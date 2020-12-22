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KOSGEB Kobi Uzman yardımcılığı alım ilanı başvuru şartları neler

KOSGEB kapsamında Kobi uzman yardımcılığı kadrosunda onlarca alım yapılacağı açıklandı! Açıklama ardından başvuru koşullarının ne olduğu ve başvuruların ne zaman yapılacağı en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı...

22 Aralık 2020 Salı 01:07
KOSGEB Kobi Uzman yardımcılığı alım ilanı başvuru şartları neler
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2020 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından KOSGEB Personel alımı yapılacağı ifade edildi. Açıklama sonrasında binlerce kişi alımlarla ilgili araştırmalarını yapmaya başladılar. Elde edilen bilgilere göre alımlara başvuruda bulunabilmesi için kişilerin bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir.

 

KOSGEB Kobi uzman yardımcılığı alımı başvuru koşulları

  • TC vatandaşı olunması
  • 18 yaşın tamamlanmış olması
  • 35 yaşından küçük olunması
  • Erkek adaylarda askerlik ile ilişiğin bulunmaması
  • KPSS’den en az 70 puan alınmış olması

 

Başvurular ne zaman alınmaya başlayacak?

Yapılan açıklama kapsamında başvuruların 15 Aralık ile 29 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağı ifade edildi. Ayrıca başvuruların KOSGEB’in intenet adresinden paylaşılacak olan e-devlet sayfası aracılığı ile toplanacağı aktarıldı.

 

2020 KOSGEB Kobi Uzman yardımcılığı alımı kontenjanları

KUY01 kodlu alımlar Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinden mezun olanlardan;

  • Aksaray KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Batman KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Bursa KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Denizli KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Elazığ KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Isparta KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Sakarya KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi olacak şekilde toplamda 7 kişi KPSS P1 puan türüyle alınacaktır.

 

KUY02 kodlu alım, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlardan;

  • Adıyaman KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Afyonkarahisar KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Ağrı KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Batman KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Bingöl KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Çorum KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Denizli KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Diyarbakır KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Düzce KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Elazığ KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Isparta KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • İzmir KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Kahramanmaraş KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Kayseri KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Kocaeli KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Konya KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Kütahya KOSGEB Müdürlüğü için 2 kişi
  • Malatya KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Manisa KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Mardin KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Mersin KOSGEB Müdürlüğü için 2 kişi
  • Ordu KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Şanlıurfa KOSGEB Müdürlüğü için 2 kişi
  • Tekirdağ Kuzey KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Van KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Yozgat KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Zonguldak KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi olacak şekilde toplamda 30 kişi KPSS P28 puan türünden aldıkları puan ile başvurabileceklerdir.

 

KUY03 kodlu alım kapsamında ise Hukuk fakültelerinden, İletişim fakültelerinin bölümlerinden, Fizik, Matematik, İstatistik, Kimya bölümlerinin birisinden mezun olanlardan

  • Amasya KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Düzce KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • İzmir KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Kayseri KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Kocaeli KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Mardin KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi
  • Van KOSGEB Müdürlüğü için 1 kişi olacak şekilde toplamda 7 kişi KPSS P3 puan türüyle başvuruda bulunabileceklerdir.


Son Güncelleme: 22.12.2020 01:07
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKobiKobi Uzman Yardımcılığı
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