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KOSGEB personel desteği nedir ? KOSGEB personel desteği başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

KOSGEB belirli şartlar sağladığında personel desteği sağlamaktadır. KOSGEB'in personel desteğinden yararlanmak için gereken şartlar araştırılmaktadır. KOSGEB personel desteği nedir,nasıl yararlanılır? Bu haberimizde KOSGEB'in personel desteği ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte KOSGEB'in personel desteği şartları...

15 Aralık 2021 Çarşamba 01:27
KOSGEB personel desteği nedir ? KOSGEB personel desteği başvurusu için gereken şartlar nelerdir?
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Kosgeb tarafından sağlanan hibe desteği kapsamında 2021 yılında personel desteği sağlanacaktır. KOSGEB'in 2 yıl süreyle iş geliştirme destek programı kapsamında lisans mezunu personel çalıştırması durumunda KOSGEB, "Nitelikli Personel Desteği" programından yararlanma imkanı sağlar. Personel desteği nedir?

KOSGEB personel desteği

Bu tür destekler Kosgeb personel desteği olarak sağlanmaktadır.Yükseköğretim mezunlarının işletmeler tarafından istihdamına yönelik bir destektir.İşletmelerde 2 yıl süre ile sağlanan toplam 50.000 liretlik bir destek fonudur.

Üniversite mezunlarını şirketlerde istihdam etmek isteyenler, Kosgeb'in şartlarını yerine getirmeleri halinde başvuru sahibi desteği ile bu destekten faydalanabilirler. Kosgeb personel desteği başvurusu onaylanırsa personel SGK'ya girecek ve üç ay içinde aylık maaşının %60'ını alabilecek.

Personel desteği olarak 50 bin TL sağlanmaktadır. Bu destek 2 sene boyunca sağlanmaktadır.

Personel maaş desteği koşulları nelerdir?

Destek programı sırasında yeni işe alınan kalifiye personele (lisans derecesi) destek sağlanmaktadır.

Bu destek, personel maaşı ödemesi gereken şirketler ile işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş ve tam zamanlı olarak şirkette çalışan kişiler için geçerlidir.

Şirketin nitelikli personel desteğinden yararlanabilmesi için, nitelikli personel istihdam tarihinden önceki son 2 aydaki SGK tahakkuklarının toplam gün sayısının en az 120 gün olması gerekmektedir. Bu destekten yararlanmak için;

SGK kapsamında en az 5 kişiyi istihdam etmek ve aday işe alım görevlisinin daha önce aynı şirkette çalışmamış olması

İşe alınacak personelin nitelikli personel, yani lisans (üniversite mezunu) unvanına sahip olması ve nitelikli personel sigortasının 45 gün içinde devreye girmesi gerekmektedir.

KOSGEB işçi desteği başvurusu

Kosgeb tarafından sağlanan personel desteği başvurusu Kosgeb'in resmi intenet sitesi üzerinden yapılacaktır. Firmaların ve firmaların bu tür desteğe başvurmaları için Kosgeb veri tabanına kayıt olmaları, ardından KOBİ beyanını doldurmaları ve varsa güncellemeleri gerekmektedir.

Bu sistemde işletme sahipleri, gerekli tüm belge ve belgeleri tamamlamak ve bu belgeleri yönetim kuruluna beyan etmek için kullanmak zorundadır. Bu şartlar sağlandıktan sonra nitelikli iş başvuru formu doldurulmalı ve ilgili formun yetkililer tarafından değerlendirilmek üzere gözden geçirilebilmesi için sisteme eklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yetenek desteği başvurusu tamamlanmış olur.

Kosgeb'in sağladığı işçi desteği ile birlikte işverenler için ücret kaygısı olmadan daha verimli bir çalışma ortamı yaratacaktır.

KOSGEB personel desteği başvurusu için gereken şartlar

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu

Nitelikli Elemana ait Ücret bordrosu

SGK Sigortalı Hizmet Listesi

Eleman işe 30 gün içinde başlamışsa  işe giriş bildirgesi.

İşe alınan elemanın aylık ücretinin, işletme tarafından ödendiğine dair banka dekontu

İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı

Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)

İstihdam Edilecek Nitelikli Elemanın Diploması

İşletmeye ait son 12 aylık SGK Prim ve Hizmet Belgesi

Nitelikli Elemanın Engel Durumunu Gösterir Belge

KOSGEB eleman desteği şartları

Destek başvurusunda bulunmadan önce işletme sahiplerinin işletmelerini KOSGEB veri tabanına kaydetmeleri gerekmektedir.

Bu destek iş geliştirme destek planı kapsamında verildiği için iş geliştirme destek planına başvurmanız gerekmektedir.

Başvurmadan önce, programın tüm gereksinimlerini karşılamanız gerekir.

İşe alınacak personel son bir yıl içerisinde şirketinizde çalışmayacaktır.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için en az ön lisans ve lisans düzeyinde personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu eğitim seviyesinin altındaki kişilerin yani lise ve ortaöğretim mezunlarının bu destekten faydalanması mümkün değildir.

Yarı zamanlı ya da yarı zamanlı çalışanlara destek olmadığı için kesinlikle tam zamanlı yeni çalışanları işe almalısınız.

Çalışanlar işe başlamadan önce bu programa başvurmalıdır.

Kosgeb nitelikli personel istihdam desteği kapsamında gaziler, engelliler ve üniversiteden yeni mezun olan ve işletmelerde istihdam edilen kadınlara %20 ek destek oranı sağlanmaktadır. 50.000 liraya kadar destek ve nitelikli personel desteği alan firmalar markanın anlamını artıracak ve istihdama yol açacaktır.

(2.825 (2021 yılı net asgari ücret tutarı)/30) x1,5 (lisans mezunu katsayısı)=141,25 (günlük destek üst limiti)’dir.

141,25*30 (personelin 30 gün çalıştığı varsayımı) = 4.237,50 TL (aylık destek üst limiti)

personel desteği hesaplaması yukarıdaki gibidir. Personel desteği başvurusu için gereken şartları sağlıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Personel desteği için gereken şartları daha detaylı öğrenmek için şehrinizde bulunan KOSGEB'in kurumundan öğrenebilirsiniz.


Son Güncelleme: 15.12.2021 01:27
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