KOSGEB Kobi Uzman yardımcılığı alım ilanı başvuru şartları neler

2020 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından KOSGEB Personel alımı yapılacağı ifade edildi. Açıklama sonrasında binlerce kişi alımlarla ilgili araştırmalarını yapmaya başladılar. Elde edilen bilgilere göre alımlara başvuruda bulunabilmesi için kişilerin bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir.

KOSGEB Kobi uzman yardımcılığı alımı başvuru koşulları

TC vatandaşı olunması

18 yaşın tamamlanmış olması

35 yaşından küçük olunması

Erkek adaylarda askerlik ile ilişiğin bulunmaması

KPSS’den en az 70 puan alınmış olması

Başvurular ne zaman alınmaya başlayacak?

Yapılan açıklama kapsamında başvuruların 15 Aralık ile 29 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağı ifade edildi. Ayrıca başvuruların KOSGEB’in intenet adresinden paylaşılacak olan e-devlet sayfası aracılığı ile toplanacağı aktarıldı.

2020 KOSGEB Kobi Uzman yardımcılığı alımı kontenjanları

KUY01 kodlu alımlar Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinden mezun olanlardan;

Aksaray KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Batman KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Bursa KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Denizli KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Elazığ KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Isparta KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Sakarya KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi olacak şekilde toplamda 7 kişi KPSS P1 puan türüyle alınacaktır.

KUY02 kodlu alım, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlardan;

Adıyaman KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Afyonkarahisar KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Ağrı KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Batman KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Bingöl KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Çorum KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Denizli KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Diyarbakır KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Düzce KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Elazığ KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Isparta KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

İzmir KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Kahramanmaraş KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Kayseri KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Kocaeli KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Konya KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Kütahya KOSGEB Müdürlüğü için 2 kişi

Malatya KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Manisa KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Mardin KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Mersin KOSGEB Müdürlüğü için 2 kişi

Ordu KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Şanlıurfa KOSGEB Müdürlüğü için 2 kişi

Tekirdağ Kuzey KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Van KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Yozgat KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi

Zonguldak KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi olacak şekilde toplamda 30 kişi KPSS P28 puan türünden aldıkları puan ile başvurabileceklerdir.

KUY03 kodlu alım kapsamında ise Hukuk fakültelerinden, İletişim fakültelerinin bölümlerinden, Fizik, Matematik, İstatistik, Kimya bölümlerinin birisinden mezun olanlardan