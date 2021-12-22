KOSGEB ,pastane açmak için kredi veriyor mu?

KOSGEB'in desteği ile fırın, şarküteri, reklam ajansı, kafe gibi birçok aktivite alanı oluşturabilirsiniz ve kendi işinize sahip olmuş olursunuz. Tüm bunları yapabilmek için bir iş planı hazırlanmalıdır. Bu iş planını hazırlamak için önek bir projeden fikir alabilir veya iş kabiliyeti olan birinden proje talep edebilirsiniz. KOSGEB iş planı detayları nedir?

Pastane iş planı ( KOSGEB )

Eğer bir pastane açmak için yeterli bilgi ve beceriye sahipseniz, sütlü tatlı, baklava, kek veya makaron satarak kazanç elde edebilirsiniz.Pastane açmak için kredi almak isteyenler KOSGEB'den, bir devlet bankasından veya her özel banka şubesinden kredi alarak boş bir proje öneği üzerinden işletmeleri için birçok alan yaratılabilir.Pastanelerin diğer küçük işletmelerden farkı görsel efektlerinin kaliteli olması gerektiğidir.Kafe, kafeterya gibi pastaneleri seviyorsanız üretim dışındaki satış ve sunum kanallarının da kaliteli olması gerekir.

Pastane için gereken ürünler

Çikolata kalıp malzemeleri ile jelatinler

Dondurma imalat malzemeler,

Draje ve silistre için kavanozlar

Sterilize edilmiş kaplar ve ekmek tahtaları

Kurabiye malzemeleri ( Fanus )

Baklava tepsileri ve selfrom tepsiler

Bıçaklar ve Ispatula malzemeleri

Rendeler ve glaso telleri

Kobat ve mazipan kapları

Pasta imalatı için gereken malzemeler

Pasta süsleri, mumlar ve süsleme eşyaları

Çeşit çeşit pasta kalıpları

Silikon kalıplar

Dolaplar ve soğutucular,

İşyeri masaları ve sandalyeler,

Klima

Vitrin tezgahları

KOSGEB pastane açmak için destek sağlıyor mu?

KOSGEB , nace kodunda "gıda imalatı" adı verilen C nace kodunu kullanarak pastane açmak isteyen vatandaşlarımıza ve girişimcilere destek oluyor. Bunun için öncelikle bir kursa gitmeli ve sertifika almalısınız. 32 haftalık uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak zorundadır. Online eğitime katılmalı ve sertifika almalıdır. Eğitim, ister resmi ister çevrimiçi olsun, personelin gereksinimlerine göre düzenlenebilir.

Pastane açanlar, iş planının KOSGEB'e sunulması ve onaylanması durumunda hibe kredisi alabiliyor. KOSGEB hibe kredisi yetkililerin en önemli iş planıdır. KOSGEB hibe kredisi almak için iş planı hazırlayan danışmanlık hizmetleri yardımıyla iş planı oluşturabilir veya onaylı bir iş planı proje öneğini kullanabilirsiniz.

KOSGEB kredisi ile pastane açmak

KOSGEB kendi işini kurarak işyeri kredisi alacak girişimcilere kredi sağlıyor. KOSGEB'in fırın açacağı işyeri giderlerini karşılamak için gıda üretimi kapsamında sağlanan 60 bin TL hibe kredisini ekipman, alet ve ana giderleri için kullanabilirsiniz. KOSGEB hibe kredilerinden yararlanacak girişimcilerin uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. Uygulamalı girişimcilik eğitimi KOSGEB tarafından hazırlanıp yürütülmekte ve ülke çapında düzenli olarak ücretsiz olarak verilir.Kursu başarıyla tamamlayan girişimciler, Yeni Girişimci Destek Programı kapsamında hibe ve faizsiz kredi kabul ederek kendi işlerini kurabilirler. İlgili eğitimleri almak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://lms.kosgeb.gov.tr

Kurs bitirme belgesine sahip girişimciler, devlet desteği ve hazırladıkları iş planının onayı ile pastane açılışı için ödeme alabilirler.

Girişimcilik eğitiminin temel amacı, işletmelerin kurulması ve hayatta kalması için girişimci planlama projelerini öğretmektir.

Bu durumda KOSGEB'e başvuranlar yenilikçi ve kaliteli bir iş planı hazırlayarak KOSGEB'in onayını daha kolay alabileceklerdir.

Pastane büyütmek için kredi

Fırını büyütmek için Kosgeb'den destek başvurusunda bulunan girişimcilere sağlanan krediler ve aktif şirketlere işletme genişletme kredileri kullanılabilmektedir. Bu amaçla iş planı başvurusunda bulunan girişimcile kamu bankaları ve diğer anlaşmalı bankalar tarafından desteklenmektedir.