KOSGEB kredisi ile Cafe açma hibe nasıl alınır ? KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kendi işini kurmak isteyenler ve bu işi cafe açarak yapmak isteyenler öncelikle bir finansmana ihtiyaç duymaktadır. Tam bu esnada devreye KOSGEB girmektedir. Devlet destekleri ile cafe, kafe, kafeterya, çay ocağı, aile çay ocağı ve benzeri işleri yapmak isteyen herkese

Kosgeb kredisi ile cafe açmak için iş planı

KOSGEB kafe destekleri ve nace kodu

hazırlamaları şartı iledesteği veriyor. Özen gösterilmesi gereken nokta ise konsepte karar verilmesidir. Bunun için en baştan kendi konseptinizi oluşturabilirsiniz ya da şubelik veren kafelerle anlaşabilirsiniz.

KOSGEB’in desteğini alabilmek için yapılması gereken en önemli şey iş planı kurmaktır. Çünkü KOSGEB desteği yalnızca uygulamalı girişimcilik eğitimlerini almış ve iş planı olan kişilere vermektedir.

Kafe açmak için gerekli evraklar

Sigorta poliçesi,

İtfaiyeden tüm önlemlerin alındığına dair bir belge,

Yangın tüpü faturası,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

İkametgah,

Sağlık bakanlığından onay alındığına dair bir belge,

İki adet vesikalık fotoğraf dükkan kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi,

Vergi levhası,

Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı iseniz oraya ait bir belge,

Muhasebecinizin hazırlamış olduğu faturalar,

Vergi ödemeleri gibi tüm lüzumlu evrak ve belgeyi tamamlamanız gerekmektedir.

Eğer ki kafe açmak için iyi bir planınız varsa KOSGEB size destek verecektir. Lakin dört masa, üç sandalye, bir tost makinesi ile bu iş olmaz. KOSGEB’in destek vereceği kişiler, ekonomiye destek sağlayacak, üretim yapacak ve işini en iyi şekilde yürütecek kişilerdir.

Nace kodları

NACE KODLARI 56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların faaliyetleri I 61.90.05 İntenet kafelerin faaliyetleri J

47.29.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çay, kahve, kakao ve baharat perakende ticareti (bitki çayları dahil) G 47.81.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) G

Kafe açmak isteyenlere ne kadar destek veriliyor?

Eğer kafe açmak istiyorsanız ve KOSGEB’den destek alacaksanız bu kurum size 65 bin TL hibe ve 365 bin TL hibe vermektedir. Destek miktarları başvurulara göre değişiklik göstermektedir.

Mesela KOSGEB, KOBİGEL destekleme paketiyle, geri ödeme şartı olmadan 300 bin TL, geri ödeme şartı olarak da 700 bin TL destek verilmektedir.

Bunların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardı. Bunlar, proje süresi ise en az 8 ay, en fazla 36+4 ay olmaktadır. Bu desteklerin %70’i geri ödemeli olarak, %30’u ise geri ödemesiz verilmektedir. Personel destekleri ise limit dahilinde geri ödemesiz olarak %100 oranında ödenir.

Kafe açabilmek için 65 bin TL hibe nasıl alınır?

65 bin lira tutarında ki destek ile kuruluş giderlerini karşılayıp kendi iş hayatınızda yeni bir sayfa açarak kendi işinizin patronu olabilirsiniz.

