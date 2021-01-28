KOSGEB tarafından genç girişimcilere 60 bin TL değerinde destek!

İşyeri açmak isteyen lakin maddi bir desteği bulunmayan girişimcilere KOSGEB destek veriyor. 2020 senesi için KOSGEB, girişimci bireylere 60 bin Türk lirası ile 370 bin Türk lirası arasında bütünü hibeli destek veriyor. Yerli ve milli üretimi arttırmak, destek vermek, cari açığı kapatma, teknolojik gelişimleri arttırmak, KOBİ’lerin ekonomik alanda rahatlaması adına bu destekler yapılıyor.

KOSGEB neden kuruldu?

KOSGEB girişimcilik; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler(KOBİ), günümüz pazarında daha fazla hak sahibi olması adına 1990 senesinde, Nisan ayında hayata geçirilmiştir. Kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcileri daha fazla teşvik eder ve çeşitli kredi imkanları sunar. Verilen faizsiz krediler ile hibeler; iş dünyasındaki rekabeti daha da arttırma amacı da gütmektedir. Yani piyasayı çok daha güçlü bir hâle getirir.

Genç girişimcilere verilmekte olan destek ne?

KOSGEB 2020 senesinde gençlere “genç girişimci” desteği veriyordu. KOSGEB KOBİ’lerinin iş hayatına atıldığı ilk günden beri yanında olan ve olmaya devam eden bir kurumdur. Gençlerin eşi benzeri olmayan, sürekli üretime açık ve ülkenin ekonomik değerlerini arttıracak projeleri hayata geçirmeye yardımcı olmaktadır.

Yeni girişimci programının amacı nedir?

Kurumun en temelde bulunan amacı: işletmenin zayıf düştüğü zamanlarda yıkılmamasını ve istihdam oluşturmalarına destek olmaktır. Bu desteğin adı “Yeni Girişimci Programı” şeklinde geçmektedir. Bu programla girişimciler desteklenmektedir.

Yeni girişimci desteğinin koşulları neler?

KOBİ’lerin finansal desteğini sağlamanın dışında, girişimci yetiştirme kursu da vermektedir.

Kurum tarafından verilecek olan Girişimcilik Eğitiminin başarılı bir şekilde bitirilmesi istenilen ilk koşuldur,

Girişimcinin projesi çoktan hazır olmuş olsa bile KOSGEB tarafından verilecek olan eğitimin alınması gereklidir,

Öteki bir koşulsa girişimci belgesine sahip olmaktır.

Girişimcilik Eğitimi alacak olan bireylerin herhangi bir kuruma ya da kursa giriş yapmadan, evden intenet üzerinden derslere ve sınava girebilmektedir.

Soruların cevapları doğru bir şekilde verildiğinde sertifika hazırlanır,

Böylece koşulların birisi daha tamamlanmış olur.

NOT: Eğitimlerin dışında, KOSGEB’in programına başvuru yapılacak tarihte, işletmenin son bir sene içerisinde kurulması ve daha öncesinde herhangi bir KOSGEB desteğinden yararlanmamış olması gerekmedir. İşletmenin bireyin imkanlarının yettiği kadar açılması ve bir ortağı bulunuyorsa programa katılan bireyin; işletme üzerindeki hakkının %50 ile eşdeğer veya üzerinde olması gerekmektedir.

Bir başka koşulsa; destek başvurusunda bulunacak olan kişinin KOSGEB veri tabanına kaydedilmesidir.

Sitem aracılığı ile birey KOBİ beyannamesinin doldurulması gerekmektedir. Bu beyannamenin aktif kalması gerekmektedir aksi durumlarda beyanname reddedilecektir.

Sigorta priminin desteğini almak isteyen bireylerin gerçek kişiler olarak ilk kez sigortalı olması gereklidir.

Programa katılan kişinin işi kurmuş olması gerekmektedir. Yani daha sonrasında ortak olanalar destek alamamaktadır.

Bunlar ile birlikte, yerleşim alanlarında yer alan vergi dairesinde genç girişimciler için verilen Kazanç İstisnası Belgesi almış olması gerekmektedir.

Genç girişimci desteğine nasıl başvurulur?

