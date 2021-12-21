KOSGEB, küçükbaş hayvancılık sektöründeki çiftçilere destek veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki küçükbaş hayvancılık sektörünün canlanması adına çeşitli destekler veriyor. Son edinilen bilgilere göre bu desteklere bir yenisi eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı küçükbaş hayvanları için çadır ve ahır alımı yapanlara yüzde 50 hibe desteği verecek.

Hibe Desteğine Başvuru Şartları Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın küçükbaş hayvancılık sektörünün canlanması adına yaptığı hibe desteğine başvurmanın bazı şartları bulunuyor. Başvuru yapanlerin en 1 sene boyunca faaliyet göstermesi, en az 100 küçükbaş hayvan kapasiteli bir ahıra sahip olması, şirket statüsünde olması ve kamu görevlisi olmamaları gerekiyor.

Bu şartları karşılayan ve başvuru yapan çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın değerlendirmeleri sonucunda yüzde 50 hibe desteği fırsatından faydalanabiliyorlar.