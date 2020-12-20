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Kosgeb nitelikli eleman desteği nedir, nasıl alınır?

Üretim, imalat, pazarlama, ticaret ve AR-GE gibi sektörlerde, işverene destek amacıyla oluşturulan Kosgeb nitelikli eleman desteği ile hem işini iyi yapan personellere sahip oluyorsunuz hem de bu personellerin ücretini ortaklaşa ödemiş oluyorsunuz. Siz de hem nitelikli personel çalıştırıp hem de maaşının tamamını karşılamak istemiyorsanız, Kosgeb’in nitelikli eleman desteğine başvurabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 14:21
Kosgeb nitelikli eleman desteği nedir, nasıl alınır?
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Kosgeb’in açılımı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletlemeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere farklı farklı destekler sunan Kosgeb, bu sayede bu işletmelerin gelişmelerine ve ekonomik ortama uyum sağlamalarını amaçlıyor. Kosgeb’in küçük ve orta ölçekli işletmelere sunduğu desteklerden bir tanesi de, 

nitelikli eleman desteği

.

 

Siz de küçük ve orta ölçekli bir işletmeye sahipseniz ve Kosgeb’in sunduğu nitelikli eleman desteğini almak istiyorsanız bu desteğe başvurabilirsiniz. Bu destekle hem işini iyi yapan, donanımlı elemanlara sahip olacaksınız hem de bu elemanların maaşını Kosgeb’le beraber ödeyeceksiniz. Peki, bu desteğe nasıl başvurabilirsiniz? Şartları nelerdir?

 

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ İÇİN GEREKENLER

 

Öncelikle küçük ve orta ölçekli bir işletmeye sahipseniz, Kosgeb’e kayıt olmanız gerekmekte. Kosgeb’e kayıt olduktan sonra, Kosgeb’in, İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurmanız gerekmektedir. Bu başvuruları yaparken program tarafından istenen bütün şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

 

İşletmenize almayı planladığınız personelin, en az ön lisans mezunu olması gerekmektedir. Ön lisansın altında bir eğitim seviyesine sahip personeli alacaksanız bu destekten yararlanamazsınız.

Alacağın eleman tam zamanlı bir çalışan olmalıdır.

Bu destekten en fazla 2 eleman için yararlanabilirsiniz.

Aynı zamanda bu destekten yararlanmak istiyorsanız, iş yerinizde çalışan eleman sayısınız en az 5 olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu destekten yararlanamazsınız.

Hali hazırda çalışan personelleriniz için bu desteğe başvuramazsınız. Bu desteğe başvurmak için yeni eleman almanız gerekmektedir ve alacağınız eleman son 1 senede sizinle çalışmamış olmalı.

 

Bu şartları karşılıyorsanız ve Kosgeb’in nitelikli eleman desteğine başvurmak istiyorsanız, Kosgeb’in intenet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

Eğitimli ve nitelikli personellerin iş sahibi olması için aynı zamanda da küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak için uygulanan bu hizmet, sektörün nitelikli personel ihtiyaçını karşılamayı hedeflemektedir. Kosgeb nitelikli eleman desteği uygulamaso, küçük ve orta ölçekli şirketlerin, büyük şirketlerle olan ekonomik farkın çok fazla açılmamasını ve bu şirketlerin de nitelikli bir şekilde ekonomiye desteklerinin bulunması için oldukça avantajlı bir uygulama olarak göze çarpıyor. Ülke ekonomisine ve istihdamına fayda da bulunmak için geliştirilen bu sistem, firmaların kurumsallaşması için ve iş veriminin artması için oldukça önemli bir uygulama olarak nitelendirilebilir.



Son Güncelleme: 20.12.2020 14:21
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKosgeb Nitelikli Eleman
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