Eğer KOSGEB’in desteği ile iş yapmak istiyorsanız farklı ve güzel bir iş planına sahip olmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel ya da ileri girişimcilik eğitimleri almalı ve sonradan sertifikanızla KOSGEB’e başvuru yapmalısınız. KOSGEB’in destek vereceği kişilerden istediği başka bir konu ise standart ve klasik kafelerden ziyade gerçekten müşteri çekecek ve cezbedici iş planlarıdır. Hazırladığınız iş planını ciddiye alarak sunduğunuz takdirde

KOSGEB, 2019 senesinden önce girişimcilik desteği adı altında 150 bin TL’ye kadar hibe veriyordu. Kişilerin bu destekten yararlanması için uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekiyordu. Lakin 2019 senesinden itibaren mevzuat değişti ve girişimcilik destekleri ikiye ayrıldı. Bunlardan biri geleneksel girişimcilik destekleri bir diğeri ise ileri girişimcilik destekleri oldu. Bunun yanı sıra verilen toplam destek ücreti ise 150 bin liradan ( 50 bin hibe 100 bin lirası faizsiz kredi desteği idi) şimdi tamamı hibe olmak üzere 370 bin liraya kadar çıkarıldı.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise geleneksel girişimcilik desteği almak isteyenler 65 bin TL’lik desteği almak için geleneksel girişimcilik eğitimini, ileri girişimcilik için 370 bin TL’lik desteği almak için de hem geleneksel hem de ileri girişimci eğitimlerinin alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra eğer 2019 senesinde önce uygulamalı girişimcilik eğitimini aldıysanız tekrardan online girişimcilik eğitimine katılmanıza lüzum yoktur. Belgenin geçerlilik durumunu e-devletten kontrol edebilirsiniz. Aldığınız sertifikalar ile hem geleneksel hem de ileri girişimci desteklerine başvuru yapabilirsiniz.

KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Hibe almak isteyenler öncelikle kurs tarihleri içinde kendisine uygun olan zamanları seçmelidir. Ardından aşağıdaki işlemler takip edilmelidir:

Kursa katılıp sertifikanızı alınmalı,

Girişim projelendirilmeli

KOSGEB’e başvurup ÖN ONAY alınmalı.

Kafenizi açın ve harcamaları faturalandırın.

İyi bir girişimci olmak için işinize önem vermelisiniz ve kriz anlarını iyi yönetebilmelisiniz. İşletmeyi ilk açtığınız zamanlar kar amacı gütmeden bunu yavaş yavaş iyi bir şekilde yapmanız gerekmektedir.

Kosgeb kursları anlaşmalı kurumlar tarafından verildiği için, bu kurumlara başvuru yaparak kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi kaydınızı yaptırın.

Kosgeb kursuna katılın. Online olarak girişimcilik eğitimine web sayfası üzerinden katılabilirsiniz.

Kurs bitiminde, iyi bir iş planı hazırlayın ve cafe açmak için Kosgeb kredisi almak amacıyla hazırladığınız, Kosgeb cafe açma kredisi iş projesini Kosgeb onayına sunun.

Kosgep’e sunduğunuz yeni işyeri açma kredisi talebini içerir iş planı öneği kuruluş tarafından incelenecektir.

Eğer ki iyi bir iş fikriniz ve iyi bir iş projeniz yok ise Kosgeb uzmanları tarafından kurulan kosgeb kurulu tarafından projeniz onay almayacak ve dolayısı ile hibe krediniz tahsis edilmeyecektir.

Online girişimcilik eğitim alma şartı

Destekten yararlanmak isteyen kişiler öncelikle online girişimcilik derslerini almalıdır. Derslerden sonra kişilere sertifika verilir. KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan imalat sanayi dışında olan sektörlerde de iş yapmak isteyenler geleneksel girişimcilik sertifikası almalıdır.

Eğitim süreci önce online olarak tamamlanmalıdır. Daha sonra nace kodları ile başvuru yapılmalıdır. Bu kodlar sayesinde KOSGEB’in destek verip vermeyeceği sektörlere ulaşabilirsiniz.

İşletme kuruluşu ne zaman yapılmalı?