Tüm koşullar tamamlanıyor ve KOSGEB’in veri tabanına kayıt olunduysa; başvuru e-Devlet aracılığı ile yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak KOSGEB sayfasına yönlendirilirsiniz.

Sistem aracılığıyla Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir.

Doldurulan form, KOSGEB tarafından değerlendirilecektir.

Yapılacak olan incelemelerin ardından başvuruların kabulü, revizesi ya da reddi çıkmaktadır.

Yapılan başvuru kabul görürse bu başvurunun taahhütnamesi istenmektedir.

Bu taahhütnamenin de gönderimi e- Devlet aracılığı ile yapılmaktadır.

KOSGEB’in verdiği hibe desteği için hangi koşullar isteniyor

18 ila 30 yaşlarının arasında yer alan genç girişimcilere, işi kurma şartı ile hibe desteği veriliyor. Yani kişinin 29 yaşından büyük olmaması gerekmekte. Bu kredinin başvurusunu yapabilmesi için KOSGEB’in anlaştığı kurumlar tarafından eğitim alınması ve bu eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Kursun süresi toplam 32 saattir. Bu nedenle kimseyi işinden alıkoymamaktadır. Ayrıyeten üniversite eğitimlerinde girişimcilik dersini alan bireyler bu kurslardan muaftır. Yapılan bir yenilikle meslek lisesinden mezun olan gençlerinde bu kurslardan muaf olması kararlaştırıldı. Lakin gençlerin okuduğu bölüm ile ilgili bir işyeri açması beklenmekte.

Genç girişimci desteği ne kadar? (60 bin Türk lirası değerinde hibe desteği)

Geri ödeme istenmeden verilmekte olan bu kredi türüne başvuru yapabilmek için 18 yaşının üzerinde ve 30 yaşının altında olması gereklidir. Uygulamalı girişimcilik kurslarına katılan ve bu programlardan sertifika elde eden genç girişimcilerin; KOSGEB tarafına sunduğu ve kabul ettirdiği iş projeleri için 60 bin Türk lirası desteği alabilecek. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin ücretsiz olması ve kursa gidenlere her gün bir miktar ücret ödenir. Yani gittiğiniz her kursu ücretsiz alacaksınız ve bir yandan da maaşlı olacaksınız. Ayrıyeten bu eğitimin sonuna gelindiğinde kişi hibe kredisine hak kazanır. Bu kursları başarılı bir şekilde geçen öğrenciler belirli bir iş planı oluşturmalı ve bu iş planına göre işletmelerini hayata geçirmelidir. Aksi taktirde hibe kredisine başvuru yapamazlar. Hibe desteğinden yararlanmak için kişinin işyerinin kurucusu olması yani ortak olmaması gerekmektedir. Eğer bir ortağı bulunuyorsa kişi o ortağından daha fazla hak sahibi olmalıdır. İşletmenin 2 yıldan uzun bir süre var olmaması gerekmektedir.

İşletme açacak olan girişimcilere 60 bin Türk lirası hibe kredisi desteği nasıl yapılır?

Genç girişimcilere verilecek olan hibe kredisine başvuruda bulunmak için öncelikle resmi web sayfasından kişinin veri tabanına kayıt yaptırması gerekmektedir. Buradan alacağı başvuru kayıt belgesi, iş planlaması ve gerekli evraklarla Hizmet Müdürlükleri tarafına başvuruda bulunmaları, yapılacak olan gerekli incelemelerin ardından onay işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Böylece teşvik başvurusu hayata geçirilecek kişi KOSGEB tarafından 60 bin Türk lirası ile 370 bin Türk lirası arasında hibe desteği alabilecektir. Eğer kişinin kurduğu işletme ilerlerse ve büyürse mali destek ihtiyacı tekrar karşılanacaktır. Böylece devlet yaklaşık 370 bin Türk lirası değerindeki krediyi girişimciye verecektir. Krediye yapılan başvuru ile kişinin direk 60 bin Türk lirası alması hemen gerçekleşmez. Öncelikle kişinin işletme ile ilgili ihtiyaç listesini alıp faturasını KOSGEB’e göstermesi gerekmektedir.