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Kosgeb Kobi Beyannamesi nasıl doldurulur? Kobi beyannamesi doldurmanın en kolay yolu

Kosgeb destekleri için işletme sahiplerinin Kobi beyannamesi formunu doldurması gerekmektedir. Hibe desteği almak isteyen kişiler Kobi Beyannamesinin nasıl doldurulacağını araştırmaktadır. Kobi beyannamesini dolduran Kobiler Kosgeb desteklerine başvuru yapabilmektedir.

16 Ekim 2020 Cuma 13:28
Kosgeb Kobi Beyannamesi nasıl doldurulur? Kobi beyannamesi doldurmanın en kolay yolu
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Kosgeb kredi ve hibe ödemeleri kapsamında ihtiyaç sahibi esnaflara destek olmayı sürdürüyor. Kosgeb’ten hibe veya kredi desteği almak isteyen kişilerin öncelikle sisteme kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda destekler için Kobi Beyannamesi verilmesi şarttır.

Kosgeb Kaydı Nasıl Yapılır?

Kosgeb ileri ve geleneksel girişimcilere 60 bin TL ile 370 bin TL arasında hibe desteği sağlamaktadır. Ancak hibe desteği almak isteyen işletme sahiplerinin Kosgeb Kobi Beyannamesini doldurması gerekmektedir. Bunun yanı sıra beyanname veren kişilerin güncel kaydının olması gerekmektedir. Destekler için kurumun Kobi tanımındaki şartların gerekliliği vardır. Senelik çalışan kişi sayısı 205’den az olan ve yıllık net satışın 40 Milyon TL’den az olan işletmeler küçük ve orta ölçekli olarak değerlendirilmektedir. Destek alacak kişiler için kurumun resmi intenet adresinde Kobi beyannamelerine yer verilmektedir. Kobilerin beyanname formlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması gerekmektedir.

Kosgeb Kobi Beyannamesi Doldurma

Kosgeb destekleri için ilk olarak işletmelerin kurumun Kobi tanımına uyması gerekmektedir. Kuruma uygun olan işletmelerin kaydını oluşturması gerekir. Kaydın ardından Kobi beyannamesinin sürekli güncellenmesi işletmelere fayda sağlayacaktır.

Kosgeb destekleri için ilk olarak hibe ve kredilerin güncel olması gerekir. İlk defa kaydolacak işletme sahipleri Kosgeb’in resmi intenet adresinden işlemlerini yapabilir. Kosgeb’in resmi intenet sitesine giren kişiler KOBİ giriş bölümünden kayıtlarını yapmalıdır. Bu ekran üzerinden ilk kayıt işlemleri yapılmaktadır. Burada kişisel ve işletme hakkındaki bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Kullanıcılar bu soruları doğru şekilde doldurmalıdır. Bunun yanı sıra ilk kayıt ekranında bilgilerin doldurulması için 15 dakikalık bir süre verilmektedir. İşlemlerin ardından kullanıcı adı ve şifrenin unutulmaması gerekir. Bu işlemleri yapan kişilerin beyannamesi doldurulmuş sayılmaktadır.

İlk Kayıt Yaptıracak Kişiler İçin Kosgeb Kobi Beyannamesi Doldurma Yöntemi

İlk başvuru sayfasına giren kişilerin işletme bilgilerini doldurması gerekir. Beyanname doldurma sırasında işyeri bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi şarttır. Açılan ekran Kosgeb veri tabanına ait ekrandır. Hiç kaydı olmayan kişilerin E-KOBİ ile kaydını tamamlaması gereklidir. Kaydın tamamlanmasının ardından ise Kobi beyannamesine geçilebilir. İşletme sahiplerine beyanname doldurmaları için 15 dakika verilmektedir.


https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?RetunUrl=%2fEHizmetler.aspx adresi üzerinden giriş ve KOBİ mail adresi ve şifre girilmelidir. Hangi döneme göre beyanname verilecekse o yılın seçilmesi ve ‘Devama’ tıklanması gerekir. Bu ekranda işyeri ile ilgili bilgiler sorulmaktadır.

Sonrasında hazırlanan Kobi beyannamesinin yıl içerisinde SGK ve Mali bilgilerin sisteme girilmesi gerekir. Mali bilanço ve net satış hasılası herhangi bir noktalama işareti konulmadan doldurulmalıdır.  

‘Yetki ekle’ seçeneğine tıklanarak yetkili personel bölümü doldurulmalıdır. Firma yetkilisi olarak seçilen kişinin cep telefonunun ve vatandaşlık numaralarının girilmesi gerekmektedir. Ayrıca sisteme girilirken Firma Faaliyet Konusunun da doğru seçilmesi gerekmektedir.

Kosgeb beyannamesinde adres bilgileri verilirken İlk Kayıt ekranındaki adresin girilmesi gerekmektedir. Bütün adımların tamamlanması sonrasında ‘Kaydet’ seçeneğine tıklanmalıdır.

Sonrasında işletme sahipleri Kobi beyannamelerini doküman olarak indirilebilirler. İndirmenin ardından kayıt sahipleri belgelerini açabilir ve kontrol edebilir. Beyanname yapan kişi ‘Kobi Bilgi Dokümanı’ ve ‘Kobi Beyannamesi’ dosyalarından birer tane almalıdır. Ayrıca arkasına yazılı olan belgede de işyerine ait imza sirküleri, esnaf sicil kaydı ve işyeri faaliyet bilgileri yer almaktadır. Bu belgeler ile birlikte hibe veya kredi desteği için Kosgeb merkezlerine müracaat edilebilir.



Son Güncelleme: 16.10.2020 13:28
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Anahtar Kelimeler:
KosgebKobi Beyannamesi
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