KOSGEB Mülakatında ne tür sorular sorulmaktadır?

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Kendi işini kurmak isteyen hayallerinin peşinden gitmek isteyen birçok vatandaşa katkı sağlamaktadır. Ticarete atılmak isteyen ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara KOSGEB el uzatır.

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamakla beraber destek isteyen bireyin ise işe atılmasını olanak sağlayan kurum bu zamana kadar verdiği birçok destekle işsizlik oranının düşmesinde büyük katkı sağlamıştır. Önemli bir proje olan KOSGEB sayesinde şu an birçok iş yeri açılmış durumdadır. Yeterli sermayesi bulunmayan, çevresinden gerekli desteği göremeyen hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştüremeyen bireyler için aslında KOSGEB tam olarak hayalleri gerçekleştiren proje olmaya devam ediyor.

KOSGEB desteği almak isteyen vatandaşlar öncelikle başvuru yapıldıktan sonra mülakat sınavına girmesi gerekir. KOSGEB Mülakat sonucunda vatandaşa destek vermektedir. Bu projenin neden mülakat yapıldığını merak edenler var; KOSGEB girişimcilik eğitimine katılmak isteyen her vatandaşı tanımak istiyor. Gerçekten iş yeri açmak isteyenle bu olayı farklı ticari amaçla gören kişilerden ayırmak istiyor. Bu yüzden hangi amaçla bu kursa katıldığını ve neden bu desteği istediğini anlamak için mülakata tabii tutuluyor.

Önek sorular genellikle şu şekildedir;

Daha önce hangi işi yapıyorsunuz?

KOSGEB’e ilk kez mi başvuruyorsunuz?

Sizce girişimcilik nedir?

İyi bir girişimci de bulunması gereken özellikler nelerdir?

KOSGEB neden size hibe versin?

Eğer destek alabilirseniz, neler yapacaksınız?

Sizden başka başvuran yüzlerce girişimci varken, neden size destek sağlansın?

Eğer işleriniz yolunda gitmezse ne yapacaksınız?

Yeni bir üretim hizmeti planında aşamasında aşağıdakilerden hangisi sizin için önemlidir?

a) Yüksek rekabet seviyesi,

b) Risk seviyesi,

c) Para kazanma ihtimali,

d) İş hakkında bilgi seviyeniz

Herhangi bir konuda karar vermeniz gerektiğinde hangisini uygularsınız?

a) Düşünmeden hislerimle karar veririm.

b) Kimseye sormadan tek başıma kararımı açıklarım.

c) Konu hakkında araştırma yaparak bilen kişilere sorarım.

d) Eğer bu konuda karar verecek başkaları var ise, onların karar vermesini isterim.

10 yıl sonra nasıl bir iş hayatı hedefliyorsunuz?

Eğer aynı anda yapmanız gereken çok sayıda iş varsa, nasıl bir sıralama yaparsınız?

İşletmeniz de herhangi bir problem çıktığında nasıl davranırsınız?

Üretmeyi tasarladığınız ürün Çin’de üretilenlerden daha az maliyetle üretebilecek misiniz?



Bir ürün/hizmet üretmeyi planlarken sizi ne cezbeder?

a) Riskin yüksek olması

b) Rekabetin olmaması

c) Bildiğiniz bir iş kolunda yer alması

d) Karlılığın yüksek olması

Rekabete dayalı bir oyun oynadığınızda sizin ilgi odağınız aşağıdakilerden hangisi olur?

a) Oyunu ne kadar iyi oynadığınız

b) Kazanmak

c) Yukarıdakilerin her ikisi

d) Yukarıdakilerin hiçbirisi

Bir davete katıldığınızda nasıl davranırsınız?

a) Davetlere katılmam

b) Topluluklara karışır konuştukları konuya katılmaya çalışırım

c) Önemli gördüğüm kişilerle tanışma fırsatı kovalarım

d) İnsanlara nasıl yaklaşacağımı bilemem

Bir iş kurmak ve bu işte başarılı olmak için en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sermaye

b) Müşteri/Pazar

c) İş fikri/ Ürün

d) Motivasyon ve sıkı çalışma

Bir yapılabilirlik (fizibilite) raporu hazırlamaktaki temel amaç size göre aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sistemli çalışmayı sağlamak

b)Gerekli araştırmaları yaparak altenatifli senaryolar hazırlamak

c) İş fikrinin gerçekçi öngörülere dayanıp dayanmadığını tespit etmek

d) Yukarıdakilerden hepsi

Birisi yaptığınız bir işi eleştirdiğinde nasıl davranırsınız?

