık 500.000 zanaatkar kredi kullanıyor. Elbette geçmişte yüksek faiz oranları nedeniyle birçok kişi bu kredilerden faydalanmak istemezdi Eski Başbakan Binali Yıldırım, tüm bunların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, 500.000 TL işletme kredisi, 200.000 TL düşük faizli tüketici kredisi, 50.000 TL hibe ve 100.000 TL faizsiz sözleşmeyi yatırımcıların artık daha kolay kabul edebileceklerini vurguladı.

Halk Bankası ve TESKOMB ile varılan anlaşmaya göre bu kredinin kullanılmasına ilişkin işletme kredisi limiti 200.000 TL'dir. Yeni bir iş kurmak için kredi arayan tüccarlar, 500.000 TL'lik düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilirler.