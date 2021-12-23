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KOSGEB kafe açanlara hibe desteği veriyor

Girişimcilere en çok destek veren devlet kurumlarından olan KOSGEB, kafe açmak isteyenlere hibe desteği veriyor. Peki KOSGEB’in hibe desteğine başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

23 Aralık 2021 Perşembe 20:16
KOSGEB kafe açanlara hibe desteği veriyor
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Kendi işletmesini açmak isteyenlere faizsiz kredi ve hibe desteği fırsatları sunan KOSGEB, kafe açmak isteyenlere hibe desteği vereceğini açıkladı. Bu desteği öğrenen birçok girişimci KOSGEB’in hibe desteğinden faydalanmanın şartlarını öğrenmek için intenete yöneldi. Peki KOSGEB’in hibe desteğinden yararlanmak için gereken şartlar nelerdir?

KOSGEB’in Hibe Desteğinden Yararlanmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Kafe açmak isteyen girişimcilerin KOSGEB’in kafe açacak kişiler için sağladığı hibe desteğinden faydalanmaları için belirli bazı şartları karşılaması gerekiyor. İşte o şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- Belirli bir sermayeye sahip olmak

- Açılacak iş yerinin iş planını hazırlamak

- Daha önce KOSGEB’in desteklerinden faydalanmamış olmak

Bu şartları sağlayan girişimciler KOSGEB’in kafe açanlara verdiği hibe desteğinden faydalanabiliyor. Detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar KOSGEB’in resmi intenet sitesine ziyarette bulunabilirler.


Son Güncelleme: 23.12.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
KosgebHibe DesteğiKafe AçmakGirişimci
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