a) Bütün keyfim kaçar ve işi bırakırım

b) Eleştirilerini dinlemem ve bildiğim yolda devam ederim

c) Eleştirileri dinler ve üzerinde düşünerek gereğini yaparım

d) Eleştirilen şeylerin hepsini hemen değiştiririm,

Önemli bir konuda karara varmamız gerektiğinde nasıl davranırsınız?

a) İlgili ve bilgili kişilerle görüşerek bir karar veririm

b) Çok fazla düşünmem, hislerime güvenirim

c)Kendi başıma karar veririm

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi sahibi olmamak kuracağınız işinizi en az etkiler?

d) Kararı bir başkasına devretmeye çalışırım

a) İlgili pazara dair bilgi

b) Genel muhasebe ve enflasyon muhasebesi

c) Üretilen ürünle veya hizmetle ilgili bilgi

d)Müzakere teknikleri ve müşteri ilişkileri

Aşağıdakilerden hangisi yapmak istediğiniz bir işten vazgeçmenize sebep olacak güçtendir?

a) Çok uzun ve yoğun çalışma saatleri

b)Başarısız olma riski

c)Plan ve program yapmak için uzun hazırlıklar yapmak

d) Hiçbirisi

Eleman istihdam ederken nasıl bir yöntem izlersiniz?

a) Bu işi profesyonellere devrederim

b) İstihdam edeceğim kişileri bizzat kendim seçerim

c) Yöntem önemli değildir, düşük ücretle çalışacakları tercih ederim

d) Yöntem önemli değildir, tanıdıklar arasından bulmaya çalışırım

Sizce aşağıdakilerden hangisi iş planın en önemli bölümüdür?

a) Pazar araştırması

b) Finansal tabloların hazırlanması

c) Üretim planının hazırlanması

d)Organizasyonel yapının hazırlanması

Günümüzde bir girişimci için en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cesaret

b) Liderlik

c) Yenilikçilik

d) Rekabetçilik

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik için kilit becerilerden biri değildir?

a) Pazarlama ve satış

b) Yönetim

c) Tek başına işletmenin işlerini yürütme

d) İletişim

Aşağıdakilerden hangisi ile ortak iş yapmayı tercih edersiniz?

a) Güvendiğiniz ve yakın bir arkadaşla

b) Sadece parası çok olanla

c) Güvendiğiniz ve yakın bir akrabayla

d) Güvendiğiniz ve işi iyi bilen birisiyle

Bir işin aşağıdaki safhalarından hangisinde kendinizi başarısız görüyorsunuz?

a) Planlama

b) Uygulama

c) Neticelendirme

d) Hiçbirisi

Aşağıdakilerden hangisi sizi daha iyi tanımlamaktadır?

a) Kendim ve başkaları için yeni projeler üretir, uygulamasında öncülük ederim.

b) İyi tanımlanmış projeleri uygulamakta başarılıyım

c) Verilen her görevi başarıya yürütür ve hemen bir ikincisini isterim

d) Yenilikçi projeler üretirim ama uygulamasını yapamam

Birkaç işi bir arada yapma konusunda nasıl bir yöntem izlersiniz?

a) En önemliden önemsize doğru birini bitirir ve diğerine başlarım

b) Birkaç işi bir arada yürütemem

c) En önemli işe başlar ve bir aşamaya geldikten sonra hızımı kaybetmeden sırasıyla diğerleriyle de ilgilenmeye başlarım

d) Sadece en önemli işi yaparım



Lambadan bir cin çıksa ve iş hayatınızda ilgili bir istek hakkı verseydi aşağıdakilerden hangisini tercih ederdiniz?

a) Yüksek bir maaş

b) Kendinizi geliştirebileceğiniz ve özgür karar verebileceğiniz bir iş

c) İyi bir unvan ve özel sekreter

d) Çok çalışmanıza gerek kalmayacak ve başkalarını çalıştırabileceğiniz bir iş

Üzerinizde beş tane görev olduğunda en önce hangisinden başlarsınız?

a) Gözümü en çok korkutanlardan

b) En kolay görünenden

c) Görevleri, yapabilecek kişilere havale eder ve koordinasyonu yürütürüm

d) En kısa zamanda bitirilebilecek gibi görünenden