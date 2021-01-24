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KOSGEB kadın girişimci kredi desteği ve başvuru şartları 2021

KOSGEB'İN kadınlar için sunduğu hibe desteği, oldukça avantajlı fırsatlar ile karşımıza gelmektedir. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen kadın girişimciler bu konu hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirler..

24 Ocak 2021 Pazar 22:02
KOSGEB kadın girişimci kredi desteği ve başvuru şartları 2021
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KOSGEB, kadınlar için özel olarak daha fazla imkan tanıyor. Ev hanımları, kadın girişimciler, çalışmayan kadınlar istedikleri iş yerlerini açabilsinler diye KOSGEB devlet desteği sunuyor.

KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Kadın girişimciler ekonomiye ve hayata kazandırılmaya çalışılıyor. Bu yüzden KOSGEB kadınlar için oldukça avantajlı imkanlar sunuyor.  Bu avantajlardan yararlanabilmek için bazı şartlar gerekmektedir. Öncelikle KOSGEB’ e başvuruda bulunulmalı. Çalışmayan kadınlar başvurularını İŞ-KUR üzerinden, çalışan kadınlar ise KOSGEB il müdürlüklerinden başvurularını yapabilirler. Başvuruları kabul edilen kişilerin kurslara kayıtları yapıldıktan sonra, katılımları zorunlu olmaktadır.

Öğretim görevlileri tarafından, yetkili kurumlarda,üniversitelerde ve konferans salonlarında dersler verilmektedir. Derslerden başarılı olarak geçen kadınlara girişimci sertifikası verilir. Bu işlemleri tamamlayan kişiler hibe kredilerinden faydalanabilir. 

2021 yılında uygulamalı girişimcilik eğitimleri online olarak elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.

KADIN GİRİŞİMCİ  EĞİTİM PROGRAMI

Sertifikaya sahip olan kadınlar, iş yerlerini açarak kadın girişimci destek programına başvurabilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda değişen bir uygulama ile, iş yerini açmadan önce kişi ön başvurusu yapıyor ve sonucunda KOSGEB ön onay veriyor. Onayı kabul edilen kadın girişimci iş yerini açabiliyor. 

Açılan iş yeri için yapılan tüm masrafların ( araç-gereç,ekipman,demirbaş vb.) faturaları saklanarak KOSGEB’e istenen belgeler ile ibraz edilmeli. Daha sonrasında geri ödeme alınabilmektedir.

 Öncelikle kişinin açtığı iş yerinin sicil numarasını KOSGEB veri tabanına kaydettirmesi gerekmektedir. Sonra KOSGEB kobi beyannamesi formu ve kobi bilgi dökümanı doldurulmalıdır. İş planı projesi hazırlanıp KOSGEB yetkililerine sunulmalı ve onay alınmalı. Daha sonra tüm gider faturaları hazırlanıp KOSGEB’e iletilmeli.

Ayrıca KOSGEB kurslarına 18 yaşını doldurmuş olan her kadın başvurabilmektedir. Kurslara katılım zorunludur ve ücretsizdir.

Tüm Türkiye’de belirlenen tarihlerde verilen KOSGEB kursu, yetkilendirilen kurumlarda yapılmaktadır. Kurslarda öğretilen en önemli konu ise, istenilen yönergeye uygun iş planı projesi hazırlanması. 

 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

2021 yılında verilen destek, 60.000 TL dir. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen kişinin mutlaka sertifikasının bulunması gerekmektedir. Sertifika sahibi kadınlar, hibe ve faizsiz kredilerden yararlanacaklardır. 

Çalışmayan kadınlar İŞ-KUR üzerinden, çalışan kadınlar ise KOSGEB il müdürlüklerinden başvuru yapabilirler.

Kadın girişimcilere sağlanan kolaylıklar neticesinde, erkek girişimcilerin 60 bin tl hibe kredisi için 65 bin tl harcama yapmaları gerekirken bu miktar kadın girişimciler için 55 bin tldir. 

 

 

ZİRAAT BANKASI KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERİYOR 

İş yerlerini büyütmek isteyen kadın girişimcilere oldukça avantajlı bir fırsat sunmaktadır. İş projelerinin onaylanması dahilinde, Ziraat Bankası kişilere 100 bin tl faizsiz kredi imkanı sunmaktadır.



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:02
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KosgebGirişimciKadın
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