Destek almak isteyenler önce kuruma başvuru yapmalıdır. Daha sonra iş planı projeleri ve işletme kuruluşundaki harcama faturalarını ibraz etmeleri gerekir. Kosgeb işletme açılışında gerekli tüm makine ekipman alımlarının faturalarını karşılamak üzere destek vereceğinden önce cafe açıp sonradan harcama giderlerini Kosgeb tarafından karşılatmak üzere başvuruda bulunmaları büyük yanılgıya sebep olacaktır. KOSGEB’in en önem verdiği konulardan birisi de işletmelerin sertifika alındıktan sonra açılışının yapılması olacağından sertifika tarihinden önce işletme açılışını yapmamanızı öneririz.

65 bin TL geleneksel girişimcilik desteğine başvuru şartları

Öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta başvuru yapacak kişi ya da sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olmalıdır. Bunun yanı sıra şartlardan biri de başvuru yapılan programda kurucu ortak payının minimum %50 olmasıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için de ayrıca işletmenin program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olmasını istemektedir. Öte yandan daha önce programa başvuru yaptıysanız ve faydalandıysanız destek verilmez.

Başvuruların desteklenmesi

Yapılan başvurular KOSGEB heyeti tarafından kontrol edilir. Geleneksel girişimci destek programı uygulama birimi tarafından incelenir. Değerlendirmelerden sonra onay alınırsa destek programı başlar.

65 bin TL geleneksel girişimci desteği ödemeleri

İşletme kuruluş desteği; Gerçek kişilere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere 10.000 TL’dir.

Performans desteği olarak;

performans döneminde, 180-539 gün için 5.000 TL, 540-1079 gün ise 10.000 TL, 1080 ve üstü gün için 20.000 TL’dir. performans dönemlerinde, 360-1079 gün ise 5.000 TL, 1080-1439 gün 15.000 TL, 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL verilir.

Sertifika desteği ise; 5.000 TL olup toplamda 65 bin TL’ye kadar destek ödemesi yapılır.

Kafe açmak için ne kadar sermaye gerekir?

Kafe açmak isteyen kişilerin sermayelerinin çok olması gerekir. Çünkü kafe açma işi oldukça masraflı ve yorucudur.

Kafe açacak olan kişilerin öncelikle iyi bir muhasebeci bulması gerekir. Tutmuş olduğunuz muhasebenin aylık masrafı en az 1.500 lira civarında olacaktır. Daha sonra açılış işlemlerinde evraklar için yapılan masraf aşağı yukarı 200 ile 500 lira arasında değişiklik gösterecektir. Tutmuş olduğunuz dükkanın aylık kirası büyüklüğüne ve mekanın güzergahına gire değişiklik gösterecektir. Yani en az 5.000 en fazla 10.000 arasında bir kira gideriniz olacaktır.

Bunların yanı sıra dekorasyonlar için de ayrıca zaman ve maliyet gereklidir. Bunun için ise 15-20 bin TL arasında bir harcama yapılabilir. Mutfaktan, yiyecek, içeceğe kadar olan masraflarda düşünüldüğünde 20. bin TL, elektrik, su, doğal gaz gibi masraflar da 10 bin TL civarında tutabilir. Öte yandan personel gideri, yol, yemek, maaş gibi konular da 6 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Önek proje

Eğer destek alarak kendi işinizi yapmak için kafe açmak istiyorsanız iyi bir iş planına ihtiyacınız var. Bunun için de iş planı indirerek önekleri inceleyebilirsiniz.

Kişinin karar vermesi gerektiği ilk konu kafenin ne üzerine olacağıdır. Bu noktada dikkat çeken konulara yönelmeniz sizin ve projeniz için daha iyi olacaktır. Daha sonra ne kadar büyük bir yer açmak istediğinize, nasıl dekore edeceğinize ve müşterilere neler sunacağınıza karar vermelisiniz. Bunların hepsi iş planı için olmazsa olmazdır. Her detay düşünülerek yapıldığı zaman iş planı saha sağlam ve dikkat çekici olacaktır.

İş planı öneği

İş planı öneği için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://kosgebkredisi.com/wp-content/uploads/2020/06/KOSGEB-cafe-kafeterya-i%C5%9F-plan%C4%B1-%C3%B6nekleri.docx