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KOSGEB, küçükbaş hayvancılık sektöründeki çiftçilere destek veriyor

KOSGEB, küçükbaş hayvan sektörünün canlanması için çiftçilere çeşitli hibe destekleri veriyor. Peki bu hibe desteğine başvurmak için hangi şartlar gerekiyor? İşte yanıtı…

21 Aralık 2021 Salı 15:21
KOSGEB, küçükbaş hayvancılık sektöründeki çiftçilere destek veriyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki küçükbaş hayvancılık sektörünün canlanması adına çeşitli destekler veriyor. Son edinilen bilgilere göre bu desteklere bir yenisi eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı küçükbaş hayvanları için çadır ve ahır alımı yapanlara yüzde 50 hibe desteği verecek.

Hibe Desteğine Başvuru Şartları Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın küçükbaş hayvancılık sektörünün canlanması adına yaptığı hibe desteğine başvurmanın bazı şartları bulunuyor. Başvuru yapan çiftçilerin en 1 sene boyunca faaliyet göstermesi, en az 100 küçükbaş hayvan kapasiteli bir ahıra sahip olması, şirket statüsünde olması ve kamu görevlisi olmamaları gerekiyor.

Bu şartları karşılayan ve başvuru yapan çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın değerlendirmeleri sonucunda yüzde 50 hibe desteği fırsatından faydalanabiliyorlar.


Son Güncelleme: 21.12.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKüçükbaş HayvancılıkçiftçiDestek
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